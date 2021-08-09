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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених громадян України. Імена двох відомі, інформацію про третього ретельно приховують, - радниця глави української делегації в ТКГ Різаєва

У колонії

На окупованій території, в колонії "ДНР", убили трьох засуджених громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це кореспонденту "Укрінформу" 9 серпня повідомила радниця глави української делегації в Тристоронній контактній групі Гайде Різаєва.

"Так, згідно з достовірною інформацією, в одній з колоній так званої ДНР 6 серпня були вбиті троє громадян України. Всі вони були засудженими ще до початку війни і відбували покарання на непідконтрольній території. За що вбили - з точністю сказати неможливо. Навіть якщо це був бунт всередині колонії і з'ясування особистих стосунків між засудженими, то йому мали запобігти", - сказала Різаєва.

Вона уточнила, що все це відбувалося в Кіровській виправній колонії №33.

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За її даними, один з трьох убитих громадян - чемпіон України, дзюдоїст із Запоріжжя Євген Сотников, раніше засуджений за вбивство 18-річного хлопця. Також відоме прізвище ще одного вбитого засудженого громадянина України, а про третього - нічого невідомо.

"Відоме прізвище ще одного вбитого - це Давидов Олександр. До мене звернулися його рідні, які проживають на території України, з проханням посприяти у видачі тіла на нашу територію. А слід третього вбитого загубився десь у реанімації Донецька. Відомо, що його відвезли в реанімацію, там він через кілька годин помер... але, інформацію про нього ретельно приховують...", - розповіла Різаєва.

Вона наголосила, що хоча вбивства громадян України, які відбувають покарання, збройними формуваннями "ЛДНР" і є протизаконними, але немає можливості сьогодні ні контролювати, ні своєчасно реагувати на події, які відбуваються на окупованій території.

Автор: 

в'язниця (439) вбивство (3079) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+24
ДыРа - это небольшой обезьянник , созданный силовиками и военными , т.е. кацапами тюрьмы народов -на территории Украины, чтобы показать тем кто ещё ходит с ватой в голове как они будут "жить" в нём потом , если всё таки обманутся !
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09.08.2021 13:31
+13
Жалко их родаков, а за самими рецидивистами никто из украинцев плакать не собирается. Если они не просились отбывать наказание в Украине (помните таких Денисова пачками из резервации привозила, вот только на яух они нам?) значит их все в лугандоне устраивало. А шо они там на зоне мутят это один чёрт ведает! Внутренние разборки у сидельцев это мутняк….
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09.08.2021 13:32
+9
да уж ... " ранее судимый за убийство 18-летнего парня" . Там походу просто самоочистка биомусора произошла.
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09.08.2021 13:46
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ДыРа - это небольшой обезьянник , созданный силовиками и военными , т.е. кацапами тюрьмы народов -на территории Украины, чтобы показать тем кто ещё ходит с ватой в голове как они будут "жить" в нём потом , если всё таки обманутся !
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09.08.2021 13:31 Відповісти
Жалко их родаков, а за самими рецидивистами никто из украинцев плакать не собирается. Если они не просились отбывать наказание в Украине (помните таких Денисова пачками из резервации привозила, вот только на яух они нам?) значит их все в лугандоне устраивало. А шо они там на зоне мутят это один чёрт ведает! Внутренние разборки у сидельцев это мутняк….
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09.08.2021 13:32 Відповісти
Эти сепары все граждане Украины и что, теперь их за это в дёсны целовать.
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09.08.2021 13:41 Відповісти
да уж ... " ранее судимый за убийство 18-летнего парня" . Там походу просто самоочистка биомусора произошла.
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09.08.2021 13:46 Відповісти
дефективный два года назад кукарекал, что его главная цель освободить заложников
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09.08.2021 13:53 Відповісти
якщо сиділи за вбивство- нехай щастить
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09.08.2021 13:53 Відповісти
Як чауса викрасти з Молдови - то на раз-два. А як людей з полону повернути то в клоуна бажання пропадає, чи як... Щось не сходиться - чаус видно важливіший за захисників Батьківщини. Ай маладєц Валодя
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09.08.2021 14:06 Відповісти
Какие же они пленные? Обычные бандиты. Статью читай.
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09.08.2021 14:17 Відповісти
с Чаусом довольно понятно- когда Молдова отказала в убежище и начала оформлять
экстрадицию он начал обзванивать кого мог и рассылать угрозы компроматного свой-
ства и видимо таковые у него имелись и видимо таки дозвонился до небес..... за посона
началась драчка как ему заткнуть рот и посидеть тихо-спокойно за 150тыщ взятки
типо извини родной помочь уже ничем не можем откроешь клюв зароем....
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09.08.2021 14:21 Відповісти
Порошенко готував операцію по евакуації частини захоплених з окупованої території, але вона була зірвана владою Зеленського
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09.08.2021 15:21 Відповісти
Сотников еще та быдлота. Карма. Чище стало
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09.08.2021 15:20 Відповісти
Карма таки наздогнала, рідкісний відморозок був...

"В Запорожье известный дзюдоист Евгений Сотников убил 18-летнего парня
22 декабря 2009, 12:55

Преступление совершено на выходных в одной из кофеен города. После отказа юноши выпить вместе со спортсменом рюмку он прижал к виску парня пистолет и выстрелил. Такая версия правоохранителей. Парень погиб на месте. Дзюдоиста ищут. Кстати, Сотников уже имел проблемы с законом: в 2007 он выстрелил в ногу мужчине, который якобы напал на него. А в прошлом году заслуженный мастер спорта в одной из кофеен ударил своего знакомого ножом. Пострадавший впоследствии забрал заявление. Однако, на этот раз, говорит главный милиционер области Виктор Ольховский, чемпион Украины так легко не отделается.
Виктор Ольховский, руководитель ГУ МВД Украины в Запорожской области:
- Единственный выход из создавшейся ситуации - это если он придет и сдастся, напишет явку с повинной. Учитывая дерзость его, учитывая то, что он вооружен, учитывая то, что я не знаю психическую адекватность этого человека, (я не знаю, как можно было паренька просто так застрелить), мною была дана команда сотрудникам милиции в соответствии с действующим законодательством при любой попытке сопротивления, учитывая, что он вооружен, открывать огонь на поражение."
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09.08.2021 15:23 Відповісти
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених громадян України. Імена двох відомі, інформацію про третього ретельно приховують, - радниця глави української делегації в ТКГ Різаєва - Цензор.НЕТ 8010
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09.08.2021 15:45 Відповісти
Говорите, спорт вне политики? А певуны- танцюрЫсты, свалившие на паРашу, так не считают? А иначе, чего бежать из родной страны к агрессору и светить там трусами перед ватной публикой? Тут и своей такой- до фига и больше! Значит, все-таки дело в политике.
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09.08.2021 17:22 Відповісти
Осудили Сотникова в 2009 году за убийство 18-летнего парня по неосторожности. Он выстрелил из травматического пистолета в жителя Запорожья. Попал Сотников в голову человеку, из-за чего он умер. Выстрелил спортсмен после отказа молодого человека выпить с ним.

Сперва суд вынес пожизненный приговор, но в 2011 году его смягчили до 15 лет.
В 2007 также привлекался из-за причинения телесных повреждений. В 2008 году был объявлен в розыск после ножевых ранений еще одному жителю Запорожья. Однако позднее жертва нападения отказалась от претензий и дело было закрыто.
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09.08.2021 18:22 Відповісти
Ну раз он убил парня, то тогда и его убить не грех, - смерть за смерть, это будет правильно.
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09.08.2021 18:23 Відповісти
 
 