Грузія повертається до повсюдного носіння масок у зв'язку зі зростанням випадків COVID-19

За рекомендацією Координаційної ради по боротьбі з коронавірусною інфекцією у зв'язку зі зростанням в останні тижні випадків зараження COVID-19 урядом прийнято рішення про повсякденне носіння масок з вівторка, 10 серпня у відкритому і закритому просторах, де збираються понад п'ять осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У поширеному Координаційною радою повідомленні йдеться про те, що раніше було заборонено проведення поминок, весіль і ювілеїв в об'єктах громадського харчування.

За порушення цього обмеження власник об'єкта вперше буде оштрафований на 10 тисяч ларі (близько трьох тисяч доларів), а в разі виявлення другого такого порушення об'єкт буде опечатано.

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За рішенням уряду в Грузії з минулого року не працюють нічні клуби, й контроль за виконанням цього обмеження буде посилено.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу в Грузії виявлено 2 тис. 236 заражень, померли 44 людини. Згідно зі статистикою МОЗ, кожен десятий проведений тест на COVID-19 протягом останнього тижня дає позитивний результат.