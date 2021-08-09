За Зеленського готові проголосувати 19,5% українців, за Порошенка - 14,3%, - опитування "СОЦІСу". ІНФОГРАФІКА

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то до другого туру пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (19,5% серед усіх опитаних) і п'ятий Президент України Петро Порошенко (14,3%).

Про це свідчать результати опитування СОЦІСу, передає Цензор.НЕТ.

"Якби вибори Президента проводилися найближчим часом, то конфігурація другого туру залишилася незмінною: до другого туру знову потрапили б Володимир Зеленський з 19,5% і Петро Порошенко з 14,3%", - говориться в дослідженні.

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Терміни проведення дослідження: 29 липня - 3 серпня 2021. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто / село) і поділу на області. Опитування не проводився в АР Крим і на непідконтрольній українській владі частині Донецької і Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування САТІ з використанням планшетів. Середня тривалість одного інтерв'ю склала 10 хвилин.