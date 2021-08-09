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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Будь-яка спроба силою вирішити ситуацію на Донбасі обернеться для України трагедією, - Лукашенко

Будь-яка спроба силою вирішити ситуацію на Донбасі обернеться для України трагедією, - Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко застерігає Україну від можливої спроби силою вирішити питання на Донбасі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське агентство БЕЛТА.

"Якщо ви посмієте це зробити за підтримки третіх країн, я ніколи не буду на вашому боці. Якщо ви знову з Росією зіткнетеся, я буду між вами. Навіть якщо це буде загрожувати моєму життю. Але я впевнений, що ні перший, ні другий варіант нереальний. Його не буде. Тому що розумних голів в Україні достатньо. Будь-яка ваша спроба силою вирішити питання закінчиться трагедією для України", - сказав Лукашенко.

За його словами, треба сісти за стіл і домовитися, і при цьому "Україні необхідно розділяти питання Донбасу і Криму".

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Лукашенко (2653) росія (64871) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+28
Кстати это тот, что кричал, что решил бы этот вопрос за час. Стер бы эти незаконные анклавы с лица земли. Вот что Путен живосмердящий делает.
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09.08.2021 13:44
+21
видать хорошо его прижали со всех сторон...такую херь несёт,чисто деменция.
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09.08.2021 13:41
+14
А ему то чего туда лезть. Своих проблем не хватает?
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09.08.2021 13:41
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Ох ,пройдоха! Тьфу!
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09.08.2021 13:39 Відповісти
Да ты шооооо????? А теперь дружно, и снова дружно...АСТАНАВИТЕСЬЬЬЬЬ!!!!!
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09.08.2021 13:41 Відповісти
А ему то чего туда лезть. Своих проблем не хватает?
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09.08.2021 13:41 Відповісти
видать хорошо его прижали со всех сторон...такую херь несёт,чисто деменция.
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09.08.2021 13:41 Відповісти
Кстати это тот, что кричал, что решил бы этот вопрос за час. Стер бы эти незаконные анклавы с лица земли. Вот что Путен живосмердящий делает.
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09.08.2021 13:44 Відповісти
ему ,мля ,шо,платят за непрошеные советы?чего он раздухарился?
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09.08.2021 13:45 Відповісти
у него случайно тыс10 мигрантов из Ирака нарисовалось
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09.08.2021 13:48 Відповісти
Ви, певно, не звертали уваги, скільки їх вже в Україні!
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09.08.2021 14:27 Відповісти
Він повертає Зеленському борги за зданих вагнерівців.
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09.08.2021 14:27 Відповісти
Любая попытка силой разрешить ситуацию на Донбассе обернется для Украины трагедией, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5387
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09.08.2021 13:47 Відповісти
лукашик-********, досить озвучувати те шо хоче *****. Ніхто приступом той бамбас брати не буде. Всі адекваті вже звідти виїхали, шахти затоплені, інфраструктура зруйнована, заводи вивезені в *****стан. ***** хтів, шоб і в Криму розпочалась гаряча фаза, але слава Богу хватило ума цього не робити, бо зараз може і України як на сьогодні не було б. Звісно, що на той момент ми б не змогли перемогти кацапів бо вони готувались до цього років 10. Якби, не дай Боже, розпочалась велика битва то ***** б зробив дві речі. В нього б вигорів проект новоотсосія і друге він би, дякуючи сильним кацапсячим ЗМІ за кордоном, відбілив би всі свої загарбницькі дії.
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09.08.2021 13:48 Відповісти
Старик сам нелигитимный. Поэтому бойся ,чтобы тебя силой не взяли,дурепа...
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09.08.2021 13:52 Відповісти
Це каже підар, який силою захопив та утримує владу...
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09.08.2021 13:54 Відповісти
Розкудахтался не к добру этот картофельный губернатор Минской губерни
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09.08.2021 13:55 Відповісти
Диму Гордона снова отправьте, пусть расскажет как белорусам с Лукой повезло.
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09.08.2021 13:58 Відповісти
Нам еще этот Arschloch не указывал, что делать! Может быть, что мама его стоя рожала, или в детстве пацаны по делу ****...ли. Но зачем быть настолько тупым, чтобы лезть третьим в вооруженное противостояние? Уйди спокойно и займись пчелами, как Ющенко, страусами, как Янык, или как Ельцин - конкретно забухай и упокойся.
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09.08.2021 14:02 Відповісти
Да батя!!!! Усами друга не щикотишь?
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09.08.2021 14:03 Відповісти
Жаль искренне беларусов, они свой шанс упустили. Теперь придется ждать когда сдохнет либо таракан, либо моль.
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09.08.2021 14:06 Відповісти
ПаРашу, к примеру, признаки трагедии никак не остановили ни при вторжении в Молдавию, ни в Грузию, ни в Осетию, ни в Украину и совсем не Чечню дважды, - напомню, пан чуть-чуть легитимный президент.
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09.08.2021 14:08 Відповісти
Нафуй публікувати якісь там цитати навіженого маніяка? Давайте тоді обговорювати ще й якісь висловлювання кім чен ина чи їб"аната мадуро, а може ще й мемуари чикатіла чи онопрієнка! Жодне слово вусатого таргана як і його ботоксного хазяїна-щура не вартує ломаної копійки!!! Це вибачте словесний пронос хворих та оскаженілих мерзенних істот, яких навіть людьми не можна назвати!!
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09.08.2021 14:09 Відповісти
как он со своими протестующими "договорился" дубинкой промеж глаз
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09.08.2021 14:10 Відповісти
и ещё говорил был готов армию ввести
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09.08.2021 14:11 Відповісти
Будь-яка спроба силою вирішити ситуацію на Донбасі обернеться для України трагедією, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 337

...
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09.08.2021 14:13 Відповісти
Схоже, що Лука й справді на 97% не білорус. Був би білорусом, то дбав би про білоруську мову (а він співає під московську балалайку), поміняв би совковий прапор на білоруський, бо вже усі республіки поміняли, включно з Росією. Чи він справді неадекватний...
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09.08.2021 14:14 Відповісти
"поміняв би совковий прапор на білоруський"... А ничего, что он сам и убрал Погоню, утвердив совковый флаг?)
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09.08.2021 14:32 Відповісти
Він - циган, якщо ви цього не знаєте. І неадекватний.
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09.08.2021 14:49 Відповісти
вусате чмо пiдгавкує **********?
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09.08.2021 14:14 Відповісти
"Если вы опять с Россией столкнетесь ..."
Гражданская война говорите ... Ню, ню ...
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09.08.2021 14:15 Відповісти
Да, кстати, я тоже обратил на это внимание. Усатый фюрер всё отлично понимает, просто яйца зажаты в дверях, вот и приходится орать не своим голосом.
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09.08.2021 14:19 Відповісти
бульботиран слепой как крот,что совок ,тропу которую наследует куйло и он , подох естественной ненасильственной смертью,без войны и единого выстрела.По его словам, надо сесть за стол и договориться, и при этом "Украине необходимо разделять вопрос Донбасса и Крыма".- нельзя разделять украинское и неразделимое,которое решил разделять рашистский оккупант Украины и его служивый белоруский бульбак -лука
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09.08.2021 14:19 Відповісти
Тебя забыли спросить, тень пуйла.
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09.08.2021 14:25 Відповісти
Шо случилось, Бутусов устроил праздник комуняке луке, засрал подх.йлом всю ветку.
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09.08.2021 14:29 Відповісти
Не понимаю, зачем этому ироду дали столько места на Цензоре?
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09.08.2021 14:46 Відповісти
Мы ни не нападаем на другие страны, мы защищаем свою землю, свою свободу от российских бандитов, террористов и грабителей и имеем полное право это делать, в том числе и с оружием в руках!
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09.08.2021 14:50 Відповісти
Як сам каже у нього застосувати армію проти білорусів рука не дрогнула б. Але ще щось нам патякає - ти таракан вусами рухай обережніше, а то може статися що їх повисмикують разом із верхньою щелепою.
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09.08.2021 15:50 Відповісти
Бульбобарига забув, що Брест, Пінськ, Гомель, це Україна, прийдеться віддавати вкрадене, Петро Болбочан полком брав Крим і ганяв кацапів якдворових псів, прийде і на старуху проруха.
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09.08.2021 17:22 Відповісти
тобто до цього часу була комедія? А ось тільки почнуть вирішувати силою, то зразу почнеться трагедія?
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09.08.2021 16:06 Відповісти
да пшел ты науйх, ******************.
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09.08.2021 16:48 Відповісти
Неонацизм на службе Кремля: сколько сейчас в РФ действующих праворадикальных фашистских организаций.

фашистские организации России - 23: полный список.

Не знаю как европейцы, но азербайджанцы, грузины, татары, дагестанцы, северо-кавказцы, казахи, узбеки, туркмены, киргизы, таджики, башкири, чуваши и другие тюрские народы России хотять быть подальше от такой страны. И если не на другом континенте, то хотя бы рвы по границе, и десятиметровый забор», - пишет Курбан Вахидов.

https://sprotyv.info/news/neonacizm-na-sluzhbe-kremlya-skolko-sejchas-v-rf-dejstvujushhih-pravoradikalnyh-organizacij
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09.08.2021 17:03 Відповісти
Лука на йух це туди =>
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09.08.2021 18:28 Відповісти
что-то унитаз этот сегодня прорвался....
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09.08.2021 18:58 Відповісти
 
 