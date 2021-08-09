Лукашенко звинуватив українську владу в перекиданні зброї в Білорусь і підготовці бойовиків
"Президент" Олександр Лукашенко, який який захопив владу в Білорусі, заявив про причетність офіційних органів влади України до перекидання зброї в Білорусь, а також про підготовку бойовиків на українській території.
Про це він заявив сьогодні під час "Прямої лінії", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Гаразд, побіг за Заходом (президент України Володимир Зеленський. - ред.), плюнув на все, але навіщо ти бойовиків готуєш на території України і зброю закидаєш до нас сюди? Адже зброя йде в основному з України. Зараз ми, звичайно, закрили намертво цю межу. Навіщо ви це творите, адже народи - це ж сусіди, це ж рідні люди?" - заявив Лукашенко.
Він зазначив, що в білоруських ЗМІ неодноразово з'являлася інформація, як з України в Білорусь перекидають вибухівку і боєприпаси. "Наш голова Комітету державної безпеки дуже чітко сказав: ми бачимо, хто із силовиків та офіційних органів влади в Україні це організовує", - заявив Лукашенко.
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Лука - это такая же мразь, как и Асад, готовый положить половину населения страны, лишь бы самому удержаться у власти.
но конец неизбежен, тираны лишь оттягивают агонию созданных ими систем, они делают её более болезненной для своих обществ, которые устали от совкового нафталина и жаждут свобод и перемен !
PS: Шурик, в палате №6, тебе прогулы уже ставят, пора...