Ситник хоче, щоб восени Рада врегулювала процедуру призначення і звільнення директора НАБУ: сподіваюсь, не буде багаторічних конкурсів із нескінченними в.о.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник сподівається, що восени Верховна Рада прийме зміни до закону про НАБУ.

Про це він сказав під час брифінгу, присвяченого презентації звіту про діяльність НАБУ і САП у I півріччі 2021 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Через Конституційний Суд було досягнуто рішення про визнання недійсними певних норм закону про НАБУ. Зараз у нас майже рік є прогалина в законі, ненормована процедура призначення і звільнення з посади директора Антикорупційного бюро. Це дуже погано, тому що в квітні 2022 року закінчиться каденція діючого директора НАБУ і надзвичайно важливо зберегти незалежність антикорупційного бюро, не зламати те, що створювалося важкою працею. Для того, щоб зберегти незалежність антикорупційного бюро, я сподіваюся, восени парламент ухвалить відповідне законодавство", - сказав Ситник.

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Він висловив сподівання, що після прийняття у другому читанні законопроєкту №5459-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України" "не багаторічних конкурсів із наявністю нескінченних в.о. і Антикорупційне бюро отримає керівника, який буде обраний на прозорому конкурсі, який буде мати довіру з боку суспільства і з боку наших західних партнерів".