Рейтинг партій: "Слуга народу" - 18,6%, "ЄС" - 13,7%, ОПЗЖ - 11,5%, "Батьківщина" - 7,6%, "Сила і честь" - 5,7%, - опитування "СОЦІСу". ІНФОГРАФІКА

Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, то прохідний бар'єр змогли б подолати п'ять партій.

Про це свідчать результати опитування СОЦІСу, передає Цензор.НЕТ.

"У разі проведення виборів до Верховної Ради найбільші шанси потрапити в парламент мають п'ять політичних партій: "Слуга народу" (18,6%), "Європейська Солідарність" (13,7%), ОПЗЖ (11,5%), "Батьківщина" (7,6%), "Сила і честь" (5,7%)", - ідеться в дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 19,5% українців, за Порошенка - 14,3%, - опитування "СОЦІСу". ІНФОГРАФІКА

Терміни проведення дослідження: 29, липня - 3 серпня 2021. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто/село) і поділу на області. Опитування не проводилося в АР Крим і на непідконтрольній українській владі частині Донецької і Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування САТІ з використанням планшетів. Середня тривалість одного інтерв'ю сягнула 10 хвилин.