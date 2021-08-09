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Чаус покинув територію України в 2016 році завдяки втручанню спецслужб, - Ситник

Чаус покинув територію України в 2016 році завдяки втручанню спецслужб, - Ситник

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що екссуддя Микола Чаус покинув територію України в 2016 році завдяки сприянню українських спецслужб.

Про це Ситник заявив у ході пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Нами встановлено, що у тому числі завдяки втручанню спецслужб, ця особа покинула територію. Місцеперебування було встановлено і дуже довго тривала процедура надання політичного притулку (у Молдові, — ред.). Ця процедура закінчилась прогнозовано, на мою думку, — відмовою", — повідомив директор НАБУ.

Він пояснив, що таким чином компетентні органи Молдови, які вирішили це питання, встановили що "немає політичної складової цій справі".

Також читайте: "Викрадення Чауса в Молдові санкціонував безпосередньо Зеленський", - Лерос

"Банальний хабар. І тут після того, як набрало чинності рішення про відмову надання політичного притулку, людина зникає. І тут ця ситуація... Цей момент зникнення цю справу перевертає зі звичайної банальної справи на справу, яка обговорюється у всіх ЗМІ. Звичайно, це не є правильно. Завдяки недолугим діям посадовців ми маємо таку надану можливість стороні захисту апелювати, що це якась політична складова", — додав Ситник.

Також директор НАБУ підмітив, що вже відкрили справу щодо причетності спецслужб до зникнення Чауса: "Що стосується справи, яка була зареєстрована щодо можливої причетності службових осіб українських спецслужб до зникнення Чауса — на сьогодні є провадження Антикорупційного бюро і по цій справі тривають слідчі дії".

Водночас Ситник відмовився від коментарів щодо того, що відбувається у цій справі й послався на таємницю досудового розслідування.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

Також читайте: Українські спецслужби застосовували до Чауса тортури: 50 днів він був прикутий до ліжка, близько місяця йому не давали митися, - адвокат Кравець

4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Автор: 

втеча (220) Ситник (862) Чаус Микола (326)


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Топ коментарі
+10
Отож-бо й воно, що Молдова відмовила Чаусу у притулку і збиралася видати його Україні! Чаус навіть у суді оспорював це, але всі фактори показували, що суд він ПРОГРАЄ! Тобто, його б так чи інакше нам видали б, бо Молдова з нами дружила! Але ж зелені вирішили виє*нуться і зіпсували цим відносини з дружньою державою!
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09.08.2021 12:13
+8
ну, кто-то из друзей в сбу/полиции чаусу мог помогать.. чисто по дружбе за деньги))
Только вот задача состоит в другом: рассказать зебилам как Порох лично под покровом ночи переводил пастер Шлага чауса через швейцарскую границу
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09.08.2021 12:38
+7
Как покинул территорию Украины - это уже не так важно. Гораздо важнее - как покинул территорию Молдовы. Даже если похищение Чауса не инициировано из ОП, разрешение на операцию спецслужб на территории иностранного государства даёт лично глава государства. Где внеочередная сессия Рады, где импичмент?
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09.08.2021 12:16
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Лялькова вистава триває !!! "На манеже всё теже !" !!!!!))))
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09.08.2021 12:09 Відповісти
Отож-бо й воно, що Молдова відмовила Чаусу у притулку і збиралася видати його Україні! Чаус навіть у суді оспорював це, але всі фактори показували, що суд він ПРОГРАЄ! Тобто, його б так чи інакше нам видали б, бо Молдова з нами дружила! Але ж зелені вирішили виє*нуться і зіпсували цим відносини з дружньою державою!
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09.08.2021 12:13 Відповісти
Кто дал команду спецслужбам вывезти Чауса в Молдову? Почему этим занимались спецслужбы? Зачем они вывозили его из Украины?
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09.08.2021 12:26 Відповісти
Я взагалі не впевнений, що його спецслужби вивозили... Кому він здався? Сам утік мабуть...
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09.08.2021 12:27 Відповісти
ну, кто-то из друзей в сбу/полиции чаусу мог помогать.. чисто по дружбе за деньги))
Только вот задача состоит в другом: рассказать зебилам как Порох лично под покровом ночи переводил пастер Шлага чауса через швейцарскую границу
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09.08.2021 12:38 Відповісти
Он на нём женился...
Чаус покинув територію України в 2016 році завдяки втручанню спецслужб, - Ситник - Цензор.НЕТ 825
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09.08.2021 13:18 Відповісти
що саме цікаве - на той час пересування Чауса не було ніким і нічим і нікуди (хоч за кордон!) не обмежене: на той час він мав суддівську недоторканність, таку ж саму, як у нардепа тоді ж.
Мені незрозуміло, навіщо йому тоді була допомога спецслужб, щоб втікти за кордон...
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09.08.2021 12:38 Відповісти
не торопись,мэй...еще не было команды привязывать чауса к пороху .
задолбали зеленые аниматоры.
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09.08.2021 12:39 Відповісти
И есть ли жизнь на Марсе? Какпя команда, какие спецслужбы? - зепил, проснись: ты серешь!😀
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09.08.2021 12:40 Відповісти
Может одноклассник,работающий в СБУ ?к чему эти вопросы -для вас,зесрани это обычная практика
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09.08.2021 12:42 Відповісти
СБУ тоді керував Вася Грицак. Здогадайтесь, чий він ставленик.
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09.08.2021 13:40 Відповісти
він чауса в багажнику свого авто перевозив? Я щось десь пропустив якийсь достовірний фактаж?
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09.08.2021 16:02 Відповісти
ну да, конечно) ему еще в 16 году отказали в убежище, а 5 лет прошло и никакой реакции со стороні молдован. смешно...
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09.08.2021 16:09 Відповісти
08.‎08.‎2021
Со стороны Беларуси на участке литовско-беларусской границы в районе н.п. Tverečius (Литва) слышны выстрелы. Три часа назад туда возвращена группа нелегалов в количестве 80 человек.

Прокуратура Молдовы задержала гражданина Молдовы, жителя кишиневского муниципия Дурлешты , который по мнению следствия причастный к заговору с целью похищения украинского гражданина Николая Чауса. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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09.08.2021 12:13 Відповісти
Стесняюсь спросить... А зачем спецслужбам содействовать выезду Чауса?
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09.08.2021 12:13 Відповісти
это типа "золотого дождя" для зебилов)
у ватников "во всем виноват Госдеп", у зебилов - по сути тоже)
вот в Опе зеленского и ищут все варианты окропить зебилов и поднять рейтинги))

СБУ вывезло Чауса в "Феофанию", где его немедленно забрало НАБУ. Тандем Баканов - Сытник работает отлично.

...автором идеи "разработки" Чауса был Михаил Подоляк имплантированный в окружение Зеленского парочкой Ермак-Левочкин с прицелом на снятие Кирилла Тимошенко.
Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.

Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и его стада, превращаяих в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.(с)
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09.08.2021 12:17 Відповісти
Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь - насправді це не очевидно. Треба пояснити, чому. Може бути мова іде про справу проти Корбана, якого судив саме Чаус.
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09.08.2021 12:59 Відповісти
Ну, і? Чаус, звісно, хабарник; але ж навіть хабарник-суддя здатен прийняти суддівське рішення в рамках закону. Не кожен же раз йому порушувати! До речі, Корбана Чаус засудив в межах. Інша справа, що Корбану хотілось бути юридично невинуватим... але нехай би не порушував!
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09.08.2021 13:11 Відповісти
Корбан апеляцію виграв.
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09.08.2021 13:18 Відповісти
не по всім пунктам. І, там, де виграв - лише менше апеляція присудила.
Ну, коли Корбан закрив на подвал діючого нардепа (до речі, Сергій Рудик - і зараз нардеп!) - як можна в апеляції йому це пробачити?
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09.08.2021 13:30 Відповісти
Що значить "пробачити" ? Пристр ... як Геп ... ??
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09.08.2021 20:37 Відповісти
https://censor.net/ru/user/170710, якщо говорити за сьогодні, то й даром не потрібно: чаусом більше чаусом меньше, ніби він один з наших суддів чи можновладців любить гроші до безтями. Але більш детально за нього та інших тут: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/08/2/7302415/
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09.08.2021 12:52 Відповісти
Так це ж клятий Зеленський винен, всім відомо що спецслужби підпорядковуються напряму президенту! А, це про 2016 рік... стривайте... все не так, це інше!
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09.08.2021 12:14 Відповісти
Ви краще поясніть, навіщо було викрадати Чауса і псувати відносини з Молдовою, якщо його так чи інакше збиралися нам видати? Молдова ж відмовила Чаусу в політичному притулку!

Може краще б потратили ці ресурси спецслужб на те, щоб якогось сєпара викрасти і привезти в Київ на суд?
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09.08.2021 12:16 Відповісти
Угу ... "Вагнерівців" вже "затримували".
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09.08.2021 13:01 Відповісти
Шукай кому це вигідно. І все стане логічно.
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09.08.2021 18:31 Відповісти
тобто навіть зебіли розуміють, що сбу викрав чауса з Молдови по прямому наказу зеленского, так?)) браво!
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09.08.2021 12:19 Відповісти
По приказу одного президента вывезли из Украины а по приказу другого вернули
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09.08.2021 12:27 Відповісти
чаус - монстрА, прямо таки мирового маштаба!
Еще немного и по зомбоящику станут кричать о участии Байдена в вывозе чауса в Молдову..

А что, хорошая версия для зебилов: а то бы "Чаус рассказал как сын Байдена и Порошенко вместе ночами рыли ямы на дорогах рашки и обссыкали подъезды в Воронеже"

И ведь ватники рашки и зебилы Украины в это поверят и с пеной у рта будут доказывать "неопровержимость заговора" Байдена))
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09.08.2021 12:35 Відповісти
То шо, зкпил, на вопрос ответишь?
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09.08.2021 12:20 Відповісти
ага,ага...чаус лично пороху занес,шоб тот отвлек спецслужбы и они не заметили момента снятия браслета .
кацапа,то твой задрыщенский пипл такое хавает...здесь такое несьедобно
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09.08.2021 12:42 Відповісти
Как покинул территорию Украины - это уже не так важно. Гораздо важнее - как покинул территорию Молдовы. Даже если похищение Чауса не инициировано из ОП, разрешение на операцию спецслужб на территории иностранного государства даёт лично глава государства. Где внеочередная сессия Рады, где импичмент?
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09.08.2021 12:16 Відповісти
Почему же, как в Молдову попал тоже интересно. Зачем этим занимались спецслужбы и кто им дал эту команду и зачем...?
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09.08.2021 12:28 Відповісти
Я написал - "не так важно", а не "неинтересно".
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09.08.2021 12:34 Відповісти
Особенно если команду ны вывоз никто не давал, а все это высосано зепилами с музыкального органа бубочки😀
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09.08.2021 12:37 Відповісти
там з десяток таких же корупціонерів зі статусом в ту пору злигались позакордонам. Всіх навіть не згадаю... ну от, Оніщенко(Кадиров), Бакулін... їх що, також спецслужби вивозили? Чухня якась.
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09.08.2021 12:52 Відповісти
Звичайно, що такого важливого коли підозрюваний покидає територію України для уникнення відповідальності? Куди важливіше коли цього підозрюваного в Україну повертають, цього допускати ніяк не можна!
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09.08.2021 12:29 Відповісти
Особенно когда иолдаване уже решили его выдать Украине, но нужно было во чтобы то нес стало "поработать" с экс свдьей в тишине подальше от адвокатов, а заодно и помраться с Молдовой. Да, зепил?
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09.08.2021 12:35 Відповісти
Е ні, Верховний суд Молдови прийняв рішення вже після повернення Чауса до України, коли це вже нічого не вирішувало.
Більш того, це було рішення не про видачу Чауса Україні, а про відмову від надання йому політичного притулку, а екстрадиція оформлюється окремим рішенням іншого суду. А це могло затягнутись на роки, і хто знає з яким результатом, особливо враховуючи що у одного українського олігарха є дуже впливовий молдовський друг-олігарх Плахотнюк.
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09.08.2021 12:41 Відповісти
Це не привід задіювати спецслужби - хай би краще сєпарів так викрадали!
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09.08.2021 12:43 Відповісти
Вот интересно : ты дебилом родился, или курсы какие оканчивал? Трускавец, не? Да еще до начала заседания всем было понятно, что чаусу откажут , а вопрос экстрадиции решается быстро и непринужденно. Заминка вышла в связи с судебной реформой, но уже на сейчас чаус был бы в руках набу без совершения главзебилом уголовного преступления
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09.08.2021 12:49 Відповісти
Ні, не вирішується. В Україні було затримано по лінії Інтерполу добровольця Тумгоєва в 2016 році, а видано його Росії в 2018. Видача може затягуватись роками, і той хто за допомогою підконтрольних спецслужб вивіз підозрюваного Чауса у Молдову - це прекрасно знав.
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09.08.2021 12:53 Відповісти
Вот я и говорю : дебил. Ты еще фирташа сюда приплети
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09.08.2021 12:56 Відповісти
Дякую за приклад, коли є гроші і гарні адвокати - екстрадиція може взагалі затягнутись і на 5, і на 7 років і навіть більше.
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09.08.2021 12:58 Відповісти
****, таки Трускавец, не иначе. дятелко поведай в чем загвоздка с выдачей штатам фирташа, и в чем разница с чаусом!
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09.08.2021 13:01 Відповісти
В тому що Чаус вже повернувся в Україну, і жодних довгограючих судових процесів по його екстрадиції вже не буде
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09.08.2021 13:02 Відповісти
Зебил, ты таки с рождения ,@&онутый. Теперь он болт на любой приговор суда положит через решение еспч, бо таки к нему применялись пытки, ему и доказывать ничего не нужно будет. Разве, что пообещали, что если наговорит на кондитера, то его отмажут от взятки. Но, вам, тупорылым зебилам главеое говна на вентилятор набросать побрльше за то и платят
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09.08.2021 13:06 Відповісти
Кстати , дебилоид, расскажи , что такое чаус мог рассказать за кондитера, чтоб оно в суде хоть косвенным доказательством стало?
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09.08.2021 12:57 Відповісти
Справа проти Корбана у 2016 році.
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09.08.2021 13:04 Відповісти
Да-да, кондитер под запись в присутсвии двух свидетелей лично надиктовывал чаусу ухвалу о взятии под стражу. Еще одно зебильнутое
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09.08.2021 13:08 Відповісти
та ні, https://censor.net/ru/user/226165 - не зебіл. Може, невдало висловився.
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09.08.2021 13:13 Відповісти
Даремно так нервуєтесь.
Подивіться записи розмови Чауса про суму і умови хабаря. Відео ...
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09.08.2021 13:21 Відповісти
записували розмову Чауса стосовно наркоманів, як їм "допомогти". Корбан же - не нарик!
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09.08.2021 13:27 Відповісти
НАБУ притягає його до відповідальності не за справу Корбана.
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09.08.2021 20:35 Відповісти
Я думаю, переважній більшості населення плювати на того Чауса! Але от якби СБУ так викрало гіркіна чи безлера, то народ би оцінив!
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09.08.2021 12:39 Відповісти
Для меня важно то, что похищение украинскими спецслужбами украинского гражданина на территории дружественного нам государства - это преступление и международный скандал. И на это преступление дал разрешение Явашвырок, а вероятнее всего - он это преступление и инициировал.
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09.08.2021 12:40 Відповісти
кацапа,не покидає,а залишаєї,тай допускати якось кострубато виглядає .
вчи мову,дурнику,це ж твоє "пропітаніє"
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09.08.2021 12:46 Відповісти
Покыдае....это очередной хахарь твою жонку покыдае после того как все от нее получил, бы ты тут на цензоре занят, а она тоже человек, кстати
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09.08.2021 12:54 Відповісти
Власть или спецслужбы организовали побег подозреваемого и это "не важно"?Где внеочередная сессия Рады,где лишение депутатской неприкосновенности?
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09.08.2021 13:51 Відповісти
Не знаю, как Вы текст читаете. Расшифрую для тугодумов.
"Не так важно" - это означает не "не важно", а означает, что есть событие (преступление) более очевидное и важное.
Я вполне ясно выразился - есть преступление, которое совершили украинские спецслужбы на территории дружественного государства, совершили по приказу президента. Спецслужбы Молдовы расследование уже давно провели, для них всё очевидно. И только Гундосик снова спрятался в домике - "немного посижу, все всё забудут и можно будет выйти как ни в чём не бывало, вроде как и не обосрался"...
Лишение депутатской неприкосновенности кого? На каком основании? Есть уверенность в том что "организаторы побега" Чауса заседают в Раде?
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09.08.2021 14:46 Відповісти
Нет,родной,к сожалению для тугодумов придется расшифровывать мне)Операция на территории иностранного государства по незаконному перемещению лица на ее территорию ни чем не отличается от операции по перемещению лица с ее территории.Более того:весь этот шум подняли именно члены Секты,чтоб предотвратить выяснения обстоятельств переправки Чауса в Молдову.А на счет "дружественного государства"-то ты от тупости.Ты в курсе,что по договору мы передали Молдове часть своей территории,а она должна была отдать часть своей нам?Вряд ли.мы передали,а она-нет.Дружественное?С Гундосиком все понятно,но что скажешь по поводу причастности Гэтьмана?Так,Гундосик просто возвращал преступника,а Гэтьман пытался этого преступника спрятать.Но,я думаю, Секта и тут увидит переполняющий края патриотизм?
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09.08.2021 14:58 Відповісти
Вообще не о чем говорить - Вам Порошенко продолжает срать в штаны, и это у вас с ним личное, такое же личное как и у Гундосика. Вы готовы поставить всё с ног на голову на почве личной неприязни, и выкрасть человека на территории дружественного нам государства для Вас равно тому, что этого же человека незаконно вывезти из Украины. Вы не видите разницу между человеком прячущемся от украинского правосудия, пусть даже незаконно пересёкшем границу и попросившем политическое убежище и выкраденным человеком на территории этого государства. Государства, которое обещало Чауса депортировать...
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09.08.2021 15:23 Відповісти
Я не знаю,как в мои штаны,но в голову Вам точно накакали.Вы читали статью?Она о том,что спецслужбы организовали побег Чауса.Может скажете что-то ПО ТЕМЕ,а не будете приплетать Гундоносика?Статья о побеге Чауса и преступлении спецслужб именно Порошенка.При чем тут Клоун?Мудак он само-собой,но не кажется ли Вам,что разговор совсем о другом,а Вы просто пытаетесь перевести в выгодное Вам русло?
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09.08.2021 15:36 Відповісти
Что хочу то и комментирую, всё в первом посте. Вы с Явашвыроком хотите посадить Порошенко? Найдите за что и сажайте. Меня интересуют постоянные зашквары сегодняшней власти, а Вы с Гундосиком можете сводить свои личные счёты с "папиредниками".
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09.08.2021 15:53 Відповісти
Та видал я того брехуна Зелю,как и брехуна Пэтю)
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09.08.2021 16:53 Відповісти
"Статья о побеге Чауса и преступлении спецслужб именно Порошенка" - брехня. Типова зебільна брехня. Придумана на ходу брехня. Цього в татті нема, від слова "зовсім". Навіть Ситник, який до 2019го безпідставно скаржився всім підряд, що "люди Порошенка" заважають йому ловити корупціонерів - навіть Ситник тут не конкретизує, чиї то спецслужби, і тим більше не згадує Пороха.
До речі, митна служба також має і мала в своєму складі воєнізоване формування. Я вже не кажу за МВС,, якому підпорядковуються прикордонники.
Більше того, далеко не факт, що Чаусу допомагав втекти хтось з "спецслужб". Вкотре наголошую: на час своєї втечі Чаус був особою недоторканою, міг тікати якщо не самостійно, то з допомогою контрабандистів, приміром; як варіант, один із багатьох. А Ситнику просто вигідно кивати на інших, мовляв "мені заважають"... Хоча він також в своєму розпорядженні (в НАБУ) має структуру, яка займається стеженням. Можливо, саме він, не організував справу так, щоб за Чаусом велось стеження до часу зняття з нього недоторканості...
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09.08.2021 16:16 Відповісти
Вот,нафига нам всякие НАБУ,СБУ,ГПУ,всякие следователи и спецслужбы,если есть ты?Ты сразу такое знаешь,что брехня,а что-нет)Кто Кеннеди убил,скажи?
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09.08.2021 16:52 Відповісти
ну так і кажіть- парашенка! копаєм як можемо, ібо шибко нада
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09.08.2021 12:16 Відповісти
З звичайного корупціонера,судді-хабарника ,зліпили якись фетіш !!! Ця вистава лише для того щоб відволікти увагу спільноти від реальних подій в країні ,від тотального розкрадання держави зеленою пліснявой !!!)))
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09.08.2021 12:19 Відповісти
И нах он был кому нужен вывозить его с Украины? А, виноват Порошенко! - как я сразу не догадался?😀
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09.08.2021 12:22 Відповісти
Здесь всё просто:одни мудаки помогли ему выехать(за бабло конечно),и проще всего это сделать сбушникам,а другие мудаки выкрали-и что-то мне подсказывает,что дерьмак точно в теме
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09.08.2021 12:45 Відповісти
ні, простіш за все пропустити через кордон погранцам. Які, до речі, на той час підпорядковувались не СБУ, а МВС.
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09.08.2021 13:59 Відповісти
И что это меняет? Для меня-ничего! Тогда все,кому надо,убегали,за бабло естественно
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09.08.2021 14:12 Відповісти
ну... міняє, але не принципово, куди кому зтікались потічки бабла і хто кришував схеми...
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09.08.2021 16:04 Відповісти
Порошенко способствовал, уж очень Чаус стал неудобным для президента. Получалось, как будто он ничего не делал для его наказания.
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09.08.2021 12:49 Відповісти
Порошенко и женку твою вместо тебя рошенками балует. Когда только успевает? ....
Пля, кще одео зебильнутое
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09.08.2021 12:52 Відповісти
попри багато справді адекватних коментів я цього кадра в своєму кондуїті тримаю і триматиму в зебілах. Бо таке, буває, пердне... як оце зараз... Воно навіть не розуміє (чи навмисне "забув"), що тоді Чауса крутив на хабарі Ситник, який ... ну, хоча би для публіки... конфліктував з владою... навіть не згадає конфлікти між Ситником і Луценком...
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09.08.2021 12:58 Відповісти
зесрань-вы прям братья-близнецы по тугоумию с зекрысой ,ну не выйдет сюда Пороха привязать)
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09.08.2021 12:50 Відповісти
Яник з сином, азіров, царьов, захерченко (той, що екс-міністр), курвченко, олійник, гіркін, безлер, фірташ ховаються від українського правосуддя за кордоном. Вибачте, але той, хто вважає, що СБУ першочергово має викрадати не їх, а якогось невідомого Чауса, - РОЗУМОВО ВІДСТАЛИЙ!
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09.08.2021 12:54 Відповісти
ситник сподівється повернутися на посаду?
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09.08.2021 13:13 Відповісти
Если в результате и Порошенко и Зеленский окажутся в одной камере, то день их ареста нужно будет объявить национальным праздником и выходным.
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09.08.2021 15:13 Відповісти
Ситник : "Нами встановлено, що у тому числі завдяки втручанню спецслужб, ця особа покинула територію. Джерело: https://censor.net/ua/n3281587 . Звідки заяви , що мова не про 21- й рік і не територію Молдови ???
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09.08.2021 15:49 Відповісти
 
 