У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених громадян України. Імена двох відомі, інформацію про третього ретельно приховують, - радниця глави української делегації в ТКГ Різаєва
На окупованій території, в колонії "ДНР", убили трьох засуджених громадян України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це кореспонденту "Укрінформу" 9 серпня повідомила радниця глави української делегації в Тристоронній контактній групі Гайде Різаєва.
"Так, згідно з достовірною інформацією, в одній з колоній так званої ДНР 6 серпня були вбиті троє громадян України. Всі вони були засудженими ще до початку війни і відбували покарання на непідконтрольній території. За що вбили - з точністю сказати неможливо. Навіть якщо це був бунт всередині колонії і з'ясування особистих стосунків між засудженими, то йому мали запобігти", - сказала Різаєва.
Вона уточнила, що все це відбувалося в Кіровській виправній колонії №33.
За її даними, один з трьох убитих громадян - чемпіон України, дзюдоїст із Запоріжжя Євген Сотников, раніше засуджений за вбивство 18-річного хлопця. Також відоме прізвище ще одного вбитого засудженого громадянина України, а про третього - нічого невідомо.
"Відоме прізвище ще одного вбитого - це Давидов Олександр. До мене звернулися його рідні, які проживають на території України, з проханням посприяти у видачі тіла на нашу територію. А слід третього вбитого загубився десь у реанімації Донецька. Відомо, що його відвезли в реанімацію, там він через кілька годин помер... але, інформацію про нього ретельно приховують...", - розповіла Різаєва.
Вона наголосила, що хоча вбивства громадян України, які відбувають покарання, збройними формуваннями "ЛДНР" і є протизаконними, але немає можливості сьогодні ні контролювати, ні своєчасно реагувати на події, які відбуваються на окупованій території.
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экстрадицию он начал обзванивать кого мог и рассылать угрозы компроматного свой-
ства и видимо таковые у него имелись и видимо таки дозвонился до небес..... за посона
началась драчка как ему заткнуть рот и посидеть тихо-спокойно за 150тыщ взятки
типо извини родной помочь уже ничем не можем откроешь клюв зароем....
"В Запорожье известный дзюдоист Евгений Сотников убил 18-летнего парня
22 декабря 2009, 12:55
Преступление совершено на выходных в одной из кофеен города. После отказа юноши выпить вместе со спортсменом рюмку он прижал к виску парня пистолет и выстрелил. Такая версия правоохранителей. Парень погиб на месте. Дзюдоиста ищут. Кстати, Сотников уже имел проблемы с законом: в 2007 он выстрелил в ногу мужчине, который якобы напал на него. А в прошлом году заслуженный мастер спорта в одной из кофеен ударил своего знакомого ножом. Пострадавший впоследствии забрал заявление. Однако, на этот раз, говорит главный милиционер области Виктор Ольховский, чемпион Украины так легко не отделается.
Виктор Ольховский, руководитель ГУ МВД Украины в Запорожской области:
- Единственный выход из создавшейся ситуации - это если он придет и сдастся, напишет явку с повинной. Учитывая дерзость его, учитывая то, что он вооружен, учитывая то, что я не знаю психическую адекватность этого человека, (я не знаю, как можно было паренька просто так застрелить), мною была дана команда сотрудникам милиции в соответствии с действующим законодательством при любой попытке сопротивления, учитывая, что он вооружен, открывать огонь на поражение."
Сперва суд вынес пожизненный приговор, но в 2011 году его смягчили до 15 лет.
В 2007 также привлекался из-за причинения телесных повреждений. В 2008 году был объявлен в розыск после ножевых ранений еще одному жителю Запорожья. Однако позднее жертва нападения отказалась от претензий и дело было закрыто.