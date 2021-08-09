65,6% громадян вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 46,6% - вже не можуть терпіти нинішнє становище, - опитування "СОЦІСу"

Понад половину опитаних (65,6%) вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку.

Про це свідчать результати опитування СОЦІСу, передає Цензор.НЕТ.

Понад половину опитаних (65,6%) вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 19,6% - в правильному.

Велика частина респондентів (46,6%) схиляються до думки, що "терпіти нинішнє становище вже просто неможливо", 39,1% - "жити складно, але терпіти можна", 11% - "все не так погано і жити можна".

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Терміни проведення дослідження: 29 липня - 3 серпня 2021. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто / село) і поділу на області. Опитування не проводився в АР Крим і на непідконтрольній українській владі частині Донецької і Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування САТІ з використанням планшетів. Середня тривалість одного інтерв'ю склала 10 хвилин.