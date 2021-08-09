Будь-яка спроба силою вирішити ситуацію на Донбасі обернеться для України трагедією, - Лукашенко
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко застерігає Україну від можливої спроби силою вирішити питання на Донбасі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське агентство БЕЛТА.
"Якщо ви посмієте це зробити за підтримки третіх країн, я ніколи не буду на вашому боці. Якщо ви знову з Росією зіткнетеся, я буду між вами. Навіть якщо це буде загрожувати моєму життю. Але я впевнений, що ні перший, ні другий варіант нереальний. Його не буде. Тому що розумних голів в Україні достатньо. Будь-яка ваша спроба силою вирішити питання закінчиться трагедією для України", - сказав Лукашенко.
За його словами, треба сісти за стіл і домовитися, і при цьому "Україні необхідно розділяти питання Донбасу і Криму".
Топ коментарі
+28 Alexey Chernyavsky
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+21 юрий П #410481
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+14 Alexey Chernyavsky
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