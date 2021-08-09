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Новини Олімпіада-2020
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Львівські спортсмени, які здобули медалі на Олімпіаді в Токіо, отримають квартири в подарунок, - Садовий

Львівські спортсмени, які здобули медалі на Олімпіаді в Токіо, отримають квартири в подарунок, - Садовий

Троє львів'ян, які здобули медалі на літніх Олімпійських іграх у Токіо, отримають від місцевої влади Львова квартири в подарунок.

Про це під час ранкового ефіру на радіо "Люкс FM" розповів міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

"У Львові є традиція: хто привозить олімпійську медаль – отримує від міста квартиру. Ця норма в нас є вже дуже багато років. Цього року ми готуємо для олімпійців три квартири", – сказав мер Львова.

За його словами, сьогодні будь-яка олімпійська медаль є критично цінною, адже між золотом, сріблом і бронзою дуже маленька різниця.

Також дивіться: "Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх

Зокрема, квартири від міста отримають троє львівських спортсменів, які завоювали медалі: велогонщиця Олена Старикова, яка виборола срібло, а також борець Алла Черкасова і каратист Станіслав Горуна, які завоювали по бронзі.

Нагадаємо, українські спортсмени завоювали на Олімпійських Іграх у Токіо 19 олімпійських медалей: одну золоту, 6 срібних і 12 бронзових. Вони отримали нагороди в греко-римській боротьбі, синхронному плаванні, академічному веслуванні, боксі, стрибках у висоту, карате, велотреку, вільній боротьбі, плаванні.

Єдину золоту медаль для України виборов 4 серпня борець з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

Автор: 

квартира (296) Львів (3066) Олімпіада (687) Садовий (535)


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Топ коментарі
+15
Андруша Садовий головою дубовий,що скажеш про пассіонарну промову з матюками свого депутата Гаруна з садонемочі?Підтримаєш?Я вважаю,з нього мають погони зняти і якщо щось дати,то повинен бути підсрачник.Нам зараз воїни цінні, а не відбиті мозком спортсмени-колаборанти.
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09.08.2021 13:01
+10
а те кто догадается побрататься с москальскими спортсменами по две квартиры
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09.08.2021 12:50
+7
Спарцмєнів збираємо в одному місці і відправляємо у подорож до Гудвіна. За мазгамі. Бо просто біда якась. Одні правнуки Шарікова )) Що не "гордість України", то голова "внєпалітікі".
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09.08.2021 13:13
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а те кто догадается побрататься с москальскими спортсменами по две квартиры
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09.08.2021 12:50 Відповісти
Завоевавшие медали на Олимпиаде в Токио львовские спортсмены получат квартиры в подарок, - Садовый - Цензор.НЕТ 3158
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09.08.2021 12:59 Відповісти
Кремлеботы запели.😁
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09.08.2021 13:02 Відповісти
Велотрек отремонтируй,щедрый ты наш.
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09.08.2021 13:00 Відповісти
Вот это уважение спортсменов на деле, а не только бла-бла-бла.
Львову - респект !
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09.08.2021 13:00 Відповісти
який респект цим засранцям? нехай завод сміттєперобний побудують.
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09.08.2021 13:34 Відповісти
То вони були безхатченки, чи це вже по іншій квартирі для оренди?
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09.08.2021 13:39 Відповісти
Андруша Садовий головою дубовий,що скажеш про пассіонарну промову з матюками свого депутата Гаруна з садонемочі?Підтримаєш?Я вважаю,з нього мають погони зняти і якщо щось дати,то повинен бути підсрачник.Нам зараз воїни цінні, а не відбиті мозком спортсмени-колаборанти.
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09.08.2021 13:01 Відповісти
Що і Горун ...? І в якому званні?
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09.08.2021 13:12 Відповісти
На олімпіаді було 60 чоловік з ВСУ, ще я знаю з СБУ був стрілець
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09.08.2021 13:27 Відповісти
Садовий такий самий патріот, як гаруна.
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09.08.2021 13:41 Відповісти
Ці спортсмени, що безхатьки?
Дива нечуванної щедрості, то давайте іще по авто, літаку та яхті Мало їм призових? Доречі, багаті США ті призові не виплачують, а в бідній країні за кредитні гроші, напевно.
От навіщо США допомагати Україні? Щоб тут ці грошики на спортсменів витрачало, тим більше на спортсменів, які з ворогами обіймаються
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09.08.2021 13:10 Відповісти
В США є спонсори, реклама, також гідно люба праця оплачується, спортсмену можно заробить.
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09.08.2021 13:28 Відповісти
Тому ми повинні брати кредити, щоб спортсменам по другій -третій квартирі надати, та іще мінімум $50 тис. за те що той нацибав чи набігав на бронзу.
Не бачу необхідності тринькати гроші на невідомо на що. Військовим із зони бойових дій - так, інвалідам війни - так, а цим бугаям-кобилам за що?
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09.08.2021 13:42 Відповісти
Це дуже неоднозначне питання. Якщо у нас велика вітчизняна війна, то дійсно не повинно бути ні спорту, ні мистецтва, ні бізнесу- тільки всі повинні для війни працювати. Але у нас об'явлено лише АТО, тому і є і спорт і мистецтво і бізнес. Неможливо однією дупою на два стула сісти.
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09.08.2021 13:53 Відповісти
Питання однозначне. І, доречі, війна сама пособі не відміняє мистецтво, спорт, і тим більше бізнес (бізнес - джерело податків на ту ж війну, спорт, мистецтво). Міру і пріоритети треба знати, от і все
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09.08.2021 14:08 Відповісти
Якщо 90% народу України не відчувають, що іде війна, що це "десь далеко", то це не спортсменів провина.
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09.08.2021 13:54 Відповісти
За 90% Ви загнули, хоча б тому скільки людей у тій війні брали участь, скільки загинуло і скільки у них родичів. Та й річ тут не про це, а про Садового, він же не затурканий виборець.
Хоча, можливо шукає популярності у затурканих, які вважать, що гроші в бюджеті беруться з тумбочки
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09.08.2021 14:04 Відповісти
Які відсотки не скажу, але більше половини не хочуть чути про війну. Навіть ті, хто воював після повернення намагаються працювати, одружуватися, жити цивільним життям. У нас це більше схоже на нескінчену війну Ізраілю з Палестиною, де Україна є Палестиною. Але на рівні держави в нас гірше набагато, ми якби і воюєм, але неможна стріляти.
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09.08.2021 14:10 Відповісти
Так, цікаво послухати виборців садового та льівівян по цьому питанню. Я за те, щоб краще велотрек та басейни поремонтували. ніж квартири купляли.
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09.08.2021 14:11 Відповісти
Коли була вітчизняна та світова війна майже не було бізнесу. Всі працювали за безкоштовно на заводах за пайку хліба , робили снаряди та танки.
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09.08.2021 14:55 Відповісти
правильно, нехай за свої купують. це совкова звичка роздавати на халяву всяким пінатєлям мяча та співунам ротом квартири.
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09.08.2021 13:36 Відповісти
Спарцмєнів збираємо в одному місці і відправляємо у подорож до Гудвіна. За мазгамі. Бо просто біда якась. Одні правнуки Шарікова )) Що не "гордість України", то голова "внєпалітікі".
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09.08.2021 13:13 Відповісти
А каратисту-защитничку москалей тоже квартирку подарят?
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09.08.2021 13:18 Відповісти
Львівські спортсмени, які здобули медалі на Олімпіаді в Токіо, отримають квартири в подарунок, - Садовий - Цензор.НЕТ 6083
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09.08.2021 13:30 Відповісти
Садовий, ти гандон. Досі львівське сміття розвозять по Україні. "Шляхетні, то є львівяни", ви вже теж за.бали. Які в сраку квартири, де сміттєпереробний завод, я питаю?
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09.08.2021 13:33 Відповісти
Зря, пан Садовой, вы бросили борьбу за пост президента. Я б за вас проголосовал, т.к. пока больше не за кого...
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09.08.2021 13:34 Відповісти
За кого ви хочете голосувати? Він вже обнулився зі свою "Самонеміччю" нижче плінтуса.
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09.08.2021 13:37 Відповісти
Не ниже парашенки.
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09.08.2021 13:42 Відповісти
Так ось чого домагався пан Садовий... Сам говорив, що Порошенко за лояльність пропонував йому усе, крім кабінету президента...
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09.08.2021 13:56 Відповісти
Львівські спортсмени, які здобули медалі на Олімпіаді в Токіо, отримають квартири в подарунок, - Садовий - Цензор.НЕТ 6138
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09.08.2021 13:37 Відповісти
Львівські спортсмени, які здобули медалі на Олімпіаді в Токіо, отримають квартири в подарунок, - Садовий - Цензор.НЕТ 3654
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09.08.2021 13:37 Відповісти
горуна вартуе камеру а не квартиру 2 іуди
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09.08.2021 17:35 Відповісти
 
 