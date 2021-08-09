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Ситник хоче, щоб восени Рада врегулювала процедуру призначення і звільнення директора НАБУ: сподіваюсь, не буде багаторічних конкурсів із нескінченними в.о.

Ситник хоче, щоб восени Рада врегулювала процедуру призначення і звільнення директора НАБУ: сподіваюсь, не буде багаторічних конкурсів із нескінченними в.о.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник сподівається, що восени Верховна Рада прийме зміни до закону про НАБУ.

Про це він сказав під час брифінгу, присвяченого презентації звіту про діяльність НАБУ і САП у I півріччі 2021 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

"Через Конституційний Суд було досягнуто рішення про визнання недійсними певних норм закону про НАБУ. Зараз у нас майже рік є прогалина в законі, ненормована процедура призначення і звільнення з посади директора Антикорупційного бюро. Це дуже погано, тому що в квітні 2022 року закінчиться каденція діючого директора НАБУ і надзвичайно важливо зберегти незалежність антикорупційного бюро, не зламати те, що створювалося важкою працею. Для того, щоб зберегти незалежність антикорупційного бюро, я сподіваюся, восени парламент ухвалить відповідне законодавство", - сказав Ситник.

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Він висловив сподівання, що після прийняття у другому читанні законопроєкту №5459-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України" "не багаторічних конкурсів із наявністю нескінченних в.о. і Антикорупційне бюро отримає керівника, який буде обраний на прозорому конкурсі, який буде мати довіру з боку суспільства і з боку наших західних партнерів".

НАБУ (5057) ВР (14940) конкурс (1285) призначення (2272) Ситник (862)


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Вистава лялькового балагана триває !!))
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09.08.2021 14:09 Відповісти
Сытник, у нас одна проблема. Убрать идиота квартального! Вместе с бэнино-рыговскими ублюдками. Я это понимаю, а ты -не?!)
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09.08.2021 14:17 Відповісти
У него постоянные проблемы - то туфли жмут, то - то что повыше...
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09.08.2021 17:58 Відповісти
Призначення керівника НАБУ має здійснюватися Президентом України для наділення НАБУ і функціями озброєного органу влади, і інтернаціональною юрисдикцією.

Президент України має конституційне повноваження здійснювати помилування (пункт 27 частини першої статті 106 Конституції України), яке при грамотній реалізації може призвести до скасування деяких одіозних рішень Конституційного Суду України та Верховного Суду указом Президента України з постановленням цим же указом нового рішення у судових справах.
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09.08.2021 20:48 Відповісти
 
 