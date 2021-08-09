Львівські спортсмени, які здобули медалі на Олімпіаді в Токіо, отримають квартири в подарунок, - Садовий

Троє львів'ян, які здобули медалі на літніх Олімпійських іграх у Токіо, отримають від місцевої влади Львова квартири в подарунок.

Про це під час ранкового ефіру на радіо "Люкс FM" розповів міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

"У Львові є традиція: хто привозить олімпійську медаль – отримує від міста квартиру. Ця норма в нас є вже дуже багато років. Цього року ми готуємо для олімпійців три квартири", – сказав мер Львова.

За його словами, сьогодні будь-яка олімпійська медаль є критично цінною, адже між золотом, сріблом і бронзою дуже маленька різниця.

Також дивіться: "Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх

Зокрема, квартири від міста отримають троє львівських спортсменів, які завоювали медалі: велогонщиця Олена Старикова, яка виборола срібло, а також борець Алла Черкасова і каратист Станіслав Горуна, які завоювали по бронзі.

Нагадаємо, українські спортсмени завоювали на Олімпійських Іграх у Токіо 19 олімпійських медалей: одну золоту, 6 срібних і 12 бронзових. Вони отримали нагороди в греко-римській боротьбі, синхронному плаванні, академічному веслуванні, боксі, стрибках у висоту, карате, велотреку, вільній боротьбі, плаванні.

Єдину золоту медаль для України виборов 4 серпня борець з греко-римської боротьби Жан Беленюк.