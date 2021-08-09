Рейтинг партій: "Слуга народу" - 18,6%, "ЄС" - 13,7%, ОПЗЖ - 11,5%, "Батьківщина" - 7,6%, "Сила і честь" - 5,7%, - опитування "СОЦІСу". ІНФОГРАФІКА
Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, то прохідний бар'єр змогли б подолати п'ять партій.
Про це свідчать результати опитування СОЦІСу, передає Цензор.НЕТ.
"У разі проведення виборів до Верховної Ради найбільші шанси потрапити в парламент мають п'ять політичних партій: "Слуга народу" (18,6%), "Європейська Солідарність" (13,7%), ОПЗЖ (11,5%), "Батьківщина" (7,6%), "Сила і честь" (5,7%)", - ідеться в дослідженні.
Терміни проведення дослідження: 29, липня - 3 серпня 2021. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто/село) і поділу на області. Опитування не проводилося в АР Крим і на непідконтрольній українській владі частині Донецької і Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування САТІ з використанням планшетів. Середня тривалість одного інтерв'ю сягнула 10 хвилин.
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Тимошенка хороша хоча б тим, що єдина має партію, яка обирається до ВР, а не черговий політпроєкт під вибори.
вот зря Зеля начал там заступаться за Мову и разговаривать с Раисией жестче..
- уходит от него руський Мир который за него проголосовал
- а с украинским Миром, Зеля-какаяразница испортил отношение безвозвратно еще раньше..
Ну, от, вже почалися...
Да уже сама профессия стукача, несет в себе лживость, продажность. Как можно надеяться на Смешка, откровенного сексота, который накормит одним хлебом? или напоит одной бутылкой всех ал
чныхконавтов?
Ну, пусть Кучма, прятался по маской "крепкий хозяйственник". Действительно, он играл эту роль, будучи директором крупнейшего объединения.
Короче, мудрий 73% нарид, это диагноз. Мазохизм не лечится.
Хуже если у него родители с этих. Тогда оно уже с детства ориентированное. Это уже десятки скалеченных судеб. Чтоб "выкормить" одного сексота, надо "угробить" многих. Без этого - никак.
И это еще осенние платежки и "подарочки" не пришли.
А рассвет все заметнее...
- 1+1,
- Нафтогаз,
- фонд Віктора Пінчука,
- міжнародна організація (соросята) Sustainable Development Goals
Як ви думаєте, чи може Юлія Тимошенко отримати в опитуваннях СОЦИСа перше місце...???
- 1+1,
- Нафтогаз,
- фонд Віктора Пінчука,
- міжнародна організація (соросята) Sustainable Development Goals
Як ви думаєте, чи може Юлія Тимошенко отримати в опитуваннях СОЦИСа перше місце...???
Так от, результати:
«Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в неділю ПЕРШОГО СЕРПНЯ, то серед тих, хто визначився і піде на вибори, вони би проголосували за партії:
-"Слуга народу" - 22,2%;
-"Європейська солідарність" - 16,0%;
-"Батьківщина" - 14,0%;
-"Опозиційна платформа - За життя" - 13,6%;
-"Сила і честь" - 6,0%;
-"Українська стратегія Гройсмана" - 4,7%;
-"Наші" (Мураєва) - 4,5%";
-"Свобода" - 3,8%,
-"партію Шарія" - 2,9%,
-Радикальна партія Ляшка - 2,6%,
-"УДАР" (Кличка) - 2,2%;
-"Голос" - 1,8%:
-"За майбутнє" - 1,7%;
-"Громадянська позиція" - 1,3%;
-"Перемога Пальчевського" - 0,5%;
-"Пропозиція" (партія мерів, очолює мер Дніпра Філатов) - 0,3%;
-інші - 1,9%.
22,8% респондентів ще не визначилися зі своїм вибором; 11%,не пішли б на вибори; 1,1% зіпсували би бюлетень; 3,5% не змогли відповісти; 0,6% відмовилися відповідати.»
- https://ua.interfax.com.ua/news/political/761048.html Ці результати опитування оприлюднив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко на презентації дослідження в середу в Києві .
Ось про це потрібно повідомляти!