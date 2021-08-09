СБУ не передала НАБУ записів Медведчука, - Ситник. ВIДЕО

Служба безпеки України не передала Національному антикорупційному бюро України записів розмов народного депутата, кума Путіна Віктора Медведчука.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.

Він зазначив, що НАБУ зверталося до СБУ з проханням передати аудіозаписи телефонних переговорів Медведчука.

Детективи планували їх вивчити в рамках розслідування справи про "трубу Медведчука" - нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок". Досі НАБУ не отримало зазначених записів від колег із СБУ.

"На жаль, немає (не отримали записів. - ред.). Але я сподіваюся, що ми їх ще колись отримаємо", - зазначив Ситник.

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