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Новини Коронавірус і карантин
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У МОЗ розробляють систему заохочення сімейних лікарів за високі результати охоплення пацієнтів вакцинацією проти COVID-19

У МОЗ розробляють систему заохочення сімейних лікарів за високі результати охоплення пацієнтів вакцинацією проти COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України розробляє стимули для сімейних лікарів активніше комунікувати зі своїми пацієнтами про вакцинацію від COVID-19.

Для цього розглядається можливість нарахування балів безперервного професійного розвитку за досягнення високих результатів охоплення серед підопічних, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби Міністерства охорони здоров'я.

"Якщо серед дорослих пацієнтів сімейного лікаря вакциновано понад 80%, йому буде зараховуватися 50 балів безперервного професійного розвитку під час чергової атестації починаючи з 2022 року", - заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

Враховуючи, що частина лікарів цьогоріч вже пройшла атестацію, отримати БПР за вакцинацію від COVID-19 можна буде протягом наступного року. Бали безперервного професійного розвитку зараховуватимуться на підставі Наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446, в який будуть внесені відповідні зміни.

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"Зараз спільно з НСЗУ розглядаємо можливість запровадження і додаткової фінансової винагороди сімейним лікарям за високі результати охоплення щепленнями від COVID-19 серед дорослих пацієнтів", - додав міністр.

"За даними дослідження ЮНІСЕФ / USAID, проведеного Info Sapiens в березні 2021 - 64% українців загалом і 72% людей старше 60 років прислухаються до порад сімейного лікаря, приймаючи рішення про щеплення. Саме тому сімейні лікарі є ключовими і повинні агітувати на користь вакцинації - вони повинні активніше комунікувати з пацієнтами і спиратися на доказову медицину", - зазначили в МОЗ.

Автор: 

вакцина (4418) карантин (18172) МОЗ (5389) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+1
А вот и наш юродивый валерочка со своими кацапами. Аплодисменты герою!
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09.08.2021 13:10
+1
Зэбарану отдам свои три дозы пфайзера и обколись хоть до смерти.
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09.08.2021 13:11
+1
Взятки врачам за продажу отравы. Мерзко.
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09.08.2021 14:20
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Непруха - не ведёцца народ. Но что может сделать семейный врач?
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09.08.2021 12:21 Відповісти
Зробити укол вакцини на папері.
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09.08.2021 12:29 Відповісти
Например это-https://www.youtube.com/watch?v=Y71-BlRmjv8 https://www.youtube.com/watch?v=Y71-BlRmjv8
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09.08.2021 20:11 Відповісти
Так и знал, что и тут бабло будет творить зло. И не стыдно?
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09.08.2021 12:40 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае!!! Ничем! Обманите систему!
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09.08.2021 12:56 Відповісти
Зэбарану отдам свои три дозы пфайзера и обколись хоть до смерти.
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09.08.2021 13:11 Відповісти
А у вас тока скотомицин спутник-вектор, который даже не вакцина. А человеческие вакцины у вас запрещены!
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09.08.2021 13:12 Відповісти
Во-первых, не тока, а во вторых короноваки такое же непризнанное варево.
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09.08.2021 13:16 Відповісти
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09.08.2021 13:19 Відповісти
А вот и наш юродивый валерочка со своими кацапами. Аплодисменты герою!
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09.08.2021 13:10 Відповісти
Взятки врачам за продажу отравы. Мерзко.
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09.08.2021 14:20 Відповісти
До чего дожили.Теперь врачи представляют опасность.
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09.08.2021 20:12 Відповісти
 
 