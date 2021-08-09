Лукашенко про визнання окупованого Криму: "Коли останній олігарх у РФ почне постачати туди продукцію, за мною справа не заіржавіє"

"Президент" Олександр Лукашенко, який який захопив владу в Білорусі, розповів, коли Мінськ визнає окупований Крим частиною Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Коли Лукашенко Крим визнає? Я відповідаю публічно: коли останній олігарх у Росії визнає Крим і почне постачати туди продукцію, за мною справа не заіржавіє", - сказав білоруський диктатор.

За словами Лукашенка, в плані окупованого Криму та інших питань у нього "розв'язані руки" через нібито недружні дії України.

"Україна он, бачите, що творить? У мене руки розв'язані - і Крим і все інше. Вони завили: "Лукашенко полетить у Крим". Так ви ж закрили простір! Я через Україну не можу полетіти. Божевільні", - додав "президент", який який захопив у Білорусі владу.

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