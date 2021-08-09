Лукашенко про визнання окупованого Криму: "Коли останній олігарх у РФ почне постачати туди продукцію, за мною справа не заіржавіє"
"Президент" Олександр Лукашенко, який який захопив владу в Білорусі, розповів, коли Мінськ визнає окупований Крим частиною Російської Федерації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"Коли Лукашенко Крим визнає? Я відповідаю публічно: коли останній олігарх у Росії визнає Крим і почне постачати туди продукцію, за мною справа не заіржавіє", - сказав білоруський диктатор.
За словами Лукашенка, в плані окупованого Криму та інших питань у нього "розв'язані руки" через нібито недружні дії України.
"Україна он, бачите, що творить? У мене руки розв'язані - і Крим і все інше. Вони завили: "Лукашенко полетить у Крим". Так ви ж закрили простір! Я через Україну не можу полетіти. Божевільні", - додав "президент", який який захопив у Білорусі владу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это украинцы могут свою власть называть идиотами, а признанный всем цивилизованным миром психопатом-убийцей Лука - нет.
У Маріуполі відбувся музичний фестиваль М-фест, серед виконавців якого чимало музикантів із Росії.БУКВИ
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5797020433705320?__cft__[0]=AZXwou9QmnPcioyDCVZejFqpviaYSvuJjclrUBVPDj4nFYAzlXYCbvcFo8pMTIYMpATq6TVZ_R1WbC74nWUeomGUmWXh91E0F5yLYI4XKHkJdXzaVtDWPhFH9I8X0kL_7bw&__tn__=%2CO%2CP-R 40 мин. ·
Не хочу показаться занудой, но спрошу: а какая нам вообще разница, что говорит Лукашенко?))))
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 1 ч ·
А клоуны из Офиса президента как-то ответят на речи Лукашенко?)))))))
Насторожує і в нас ,,вєлічайший" пнеться до такого управління державою , ще пока рано казати про зачатки диктатури, ми пока сміємося від недолугого Зеленського , ала недавно прочитав що в більшості початку правління диктатора з них сміялися за ті обіцянки і методи якими вони прийшли до влади і що робили надалі.