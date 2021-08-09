Справу глави ОАСК Вовка гальмує ВРП, оскільки на дає дозволу на його арешт, - Ситник

Справу глави Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка гальмує Вища рада правосуддя, не даючи дозвіл на його арешт.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН", про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.

"За великим рахунком, темп руху цієї справи залежить від Вищої ради правосуддя, яка, з одного боку, притягує за дрібні порушення до відповідальності суддів, рішення яких стосуються тих посадовців, які мають вплив на членів ВРП, а з іншого боку, попри очевидність справ Вовка, ВРП не дає дозволу на обрання йому запобіжного заходу", - підкреслив Ситник.

Також він додав, що у справі Вовка розслідування закінчено і триває ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту.

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"Якщо ми будемо бачити, що підозрювані, яких є у справі понад 10, затягують з ознайомленням, ми звертатимемося до суду, щоб обмежувати їх у часі", - сказав він.

Також Ситник додав, що Вовк не ходить на процесуальні дії, натомість публічно комунікує і пояснює дії (у соцмережах, — ред.).

Нагадаємо, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3 лютого 2021 року суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвавтаке рішення ВАКС незаконним. 8 лютого Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд главу ОАСК Вовка. Так вже повторювалося 7 разів.

13 квітня Зеленський вніс у Раду законопроект про нагальну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.