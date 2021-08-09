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Лукашенко звинуватив українську владу в перекиданні зброї в Білорусь і підготовці бойовиків

Лукашенко звинуватив українську владу в перекиданні зброї в Білорусь і підготовці бойовиків

"Президент" Олександр Лукашенко, який який захопив владу в Білорусі, заявив про причетність офіційних органів влади України до перекидання зброї в Білорусь, а також про підготовку бойовиків на українській території.

Про це він заявив сьогодні під час "Прямої лінії", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Гаразд, побіг за Заходом (президент України Володимир Зеленський. - ред.), плюнув на все, але навіщо ти бойовиків готуєш на території України і зброю закидаєш до нас сюди? Адже зброя йде в основному з України. Зараз ми, звичайно, закрили намертво цю межу. Навіщо ви це творите, адже народи - це ж сусіди, це ж рідні люди?" - заявив Лукашенко.

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Він зазначив, що в білоруських ЗМІ неодноразово з'являлася інформація, як з України в Білорусь перекидають вибухівку і боєприпаси. "Наш голова Комітету державної безпеки дуже чітко сказав: ми бачимо, хто із силовиків та офіційних органів влади в Україні це організовує", - заявив Лукашенко.

Білорусь (7922) бойовик (3414) Лукашенко (2653) зброя (7430)


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Топ коментарі
+15
Лукашенко делает те заявления, которые от него требует Путин и это понятно, он под его пятой и только хрюкает.
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09.08.2021 13:11
+11
Родной ты наш и ненаглядный , а вагнеровцев ты кому отдал??? А пацана по фамилии Гриб помнишь? скотина усатая!!! Нам такие родственники-проститутки отсасывающие у путлера за бабло и на йух не упали!!!! Ты видимо себя вместе с куйлом Дунканом Маклаудом почувствовал? Смею тебя уверить , что это не так, закончишь ты очень печально ************….
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09.08.2021 13:22
+9
Так и представил как наш Зе-рембо приторговывает оружием в Беларусь
Лукашенко обвинил украинские власти в переброске оружия в Беларусь и подготовке боевиков - Цензор.НЕТ 1039
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09.08.2021 13:16
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Галоперидолу деду!
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09.08.2021 13:09 Відповісти
Лукашенко делает те заявления, которые от него требует Путин и это понятно, он под его пятой и только хрюкает.
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09.08.2021 13:11 Відповісти
Факты в студию ! Как говорил лучший пропагандист Й. Геббельс , Чем чудовищнее ложь ,тем быстрее в неё поверят! Многократно повторенная ложь становится "правдой" ! Закадычные кореша свято следуют заветам.
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09.08.2021 13:14 Відповісти
до речі, 73% повірили... тільки дещо в іншу брехню...
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09.08.2021 14:57 Відповісти
Браво, бульбофюрер!!! Попросить у москалей подготовить 1000 боевиков резерва и завалить Беларусь оружием это братская помощь, но фошизды -украинцы.
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09.08.2021 13:15 Відповісти
Так и представил как наш Зе-рембо приторговывает оружием в Беларусь
Лукашенко обвинил украинские власти в переброске оружия в Беларусь и подготовке боевиков - Цензор.НЕТ 1039
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09.08.2021 13:16 Відповісти
Доказательства будут?
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09.08.2021 13:19 Відповісти
Этот усатый упырь - "достойный" последователь питерского х*ла.
Лука - это такая же мразь, как и Асад, готовый положить половину населения страны, лишь бы самому удержаться у власти.
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09.08.2021 13:21 Відповісти
Родной ты наш и ненаглядный , а вагнеровцев ты кому отдал??? А пацана по фамилии Гриб помнишь? скотина усатая!!! Нам такие родственники-проститутки отсасывающие у путлера за бабло и на йух не упали!!!! Ты видимо себя вместе с куйлом Дунканом Маклаудом почувствовал? Смею тебя уверить , что это не так, закончишь ты очень печально ************….
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09.08.2021 13:22 Відповісти
"Продай віллу в Криму - встав зуби мамі Риммі!!!"
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09.08.2021 15:47 Відповісти
От сотрудничества с бульбофюрером даже Хезболла трусами отмахивается.
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09.08.2021 13:22 Відповісти
смешно слушать как тираньё кидается дурачками, стараясь вцепившись когтями усидеться на троне подольше...
но конец неизбежен, тираны лишь оттягивают агонию созданных ими систем, они делают её более болезненной для своих обществ, которые устали от совкового нафталина и жаждут свобод и перемен !
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09.08.2021 13:26 Відповісти
Если бы это было так, то стоило бы апладировать украинским властям /но, жаль, то лишь истерика и паранойя свихнувшегося усатого тирана-таракана/!
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09.08.2021 13:46 Відповісти
Лукашенко переел мороженого "Бяроза" с изюмом и тараканами.
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09.08.2021 13:54 Відповісти
Завидуєшь?
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13.08.2021 17:35 Відповісти
Каддафі тебе зачекався!
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09.08.2021 14:37 Відповісти
Имбицил3%, не Украина а выгребная яма-404, перебрасывает не только оружие, но и войска! Шевельни своей хромосомой - ЗАЧЕМ!
PS: Шурик, в палате №6, тебе прогулы уже ставят, пора...
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09.08.2021 15:00 Відповісти
дайте усатому селедки.....
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09.08.2021 18:55 Відповісти
Чуйка у меня,что именно с территории Беларуси будет нападение на Украину,руками этого...А ********* будет разводить руками,мол нас здесь нет.Это беларусы.Провокашку замутят на границе и понеслась
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09.08.2021 21:50 Відповісти
 
 