65,6% громадян вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 46,6% - вже не можуть терпіти нинішнє становище, - опитування "СОЦІСу"
Понад половину опитаних (65,6%) вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку.
Про це свідчать результати опитування СОЦІСу, передає Цензор.НЕТ.
Понад половину опитаних (65,6%) вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 19,6% - в правильному.
Велика частина респондентів (46,6%) схиляються до думки, що "терпіти нинішнє становище вже просто неможливо", 39,1% - "жити складно, але терпіти можна", 11% - "все не так погано і жити можна".
Терміни проведення дослідження: 29 липня - 3 серпня 2021. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто / село) і поділу на області. Опитування не проводився в АР Крим і на непідконтрольній українській владі частині Донецької і Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування САТІ з використанням планшетів. Середня тривалість одного інтерв'ю склала 10 хвилин.
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*******, коли їх так веселять - кров з носа, розстріл верховної ради
73% від тих, хто проголосував, а не від тих, хто має право голосу.
Проголосувало 64% від загальної кількості виборців, 73% від цієї кількості -- це 46%
А за кого ви голосували в першому турi?
....
P.S.
Наблюдая нынешний политикум, не удивлюсь если на следующих президентских выборах во втором туре окажутся Бойко и Зеленский. Ну и за кого голосовать? Учитывая то что у ОПЗЖшников очень дисциплинированная паства ... Опять Майдан?
Пока, таковых лидеров не наблюдается ...
Зелена пліснява виявилася не такою смвчною! 🎹
Пенсионеры выпрыгнули из окна своей квартиры на 4-ом этаже на улице Неделина.
Вызов на линию «102» поступил около 7:00.
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