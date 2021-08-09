Чаус покинув територію України в 2016 році завдяки втручанню спецслужб, - Ситник

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що екссуддя Микола Чаус покинув територію України в 2016 році завдяки сприянню українських спецслужб.

Про це Ситник заявив у ході пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Нами встановлено, що у тому числі завдяки втручанню спецслужб, ця особа покинула територію. Місцеперебування було встановлено і дуже довго тривала процедура надання політичного притулку (у Молдові, — ред.). Ця процедура закінчилась прогнозовано, на мою думку, — відмовою", — повідомив директор НАБУ.

Він пояснив, що таким чином компетентні органи Молдови, які вирішили це питання, встановили що "немає політичної складової цій справі".

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"Банальний хабар. І тут після того, як набрало чинності рішення про відмову надання політичного притулку, людина зникає. І тут ця ситуація... Цей момент зникнення цю справу перевертає зі звичайної банальної справи на справу, яка обговорюється у всіх ЗМІ. Звичайно, це не є правильно. Завдяки недолугим діям посадовців ми маємо таку надану можливість стороні захисту апелювати, що це якась політична складова", — додав Ситник.

Також директор НАБУ підмітив, що вже відкрили справу щодо причетності спецслужб до зникнення Чауса: "Що стосується справи, яка була зареєстрована щодо можливої причетності службових осіб українських спецслужб до зникнення Чауса — на сьогодні є провадження Антикорупційного бюро і по цій справі тривають слідчі дії".

Водночас Ситник відмовився від коментарів щодо того, що відбувається у цій справі й послався на таємницю досудового розслідування.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

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4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.