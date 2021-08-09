Львівські спортсмени, які здобули медалі на Олімпіаді в Токіо, отримають квартири в подарунок, - Садовий
Троє львів'ян, які здобули медалі на літніх Олімпійських іграх у Токіо, отримають від місцевої влади Львова квартири в подарунок.
Про це під час ранкового ефіру на радіо "Люкс FM" розповів міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.
"У Львові є традиція: хто привозить олімпійську медаль – отримує від міста квартиру. Ця норма в нас є вже дуже багато років. Цього року ми готуємо для олімпійців три квартири", – сказав мер Львова.
За його словами, сьогодні будь-яка олімпійська медаль є критично цінною, адже між золотом, сріблом і бронзою дуже маленька різниця.
Зокрема, квартири від міста отримають троє львівських спортсменів, які завоювали медалі: велогонщиця Олена Старикова, яка виборола срібло, а також борець Алла Черкасова і каратист Станіслав Горуна, які завоювали по бронзі.
Нагадаємо, українські спортсмени завоювали на Олімпійських Іграх у Токіо 19 олімпійських медалей: одну золоту, 6 срібних і 12 бронзових. Вони отримали нагороди в греко-римській боротьбі, синхронному плаванні, академічному веслуванні, боксі, стрибках у висоту, карате, велотреку, вільній боротьбі, плаванні.
Єдину золоту медаль для України виборов 4 серпня борець з греко-римської боротьби Жан Беленюк.
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Львову - респект !
Дива нечуванної щедрості, то давайте іще по авто, літаку та яхті Мало їм призових? Доречі, багаті США ті призові не виплачують, а в бідній країні за кредитні гроші, напевно.
От навіщо США допомагати Україні? Щоб тут ці грошики на спортсменів витрачало, тим більше на спортсменів, які з ворогами обіймаються
Не бачу необхідності тринькати гроші на невідомо на що. Військовим із зони бойових дій - так, інвалідам війни - так, а цим бугаям-кобилам за що?
Хоча, можливо шукає популярності у затурканих, які вважать, що гроші в бюджеті беруться з тумбочки