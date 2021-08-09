47% громадян розчаровані чинною владою, 18% - ще мають надію, - опитування "СОЦІСу". ІНФОГРАФІКА

Негативні емоції громадян щодо чинної влади істотно переважають над позитивними.

Про це свідчать результати опитування СОЦІСу, передає Цензор.НЕТ.

"Домінуючою емоцією щодо нинішньої влади є розчарування (47,0%) і в цілому негативні емоції істотно переважають над позитивними (91,7% проти 33,2%)", - ідеться в дослідженні.

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Терміни проведення дослідження: 29 липня - 3 серпня 2021. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто/село) і поділу на області. Опитування не проводилося в АР Крим і на непідконтрольній українській владі частині Донецької і Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування САТІ з використанням планшетів. Середня тривалість одного інтерв'ю сягнула 10 хвилин.