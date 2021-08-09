Лукашенко звинуватив українську владу в перекиданні зброї в Білорусь і підготовці бойовиків

"Президент" Олександр Лукашенко, який який захопив владу в Білорусі, заявив про причетність офіційних органів влади України до перекидання зброї в Білорусь, а також про підготовку бойовиків на українській території.

Про це він заявив сьогодні під час "Прямої лінії", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Гаразд, побіг за Заходом (президент України Володимир Зеленський. - ред.), плюнув на все, але навіщо ти бойовиків готуєш на території України і зброю закидаєш до нас сюди? Адже зброя йде в основному з України. Зараз ми, звичайно, закрили намертво цю межу. Навіщо ви це творите, адже народи - це ж сусіди, це ж рідні люди?" - заявив Лукашенко.

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Він зазначив, що в білоруських ЗМІ неодноразово з'являлася інформація, як з України в Білорусь перекидають вибухівку і боєприпаси. "Наш голова Комітету державної безпеки дуже чітко сказав: ми бачимо, хто із силовиків та офіційних органів влади в Україні це організовує", - заявив Лукашенко.