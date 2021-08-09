За добу в Києві виявили 51 випадок захворювання на COVID-19. Летальних випадків немає, - Кличко. КАРТА
За минулу добу в Києві виявили 51 хворого на коронавірус. Летальні випадки від вірусу не зареєстровані.
Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"51 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальні випадки від вірусу не зареєстровані. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 220 207", - повідомив Кличко.
Так, захворіли 30 жінок у віці від 19 до 82 років, 17 чоловіків у віці від 20 до 69 років, а також 2 дівчинки у віці 6 і 16 років і 2 хлопчики у віці 9 місяців і 7 років.
У лікарні столиці госпіталізували 11 хворих на коронавірус, а також 40 осіб із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Одужали за минулу добу 160 осіб. Усього коронавірус подолали 211 268 жителів столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі - 13, у Солом'янському - 11, у Подільському і Святошинському районах - по 7 випадків", - зазначив Кличко.
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