47% громадян розчаровані чинною владою, 18% - ще мають надію, - опитування "СОЦІСу". ІНФОГРАФІКА
Негативні емоції громадян щодо чинної влади істотно переважають над позитивними.
Про це свідчать результати опитування СОЦІСу, передає Цензор.НЕТ.
"Домінуючою емоцією щодо нинішньої влади є розчарування (47,0%) і в цілому негативні емоції істотно переважають над позитивними (91,7% проти 33,2%)", - ідеться в дослідженні.
Терміни проведення дослідження: 29 липня - 3 серпня 2021. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто/село) і поділу на області. Опитування не проводилося в АР Крим і на непідконтрольній українській владі частині Донецької і Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування САТІ з використанням планшетів. Середня тривалість одного інтерв'ю сягнула 10 хвилин.
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А вот 73 - (47 + 18) = 8%, что они "думают" о язЕлохе???
На том свете все надежды исполнятся.
, который политику видел только в новостях? на что вы расчитывали?)))
Так от, результати:
«Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в неділю ПЕРШОГО СЕРПНЯ, то серед тих, хто визначився і піде на вибори, вони би проголосували за партії:
-"Слуга народу" - 22,2%;
-"Європейська солідарність" - 16,0%;
-"Батьківщина" - 14,0%;
-"Опозиційна платформа - За життя" - 13,6%;
-"Сила і честь" - 6,0%;
-"Українська стратегія Гройсмана" - 4,7%;
-"Наші" (Мураєва) - 4,5%";
-"Свобода" - 3,8%,
-"партію Шарія" - 2,9%,
-Радикальна партія Ляшка - 2,6%,
-"УДАР" (Кличка) - 2,2%;
-"Голос" - 1,8%:
-"За майбутнє" - 1,7%;
-"Громадянська позиція" - 1,3%;
-"Перемога Пальчевського" - 0,5%;
-"Пропозиція" (партія мерів, очолює мер Дніпра Філатов) - 0,3%;
-інші - 1,9%.
22,8% респондентів ще не визначилися зі своїм вибором; 11%,не пішли б на вибори; 1,1% зіпсували би бюлетень; 3,5% не змогли відповісти; 0,6% відмовилися відповідати.»
- https://ua.interfax.com.ua/news/political/761048.html Ці результати опитування оприлюднив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко на презентації дослідження в середу в Києві .
Ось про це потрібно повідомляти!