Чаус покинув територію України в 2016 році завдяки втручанню спецслужб, - Ситник
Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що екссуддя Микола Чаус покинув територію України в 2016 році завдяки сприянню українських спецслужб.
Про це Ситник заявив у ході пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Нами встановлено, що у тому числі завдяки втручанню спецслужб, ця особа покинула територію. Місцеперебування було встановлено і дуже довго тривала процедура надання політичного притулку (у Молдові, — ред.). Ця процедура закінчилась прогнозовано, на мою думку, — відмовою", — повідомив директор НАБУ.
Він пояснив, що таким чином компетентні органи Молдови, які вирішили це питання, встановили що "немає політичної складової цій справі".
"Банальний хабар. І тут після того, як набрало чинності рішення про відмову надання політичного притулку, людина зникає. І тут ця ситуація... Цей момент зникнення цю справу перевертає зі звичайної банальної справи на справу, яка обговорюється у всіх ЗМІ. Звичайно, це не є правильно. Завдяки недолугим діям посадовців ми маємо таку надану можливість стороні захисту апелювати, що це якась політична складова", — додав Ситник.
Також директор НАБУ підмітив, що вже відкрили справу щодо причетності спецслужб до зникнення Чауса: "Що стосується справи, яка була зареєстрована щодо можливої причетності службових осіб українських спецслужб до зникнення Чауса — на сьогодні є провадження Антикорупційного бюро і по цій справі тривають слідчі дії".
Водночас Ситник відмовився від коментарів щодо того, що відбувається у цій справі й послався на таємницю досудового розслідування.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.
Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.
3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".
4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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Только вот задача состоит в другом: рассказать зебилам как Порох лично под покровом ночи переводил
пастер Шлагачауса через швейцарскую границу
Мені незрозуміло, навіщо йому тоді була допомога спецслужб, щоб втікти за кордон...
задолбали зеленые аниматоры.
Со стороны Беларуси на участке литовско-беларусской границы в районе н.п. Tverečius (Литва) слышны выстрелы. Три часа назад туда возвращена группа нелегалов в количестве 80 человек.
Прокуратура Молдовы задержала гражданина Молдовы, жителя кишиневского муниципия Дурлешты , который по мнению следствия причастный к заговору с целью похищения украинского гражданина Николая Чауса. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
у ватников "во всем виноват Госдеп", у зебилов - по сути тоже)
вот в Опе зеленского и ищут все варианты окропить зебилов и поднять рейтинги))
СБУ вывезло Чауса в "Феофанию", где его немедленно забрало НАБУ. Тандем Баканов - Сытник работает отлично.
...автором идеи "разработки" Чауса был Михаил Подоляк имплантированный в окружение Зеленского парочкой Ермак-Левочкин с прицелом на снятие Кирилла Тимошенко.
Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.
Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и его стада, превращаяих в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.(с)
Ну, коли Корбан закрив на подвал діючого нардепа (до речі, Сергій Рудик - і зараз нардеп!) - як можна в апеляції йому це пробачити?
Може краще б потратили ці ресурси спецслужб на те, щоб якогось сєпара викрасти і привезти в Київ на суд?
Еще немного и по зомбоящику станут кричать о участии Байдена в вывозе чауса в Молдову..
А что, хорошая версия для зебилов: а то бы "Чаус рассказал как сын Байдена и Порошенко вместе ночами рыли ямы на дорогах рашки и обссыкали подъезды в Воронеже"
И ведь ватники рашки и зебилы Украины в это поверят и с пеной у рта будут доказывать "неопровержимость заговора" Байдена))
кацапа,то твой задрыщенский пипл такое хавает...здесь такое несьедобно
Більш того, це було рішення не про видачу Чауса Україні, а про відмову від надання йому політичного притулку, а екстрадиція оформлюється окремим рішенням іншого суду. А це могло затягнутись на роки, і хто знає з яким результатом, особливо враховуючи що у одного українського олігарха є дуже впливовий молдовський друг-олігарх Плахотнюк.
Подивіться записи розмови Чауса про суму і умови хабаря. Відео ...
вчи мову,дурнику,це ж твоє "пропітаніє"
"Не так важно" - это означает не "не важно", а означает, что есть событие (преступление) более очевидное и важное.
Я вполне ясно выразился - есть преступление, которое совершили украинские спецслужбы на территории дружественного государства, совершили по приказу президента. Спецслужбы Молдовы расследование уже давно провели, для них всё очевидно. И только Гундосик снова спрятался в домике - "немного посижу, все всё забудут и можно будет выйти как ни в чём не бывало, вроде как и не обосрался"...
Лишение депутатской неприкосновенности кого? На каком основании? Есть уверенность в том что "организаторы побега" Чауса заседают в Раде?
До речі, митна служба також має і мала в своєму складі воєнізоване формування. Я вже не кажу за МВС,, якому підпорядковуються прикордонники.
Більше того, далеко не факт, що Чаусу допомагав втекти хтось з "спецслужб". Вкотре наголошую: на час своєї втечі Чаус був особою недоторканою, міг тікати якщо не самостійно, то з допомогою контрабандистів, приміром; як варіант, один із багатьох. А Ситнику просто вигідно кивати на інших, мовляв "мені заважають"... Хоча він також в своєму розпорядженні (в НАБУ) має структуру, яка займається стеженням. Можливо, саме він, не організував справу так, щоб за Чаусом велось стеження до часу зняття з нього недоторканості...
Пля, кще одео зебильнутое