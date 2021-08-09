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Лукашенко про входження Білорусі до складу РФ: коли я чую ці натяки, то "завжди головою Путіна думаю"

Лукашенко про входження Білорусі до складу РФ: коли я чую ці натяки, то

Білорусь не має наміру входити до складу Російської Федерації, щоб розвивати економічну інтеграцію з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щоб розвивати інтеграцію в економіці, не треба когось включати до свого складу", - заявив білоруський президент Олександр Лукашенко на пресконференції в понеділок, відповідаючи на питання про можливість входження Білорусі до складу РФ.

"Ви (Росія. - ред.) для нас рідні люди. (...) Наші люди дуже цінують, що через багато століть вони стали суверенними і незалежними. І коли я чую ці натяки: до складу Росії та інше... - я завжди головою Путіна (президента РФ Володимира Путіна. - ред.) думаю - що ще один головний біль потрібен Росії? Президент Росії так це і розуміє. Світ змінився", - зазначив Лукашенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Білорусь за Лукашенка стала концтабором", - на Майдані Незалежності вшанували пам'ять Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) путін (23740) росія (64871)


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Топ коментарі
+17
Так у вас и так один мозг на двоих)))
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09.08.2021 12:23
+13
Кто тебя, колхозник, спрашивать будет?
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09.08.2021 12:25
+13
Голова путина:

Лукашенко о вхождении Беларуси в состав РФ: Когда я слышу эти намеки, то "всегда головой Путина думаю" - Цензор.НЕТ 5082
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09.08.2021 12:26
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Так у вас и так один мозг на двоих)))
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09.08.2021 12:23 Відповісти
Путлер и лукашенко олицетворяют собой двуглавую курицу, изображенную на гербе мордора. Мозг у нее, действительно, один, но он спинной.
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09.08.2021 12:32 Відповісти
Кто тебя, колхозник, спрашивать будет?
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09.08.2021 12:25 Відповісти
Дружба з парашею призводить до більш страшних наслідків ніж війна.
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09.08.2021 12:25 Відповісти
Голова путина:

Лукашенко о вхождении Беларуси в состав РФ: Когда я слышу эти намеки, то "всегда головой Путина думаю" - Цензор.НЕТ 5082
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09.08.2021 12:26 Відповісти
Жопай. Жопай думай ! Она у тебя одна. Единственная и неповторимая ))
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09.08.2021 12:29 Відповісти
Одно полужопье - голова "путина", второе - коленькино будущее...
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09.08.2021 12:31 Відповісти
Хитрый узурпатор лукавит. Переводит стрелки на фюрера....Конечно, быть на вторых ролях в минской губернии ему неохота, и он будет далее получать халяву .
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09.08.2021 12:29 Відповісти
Лучше б ты, уголовник, в нее жрал, чем ей думал, головой путинхЪа...
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09.08.2021 12:30 Відповісти
Лялькі не мислят ,вони діют,виконують відведену сценаристом роль !!!)))
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09.08.2021 12:34 Відповісти
Особенно, когда рука кукловода в одном месте...
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09.08.2021 12:39 Відповісти
Одной головной болью больше , Аллах и не заметит , не говоря уже о зомбированной скрепами биомассе , телевизор скажет надо , население радостно начнет апплодировать !
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09.08.2021 12:35 Відповісти
************))
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09.08.2021 12:36 Відповісти
Лучше бы ты той головой орехи колол. Кокосовые.
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09.08.2021 12:38 Відповісти
Марионетка Х..йла держась за трон продал свой народ с патрохами.. И таракан усатый и Путлер вошли в историю как два ****** диктатора. Царская охранка пока охраняет их от народа... но надолго ли??!!!
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09.08.2021 12:39 Відповісти
Похоже к интернету подключили психбольницу.
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09.08.2021 12:44 Відповісти
По результатам опроса "рейтинга" 41% украинцев считают украинцев и московитов одним народом. Наверняка так же считают не меньше 85% беларусов. И эти же беларусы считают хутина другом Беларуси. А вы дятлы хотите чтобы Лукашенко закричал что Хутин х-ло? Но если он так закричит, то беларусский "майдан" точно его сметет. Притом выйдут уже не с цветочками.
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09.08.2021 13:03 Відповісти
....у маленьких зеленых не голова, а утолщение. У маленьких зеленых -НЕТ МОЗГОВ! Если вы им скажете про ихние мозги, у вас будут неприятности.
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09.08.2021 13:27 Відповісти
Тут есть смысл, потому что зависимая страна в геополитике может быть важней, чем поглощенная. Зависимая страна - это +1 голос в международных структурах, а поглощенная - 0.
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09.08.2021 15:02 Відповісти
Саша3%, нельзя головкой пу#ина думать! Выплюнь пу#ина из-зо рта, пошли ***** на пу#ин, подумай о беларусах! Может пора тебе на госпитализацию ложится в хорошую псих больницу, сколько лет не обследовался, всё со справкой бегаешь, да пу#ина сосёшь "думаешь"...
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09.08.2021 15:22 Відповісти
 
 