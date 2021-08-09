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Новини
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47% громадян розчаровані чинною владою, 18% - ще мають надію, - опитування "СОЦІСу". ІНФОГРАФІКА

47% громадян розчаровані чинною владою, 18% - ще мають надію, - опитування

Негативні емоції громадян щодо чинної влади істотно переважають над позитивними.

Про це свідчать результати опитування СОЦІСу, передає Цензор.НЕТ.

"Домінуючою емоцією щодо нинішньої влади є розчарування (47,0%) і в цілому негативні емоції істотно переважають над позитивними (91,7% проти 33,2%)", - ідеться в дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 65,6% громадян вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 46,6% - вже не можуть терпіти нинішнє становище, - опитування "СОЦІСу"

47% громадян розчаровані чинною владою, 18% - ще мають надію, - опитування СОЦІСу 01

Терміни проведення дослідження: 29 липня - 3 серпня 2021. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто/село) і поділу на області. Опитування не проводилося в АР Крим і на непідконтрольній українській владі частині Донецької і Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування САТІ з використанням планшетів. Середня тривалість одного інтерв'ю сягнула 10 хвилин.

влада (384) опитування (1923) СОЦИС (68)


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Топ коментарі
+28
47% граждан разочарованы действующей властью, 18% - еще имеют надежду, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 650
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09.08.2021 13:23
+25
47% граждан разочарованы действующей властью, 18% - еще имеют надежду, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 5567
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09.08.2021 13:15
+23
18 % неисправимых зебилов?
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09.08.2021 13:13
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18 % неисправимых зебилов?
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09.08.2021 13:13 Відповісти
Плюсуйте 3,8 цікавистів))))
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09.08.2021 13:18 Відповісти
Инфантилы еще имеют надежду? Или это те, кто не хочет признавать , что на выборах постоянно вступает в г--- и им надоело разочаровываться?
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09.08.2021 13:14 Відповісти
47% граждан разочарованы действующей властью, 18% - еще имеют надежду, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 5567
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09.08.2021 13:15 Відповісти
Слуга народу,це найкраща партія в галактиці.
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09.08.2021 13:15 Відповісти
у нас в ВР зараз тільки одна партія, все інші політпроекти, які створюються перед черговими виборами і більш 1ї каденції не існували.
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09.08.2021 13:18 Відповісти
Яка партія?
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09.08.2021 13:24 Відповісти
єдина поки має всі ознаки партії - Батьківщина. Інші всі створені під чергові вибори. І кожен раз по новому...
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09.08.2021 13:29 Відповісти
ТЮЛЯ наш Президент!
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09.08.2021 13:30 Відповісти
ну так, тільки справжні патріоти завжди плутають рейтинг парламентських партій і Президентській. Еліта, що додати.
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09.08.2021 13:36 Відповісти
https://censor.net/ru/user/31779 ТЮЛЯ не наш Президент?
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09.08.2021 13:40 Відповісти
а назовете без гугла 3-й номер в партийном списке "б-ны"?
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09.08.2021 13:46 Відповісти
У нас слуги Коломойского, слуги Пинчука, Слуги Новинского, слуги Порошенко. Евреи не могут без слуг. А партии пока две: Свобода и Сила и Честь.
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09.08.2021 13:19 Відповісти
Силу і честь єврей піарив.
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09.08.2021 13:19 Відповісти
47% граждан разочарованы действующей властью, 18% - еще имеют надежду, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 4719
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09.08.2021 13:15 Відповісти
47% граждан разочарованы действующей властью, 18% - еще имеют надежду, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 4909
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09.08.2021 13:20 Відповісти
Яке ж воно гидка істота
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09.08.2021 13:30 Відповісти
Разочаровываться нужно В СЕБЕ /ибо власть - отражение НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ, но не НАРОДА, гражданство и политичкские права дают кому ни попадя, а ему нужно СООТВЕТСТВОВАТЬ/!
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09.08.2021 13:15 Відповісти
47% граждан разочарованы действующей властью, 18% - еще имеют надежду, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 2581
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09.08.2021 13:18 Відповісти
47% граждан разочарованы действующей властью, 18% - еще имеют надежду, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 712
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09.08.2021 13:28 Відповісти
47% граждан разочарованы действующей властью, 18% - еще имеют надежду, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 2373
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09.08.2021 13:29 Відповісти
47% граждан разочарованы действующей властью, 18% - еще имеют надежду, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 58
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09.08.2021 13:18 Відповісти
Любители халявы постоянно разочаровываются.
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09.08.2021 13:19 Відповісти
а эти 18 % . они " имеют надежду " на что ? что что то поменяется и станет лучше или на то что пролезут во властные структуры и заживут богато ?
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09.08.2021 13:20 Відповісти
47% граждан разочарованы действующей властью, 18% - еще имеют надежду, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 650
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09.08.2021 13:23 Відповісти
Зебілізм, це назавжди.
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09.08.2021 13:26 Відповісти
Слава богу, я не разочарован! Я этого ожидал, после того как разум.к.off хрюкнул про "рейтинг" писюниста!
А вот 73 - (47 + 18) = 8%, что они "думают" о язЕлохе???
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09.08.2021 13:27 Відповісти
з тебе математик, як з гівна пуля. Мабуть з 25 відсотків?
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09.08.2021 13:30 Відповісти
Шановний, "25" 27 відсотків таких же як і я без зайвої хромосоми, бачили тоді, що зараз буде...
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09.08.2021 13:39 Відповісти
Как в этой зелени можно разочароваться, если сразу было ясно - это пустое место. Все, что он умеет делать - говорить глупости и извиняться за них.
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09.08.2021 15:38 Відповісти
Если бы он извинялся, то у него бы был шанс на выздоровление.
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09.08.2021 17:08 Відповісти
Еще бы,к казнокрадам и взяточникам прошлой власти прибавились новые,никто не посажен,ахметка подолжает куралесить и покупать кого захочет.везде бардак,а то что вытворяет с экономикой и насаждением пророссийских законов внук чекатилы гетьманович - это вообще полный беспредел.
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09.08.2021 13:28 Відповісти
47% граждан разочарованы действующей властью, 18% - еще имеют надежду, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 5540
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09.08.2021 13:29 Відповісти
А разве было непонятно, что это голый пиар?
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09.08.2021 17:07 Відповісти
47% громадян розчаровані чинною владою, 18% - ще мають надію, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 756
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09.08.2021 13:32 Відповісти
якщо кругляк діаграми перевести в проценти, де він повний становить 100%, то, виходить, що незадоволених владою - 71%, задоволених - 26%, 3%не визначились.
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09.08.2021 13:40 Відповісти
47+18=65% А где еще 8% зе-долбодялов запропастились?
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09.08.2021 13:40 Відповісти
там два кольори - червоний (91%) і зелений (33%). Будь уважнішим.
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09.08.2021 14:02 Відповісти
Опитувачі забули включити пункт "Огиду" або навмисно не включили його.
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09.08.2021 14:14 Відповісти
18% неисправимых имбицилов, которых только могила исправит.

На том свете все надежды исполнятся.
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09.08.2021 14:17 Відповісти
Взрослые избиратели с мозгами пятилетнего ребенка. Они разочарованы тем, что поверили в сказку, которую им рассказывал кандидат Зеленский. А сказка - это вымысел, хоть и красивый. Им в детстве сказок не хватало - вот теперь и слушают их раскрыв рот от изумления. А, потом, разочарование - не сбылось, не свершилось - снова бабка у разбитого корыта, как до выборов.
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09.08.2021 14:22 Відповісти
Буратіно і Папа Беня їх Герої
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09.08.2021 15:46 Відповісти
А так дисали, так дисали совки
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09.08.2021 15:46 Відповісти
я поражаюсь когда люди спорят колоться ли вакциной и какой, а где были споры когда вы отдавали свою судьбу и судьбу страны на 5 лет 20ти летним депутатам и презу
, который политику видел только в новостях? на что вы расчитывали?)))
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09.08.2021 17:55 Відповісти
Сьогодні інститут майбутнього оприлюднив останні рейтинги по партспискам, які можна вважати більш-менш достовірними. Оскільки саме інститут замовляв+оплачував ці опитування (вплив парті, фіз.осіб на їх результати - мінімальний); опитування проводила компанія "Нью Імідж Маркетінг Груп" самим достовірним методом face to face; з обсягом вибірки 5тис. респондентів! (віком від 18 років). Статистична похибка вибірки в цьому опитувані не перевищує 1,41%.
Так от, результати:
«Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в неділю ПЕРШОГО СЕРПНЯ, то серед тих, хто визначився і піде на вибори, вони би проголосували за партії:
-"Слуга народу" - 22,2%;
-"Європейська солідарність" - 16,0%;
-"Батьківщина" - 14,0%;
-"Опозиційна платформа - За життя" - 13,6%;
-"Сила і честь" - 6,0%;
-"Українська стратегія Гройсмана" - 4,7%;
-"Наші" (Мураєва) - 4,5%";
-"Свобода" - 3,8%,
-"партію Шарія" - 2,9%,
-Радикальна партія Ляшка - 2,6%,
-"УДАР" (Кличка) - 2,2%;
-"Голос" - 1,8%:
-"За майбутнє" - 1,7%;
-"Громадянська позиція" - 1,3%;
-"Перемога Пальчевського" - 0,5%;
-"Пропозиція" (партія мерів, очолює мер Дніпра Філатов) - 0,3%;
-інші - 1,9%.
22,8% респондентів ще не визначилися зі своїм вибором; 11%,не пішли б на вибори; 1,1% зіпсували би бюлетень; 3,5% не змогли відповісти; 0,6% відмовилися відповідати.»
- https://ua.interfax.com.ua/news/political/761048.html Ці результати опитування оприлюднив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко на презентації дослідження в середу в Києві .
Ось про це потрібно повідомляти!
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11.08.2021 16:50 Відповісти
 
 