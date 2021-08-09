Лукашенко про входження Білорусі до складу РФ: коли я чую ці натяки, то "завжди головою Путіна думаю"

Білорусь не має наміру входити до складу Російської Федерації, щоб розвивати економічну інтеграцію з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щоб розвивати інтеграцію в економіці, не треба когось включати до свого складу", - заявив білоруський президент Олександр Лукашенко на пресконференції в понеділок, відповідаючи на питання про можливість входження Білорусі до складу РФ.

"Ви (Росія. - ред.) для нас рідні люди. (...) Наші люди дуже цінують, що через багато століть вони стали суверенними і незалежними. І коли я чую ці натяки: до складу Росії та інше... - я завжди головою Путіна (президента РФ Володимира Путіна. - ред.) думаю - що ще один головний біль потрібен Росії? Президент Росії так це і розуміє. Світ змінився", - зазначив Лукашенко.

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