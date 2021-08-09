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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Лукашенко про визнання окупованого Криму: "Коли останній олігарх у РФ почне постачати туди продукцію, за мною справа не заіржавіє"

Лукашенко про визнання окупованого Криму:

"Президент" Олександр Лукашенко, який який захопив владу в Білорусі, розповів, коли Мінськ визнає окупований Крим частиною Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Коли Лукашенко Крим визнає? Я відповідаю публічно: коли останній олігарх у Росії визнає Крим і почне постачати туди продукцію, за мною справа не заіржавіє", - сказав білоруський диктатор.

За словами Лукашенка, в плані окупованого Криму та інших питань у нього "розв'язані руки" через нібито недружні дії України.

"Україна он, бачите, що творить? У мене руки розв'язані - і Крим і все інше. Вони завили: "Лукашенко полетить у Крим". Так ви ж закрили простір! Я через Україну не можу полетіти. Божевільні", - додав "президент", який який захопив у Білорусі владу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Тут, у Мінську, була зупинена великомасштабна війна на Донбасі", - Лукашенко

Білорусь (7922) Крим (14122) Лукашенко (2653)


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Топ коментарі
+21
Хе-хе. Он даже в петле петляет
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09.08.2021 12:25
+14
Щоб він здох в один день з ******!
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09.08.2021 12:30
+11
Замполит-психопат обзывает украинцев безумцами
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09.08.2021 12:30
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Хе-хе. Он даже в петле петляет
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09.08.2021 12:25 Відповісти
типа - и рад бы, но больно жопе будет
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09.08.2021 12:27 Відповісти
Замполит-психопат обзывает украинцев безумцами
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09.08.2021 12:30 Відповісти
Почему украинцев? Зеленую плесень.
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09.08.2021 12:47 Відповісти
Власть в Украине избрана на демократических выборах.
Это украинцы могут свою власть называть идиотами, а признанный всем цивилизованным миром психопатом-убийцей Лука - нет.
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09.08.2021 12:51 Відповісти
Щоб він здох в один день з ******!
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09.08.2021 12:30 Відповісти
Вот зачем пиарить кровососа лысоуссатого
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09.08.2021 12:30 Відповісти
Все таки ссыт дед )) Хитрит как всегда.
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09.08.2021 12:30 Відповісти
Лукашенко о признании оккупированного Крыма: "Когда последний олигарх в РФ начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет" - Цензор.НЕТ 4920
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09.08.2021 12:31 Відповісти
..и всё остальное , это надо понимать разрешить вооруженную агрессию через свою территорию .
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09.08.2021 12:31 Відповісти
Дайте Лукашеске еще 30 лет и он построит Швейцарию...дайте Пулеру еще 20 лет и он построит Финляндию....типа ГУЛАГ Сралина... два дебила это сила
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09.08.2021 12:34 Відповісти
Лукашенко о признании оккупированного Крыма: "Когда последний олигарх в РФ начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет" - Цензор.НЕТ 5792 Оце тобі і всі простори України.
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09.08.2021 12:34 Відповісти
************))
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09.08.2021 12:36 Відповісти
До Маріуполя на фестиваль за підтримки Українського культурного фонду приїхали російські виконавці

У Маріуполі відбувся музичний фестиваль М-фест, серед виконавців якого чимало музикантів із Росії.БУКВИ
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09.08.2021 12:40 Відповісти
Лукашенко о признании оккупированного Крыма: "Когда последний олигарх в РФ начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет" - Цензор.НЕТ 4631 хаккисты
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09.08.2021 12:40 Відповісти
Боюсь что и через 100 веков Талькова... на РАБссия будет жить в стране дураков а не Гениев...
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09.08.2021 12:44 Відповісти
Лукашенко про визнання окупованого Криму: "Коли останній олігарх у РФ почне постачати туди продукцію, за мною справа не заіржавіє" - Цензор.НЕТ 3621откуда вас столлько бабы нарожали? Лукашенко про визнання окупованого Криму: "Коли останній олігарх у РФ почне постачати туди продукцію, за мною справа не заіржавіє" - Цензор.НЕТ 4803
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09.08.2021 12:49 Відповісти
Записки ибо ну того.
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09.08.2021 12:51 Відповісти
Та пофіг - нехай "визнає". - Що це реально змінить для України?
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09.08.2021 12:52 Відповісти
Сегодня годовщина Майдана в Минске,вот дебил и распинается,типа не убивал не взрівал и ГУЛАГ не сажал...
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09.08.2021 13:01 Відповісти
80 % надо же чем то оправдать типа законно рожденній 6 кратній Фюрер Белорашки
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09.08.2021 13:03 Відповісти
Так прямо и сказал , "за мной не заржавеет"....Стало быть ," государство -это Я " . Ну ,прям ,второй Людовик 14. А вдруг бульбаши дойдут до точки,да возьмутся за узурпатора и случится непроизвольная дефекация ?
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09.08.2021 13:33 Відповісти
Ссученный таркан, тебя замочат в конце концов и твоих выплятков тоже. Ты уже давно перешел все грани дозволенного, ты вне закона! Смерть твоих близких ляжет на тебя тварь уссатая. Ну ты понял, ты уже живешь, за счет жизни своих детей.
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09.08.2021 16:32 Відповісти
Крыму нужны презервативы, пиво и водка, фрукта... белазы крымчанам не нужны!)))
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09.08.2021 16:47 Відповісти
Бастардо рот открыло...
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09.08.2021 17:12 Відповісти
интересно как в беларуси в конституции написано --- сколько блин можно быть президентом --- в сересере генсек правил пока не сдохнет или не уйдут ..товарищи.. по политбюро как хрущева например . им надо поправку внести --- президент правит пока не сдохнет . как туркменбаши или ***** . так будет честно и всему миру понятно . а то когда выжившая из ума валя терешкова в госдуре предлагает ..обнулить.. все сроки ***** все юристы на западе не могут понять как это возможно
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09.08.2021 18:19 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXwou9QmnPcioyDCVZejFqpviaYSvuJjclrUBVPDj4nFYAzlXYCbvcFo8pMTIYMpATq6TVZ_R1WbC74nWUeomGUmWXh91E0F5yLYI4XKHkJdXzaVtDWPhFH9I8X0kL_7bw&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZXwou9QmnPcioyDCVZejFqpviaYSvuJjclrUBVPDj4nFYAzlXYCbvcFo8pMTIYMpATq6TVZ_R1WbC74nWUeomGUmWXh91E0F5yLYI4XKHkJdXzaVtDWPhFH9I8X0kL_7bw&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5797020433705320?__cft__[0]=AZXwou9QmnPcioyDCVZejFqpviaYSvuJjclrUBVPDj4nFYAzlXYCbvcFo8pMTIYMpATq6TVZ_R1WbC74nWUeomGUmWXh91E0F5yLYI4XKHkJdXzaVtDWPhFH9I8X0kL_7bw&__tn__=%2CO%2CP-R 40 мин. ·

Не хочу показаться занудой, но спрошу: а какая нам вообще разница, что говорит Лукашенко?))))
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09.08.2021 18:24 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXzwVOarnwF_edFNDPKbwO9DigEcXLyxm7ofhoRGA1eNcVudL2suR4nq2LQStuugcmwAp95lAI_Nn8LNFekxCmiy81zezKQUgbnabhkb9CwO6OZoHYJNzuDWcwbBb4UcIs&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZXzwVOarnwF_edFNDPKbwO9DigEcXLyxm7ofhoRGA1eNcVudL2suR4nq2LQStuugcmwAp95lAI_Nn8LNFekxCmiy81zezKQUgbnabhkb9CwO6OZoHYJNzuDWcwbBb4UcIs&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 1 ч ·

А клоуны из Офиса президента как-то ответят на речи Лукашенко?)))))))
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09.08.2021 18:32 Відповісти
Середньо Азійські держави всі як одна мають свого ,, вождя народу" , але то азійський уклад життя ,по другому вони не можуть , на місцях велику роль грають , аксакали в яких твердий авторитет і це якоби розбавляє диктатуру з коріним укладом проживання цих держав. Лукашенко і Путін конролюють всю вертикаль влади в Білорусі і Росії на місцях вірні пси , а якщо ні так ради спасіння своїх шкур роблять те що від них вимагають.
Насторожує і в нас ,,вєлічайший" пнеться до такого управління державою , ще пока рано казати про зачатки диктатури, ми пока сміємося від недолугого Зеленського , ала недавно прочитав що в більшості початку правління диктатора з них сміялися за ті обіцянки і методи якими вони прийшли до влади і що робили надалі.
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09.08.2021 18:56 Відповісти
 
 