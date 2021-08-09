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65,6% громадян вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 46,6% - вже не можуть терпіти нинішнє становище, - опитування "СОЦІСу"

65,6% громадян вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 46,6% - вже не можуть терпіти нинішнє становище, - опитування

Понад половину опитаних (65,6%) вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку.

Про це свідчать результати опитування СОЦІСу, передає Цензор.НЕТ.

Понад половину опитаних (65,6%) вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 19,6% - в правильному.

Велика частина респондентів (46,6%) схиляються до думки, що "терпіти нинішнє становище вже просто неможливо", 39,1% - "жити складно, але терпіти можна", 11% - "все не так погано і жити можна".

Також читайте: 55% українців не згодні із заявою Путіна, що "росіяни й українці - один народ", 41% - погодилися, - опитування "Рейтингу"

65,6% громадян вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 46,6% - вже не можуть терпіти нинішнє становище, - опитування СОЦІСу 01

Терміни проведення дослідження: 29 липня - 3 серпня 2021. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто / село) і поділу на області. Опитування не проводився в АР Крим і на непідконтрольній українській владі частині Донецької і Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування САТІ з використанням планшетів. Середня тривалість одного інтерв'ю склала 10 хвилин.

Автор: 

опитування (1923) СОЦИС (68)


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Топ коментарі
+44
65,6% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 46,6% - уже не могут терпеть нынешнее положение, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 5863
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09.08.2021 12:42
+32
65,6% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 46,6% - уже не могут терпеть нынешнее положение, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 1317
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09.08.2021 12:42
+26
65,6% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 46,6% - уже не могут терпеть нынешнее положение, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 9665

....
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09.08.2021 12:50
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65,6% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 46,6% - уже не могут терпеть нынешнее положение, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 1317
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09.08.2021 12:42 Відповісти
После импичмента всё станет на свои места.
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09.08.2021 12:42 Відповісти
Скоріше б
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09.08.2021 12:53 Відповісти
Навіть не сподівайтесь ,такої команди з кремля однозначно не буде !!!))))
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09.08.2021 12:58 Відповісти
На какие? опзж к власти привести захотелось? Или Геращенко и мвдшников? Авакова? Петю? может Разумкова? Или может Медведчука?
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09.08.2021 14:55 Відповісти
главное не дать ему сбежать...
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09.08.2021 23:02 Відповісти
65,6% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 46,6% - уже не могут терпеть нынешнее положение, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 5863
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09.08.2021 12:42 Відповісти
звязку, канєшно, ніякого, но ті, котрі кажуть, що "на другий тур не ходили або другого туру не було", лайкнуть..
*******, коли їх так веселять - кров з носа, розстріл верховної ради
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09.08.2021 13:07 Відповісти
11%- то родственники зелядей с зелядями, им как раз сейчас раздолье
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09.08.2021 12:43 Відповісти
65,6% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 46,6% - уже не могут терпеть нынешнее положение, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 8499
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09.08.2021 12:44 Відповісти
65,6% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 46,6% - уже не могут терпеть нынешнее положение, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 8802
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09.08.2021 12:44 Відповісти
А куди ж зникли 73% корисних ідійотів?
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09.08.2021 12:45 Відповісти
а вот ты зебоба лично . считаешь что все идет правильно . у тебе все прекрасно ?
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09.08.2021 12:53 Відповісти
Ти з таким самим успіхом, можеш поцілувати зад гнусявої шльондри.
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09.08.2021 12:56 Відповісти
Зникни, гидота зелена.
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09.08.2021 12:59 Відповісти
№52
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09.08.2021 13:20 Відповісти
Правильно рахуйте і не буде таких запитань.
73% від тих, хто проголосував, а не від тих, хто має право голосу.
Проголосувало 64% від загальної кількості виборців, 73% від цієї кількості -- це 46%
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09.08.2021 14:03 Відповісти
А куди ж зникли 73% корисних ідійотів?

А за кого ви голосували в першому турi?
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09.08.2021 20:15 Відповісти
Почему пассажиры океанского лайнера или самолета не голосуют, в какую сторону крутить штурвал? Отвечаю: им ещё жить не надоело! Всем понятно?
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09.08.2021 12:47 Відповісти
С подобной идеологией в рашку вали, ватник.
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09.08.2021 14:48 Відповісти
65,6% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 46,6% - уже не могут терпеть нынешнее положение, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 9665

....
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09.08.2021 12:50 Відповісти
Градус в суспільстві росте !! Час розв"язки наближається !!!)))
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09.08.2021 12:50 Відповісти
Намного интереснее был бы вопрос: Что собираетесь делать?
P.S.
Наблюдая нынешний политикум, не удивлюсь если на следующих президентских выборах во втором туре окажутся Бойко и Зеленский. Ну и за кого голосовать? Учитывая то что у ОПЗЖшников очень дисциплинированная паства ... Опять Майдан?
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09.08.2021 12:54 Відповісти
Що спроможні робити лялькі ??? Грати відведену роль ,згідно сценарія і режисури !!!)))
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09.08.2021 13:02 Відповісти
Как-то не клеются "лялькі" и два Майдана за 30 лет независимости.
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09.08.2021 13:14 Відповісти
Лялькі ,це політикум,Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів ,а Майдан це перегріте суспільство,а це різні речі !!! )))
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09.08.2021 13:19 Відповісти
Завжди ,революція (Майдан) породжує контрреволюцію ,ми переживаємо часи агресивного реванша кремлівських гнид !!!)))
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09.08.2021 13:22 Відповісти
Украинский политикум - это бочка говна. И ложки меда в виде Майданов, содержимое бочки не меняют. Нужно ведро хлорки. А самое главное - нужен лидер, который эту ведро принесет, выльет и будет перемешивать пока все говно не нейтрализуется. И при необходимости, будет добавлять этих ведер столько, сколько потребуется.
Пока, таковых лидеров не наблюдается ...
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09.08.2021 13:45 Відповісти
Істеблішмент України ,це єдине Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів ,без жодних винятків !!!))
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09.08.2021 13:48 Відповісти
19.6 вважають рух країни правильним. Скільки дебілів не не може бути. Підрахую гроші заплатили.
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09.08.2021 12:55 Відповісти
К сожалению, может, всего полтора года назад цифры были почти поровну
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09.08.2021 13:09 Відповісти
Дозвольте не погодитись з Вами. Півтора року назад він тільки став президентом, а зараз дуже видно його "успішна" діяльність.
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09.08.2021 13:26 Відповісти
С нашей олигархической системой власти лучше не будет! А вот хуже - однозначно ,
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09.08.2021 13:06 Відповісти
Если дальше терпеть нету мочи, то нужно срочно выбирать Бойко, так ведь?🤔🤔🤔
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09.08.2021 13:07 Відповісти
Бидло зрозуміло, що робити гундосіки - не те саме, що керувати країною.
Зелена пліснява виявилася не такою смвчною! 🎹
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09.08.2021 13:08 Відповісти
8 августа в Кривом Роге супружеская пара совершила двойное самоубийство.
Пенсионеры выпрыгнули из окна своей квартиры на 4-ом этаже на улице Неделина.
Вызов на линию «102» поступил около 7:00.
Мужчине было 84 года, женщине - 83.
В квартире полицейские обнаружили предсмертную записку, в которой погибшие просили никого не винить.
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09.08.2021 13:15 Відповісти
А шо ж вы дебилы хотели, чтобы обдолбленный клоун вам тут сингапур сделал?
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09.08.2021 13:28 Відповісти
Не долго музыка играла...
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09.08.2021 13:40 Відповісти
Не можете терпіти виходьте і саніруйте зелену плісняву, поки вона Вас не вбила.
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09.08.2021 14:06 Відповісти
Голосувало по приколу 73%, а 65,6% вважаю, що "шото пошло не так". Здається в 73% з мізками "шото не так"
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09.08.2021 15:50 Відповісти
 
 