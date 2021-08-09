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Новини
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СБУ не передала НАБУ записів Медведчука, - Ситник. ВIДЕО

Служба безпеки України не передала Національному антикорупційному бюро України записів розмов народного депутата, кума Путіна Віктора Медведчука.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.

 

Він зазначив, що НАБУ зверталося до СБУ з проханням передати аудіозаписи телефонних переговорів Медведчука.

Детективи планували їх вивчити в рамках розслідування справи про "трубу Медведчука" - нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок". Досі НАБУ не отримало зазначених записів від колег із СБУ.

"На жаль, немає (не отримали записів. - ред.). Але я сподіваюся, що ми їх ще колись отримаємо", - зазначив Ситник.

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НАБУ (5057) Медведчук (1706) СБУ (12761) Ситник (862)


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Топ коментарі
+5
понятно шо те "записи", как и пленки дерькача, а до того онищенка, - пригодны только для сортирных бихусов. В суде их показать постесняются.
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09.08.2021 12:53
+4
https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZW8YHU1Jm1HMplxe1YaBxbn1tEy602o6OLH2Baeiyfn1MFJLUNdOx_5VAQinQAhowXXDEuqrdpkRAb1uf2ZDfSOEjrhtlu1UfFliplOoNOaOdsy8Uj0sXBm0c5OWL3jaFw&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас

Багато хто дивується, чому чекісти вирішили злити факти співпраці Боцмана-Коротких з ФСБ саме зараз.

Просто цей злив вказує на завершення маштабної спецоперації по контролю українських "націоналістичних" організацій, та переходу до їнших методів, бо можливостей в Україні у Кремля тепер набагато більше, крім електорально безперспективних "ультра-патріотів".

А весь бруд та огиду має зібрати на себе цей зашкварений персонаж - щоби добрі українці менше звертали уваги на інших агентів впливу, яких тепер стануть просувати їм в "нарідні герої", і яких і без Малюти залишився цілий вагон.

Отже, руки, які кидали плюшевих свинок і "загонялі Пєтю" - спрямовувала ФСБ.

"Свінарчукі" - спецоперація ФСБ по дискредитації української влади і оборонної сфери.

Все це - за допомогою каналу Коломойського "1+1".

І в зливі Боцмана є ще елемент путінської бравади і знущання - "дивіться, я показую реальність, а "укрАинцы" нічого не усвідомлять і будуть робити так, як хочу я".

"Вы не страна 404, вы народ 404".

Тисячі простих членів "нацдружин" і "нацкорпусу" розвели і зрадили, заставили радіти програшу державницьких сил - але їх про це попереджали ті, кого вони кляли як "порохоботів" та вважали ворогами, за вказівкою фсбшника Боцмана.

Як настрій, парні? Що робити будемо?
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09.08.2021 12:56
+4
так ви ж сситеся екпертних оцінок, клоуни. Віддайте "записи" в НАБУ, суд - хай перевірять автентичність.
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09.08.2021 13:51
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Неприкасаемые лишь до тех пор,пока к ним не захотят прикоснуться.
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09.08.2021 12:50 Відповісти
понятно шо те "записи", как и пленки дерькача, а до того онищенка, - пригодны только для сортирных бихусов. В суде их показать постесняются.
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09.08.2021 12:53 Відповісти
Сам хоч спробував прослухати? Чи покладаєшся на "експертні оцінки"?
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09.08.2021 13:32 Відповісти
так ви ж сситеся екпертних оцінок, клоуни. Віддайте "записи" в НАБУ, суд - хай перевірять автентичність.
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09.08.2021 13:51 Відповісти
если бы ты воочию видел что то происходит не так в 2014-2019 то пленки в подтверждение. но ты лично что видел, что не так, своими словами...
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09.08.2021 13:55 Відповісти
В ФСБ сидят рукожопы и до сегодня еще клеют пленки ацетоном.
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09.08.2021 12:55 Відповісти
А шо такоє?
Виходить, що Біхус вчергове розігнав якесь склеєне г-но?
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09.08.2021 12:55 Відповісти
https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZW8YHU1Jm1HMplxe1YaBxbn1tEy602o6OLH2Baeiyfn1MFJLUNdOx_5VAQinQAhowXXDEuqrdpkRAb1uf2ZDfSOEjrhtlu1UfFliplOoNOaOdsy8Uj0sXBm0c5OWL3jaFw&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас

Багато хто дивується, чому чекісти вирішили злити факти співпраці Боцмана-Коротких з ФСБ саме зараз.

Просто цей злив вказує на завершення маштабної спецоперації по контролю українських "націоналістичних" організацій, та переходу до їнших методів, бо можливостей в Україні у Кремля тепер набагато більше, крім електорально безперспективних "ультра-патріотів".

А весь бруд та огиду має зібрати на себе цей зашкварений персонаж - щоби добрі українці менше звертали уваги на інших агентів впливу, яких тепер стануть просувати їм в "нарідні герої", і яких і без Малюти залишився цілий вагон.

Отже, руки, які кидали плюшевих свинок і "загонялі Пєтю" - спрямовувала ФСБ.

"Свінарчукі" - спецоперація ФСБ по дискредитації української влади і оборонної сфери.

Все це - за допомогою каналу Коломойського "1+1".

І в зливі Боцмана є ще елемент путінської бравади і знущання - "дивіться, я показую реальність, а "укрАинцы" нічого не усвідомлять і будуть робити так, як хочу я".

"Вы не страна 404, вы народ 404".

Тисячі простих членів "нацдружин" і "нацкорпусу" розвели і зрадили, заставили радіти програшу державницьких сил - але їх про це попереджали ті, кого вони кляли як "порохоботів" та вважали ворогами, за вказівкою фсбшника Боцмана.

Як настрій, парні? Що робити будемо?
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09.08.2021 12:56 Відповісти
Канал Наше время ТВ (Совместный проект ФСБ и Радио Свобода) неоднозначно намекнул, что к убийству Шеремета непосредственное отношение имеет лично Билецкий и еще десяток нацжен, чьих фамилий я не запомнил, слишком много чести для этого дерьма.
И даже выложил видео, не пойму откуда они его нарыли.
Но качество гораздо лучше того, что демонстрировали всем собаков и ослина.
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09.08.2021 13:04 Відповісти
Ну а чо б ФСБ не протоколировать под видео действия своих марионеток?
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09.08.2021 15:00 Відповісти
Валєра ******* як дише. То ж знаний пороходрочер. А може і на зарплаті.
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09.08.2021 13:33 Відповісти
Людською мовою висловити конкретну претензію до написано не здатен?
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09.08.2021 13:53 Відповісти
 
 