У МОЗ розробляють систему заохочення сімейних лікарів за високі результати охоплення пацієнтів вакцинацією проти COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України розробляє стимули для сімейних лікарів активніше комунікувати зі своїми пацієнтами про вакцинацію від COVID-19.

Для цього розглядається можливість нарахування балів безперервного професійного розвитку за досягнення високих результатів охоплення серед підопічних, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби Міністерства охорони здоров'я.

"Якщо серед дорослих пацієнтів сімейного лікаря вакциновано понад 80%, йому буде зараховуватися 50 балів безперервного професійного розвитку під час чергової атестації починаючи з 2022 року", - заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

Враховуючи, що частина лікарів цьогоріч вже пройшла атестацію, отримати БПР за вакцинацію від COVID-19 можна буде протягом наступного року. Бали безперервного професійного розвитку зараховуватимуться на підставі Наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446, в який будуть внесені відповідні зміни.

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"Зараз спільно з НСЗУ розглядаємо можливість запровадження і додаткової фінансової винагороди сімейним лікарям за високі результати охоплення щепленнями від COVID-19 серед дорослих пацієнтів", - додав міністр.

"За даними дослідження ЮНІСЕФ / USAID, проведеного Info Sapiens в березні 2021 - 64% українців загалом і 72% людей старше 60 років прислухаються до порад сімейного лікаря, приймаючи рішення про щеплення. Саме тому сімейні лікарі є ключовими і повинні агітувати на користь вакцинації - вони повинні активніше комунікувати з пацієнтами і спиратися на доказову медицину", - зазначили в МОЗ.