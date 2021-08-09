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Новини Агресія Росії проти України
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У Зеленського був шанс стати миротворцем. Путін дуже добре сприйняв вибори нового президента, - Лукашенко

У Зеленського був шанс стати миротворцем. Путін дуже добре сприйняв вибори нового президента, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що у президента Володимира Зеленського був шанс стати миротворцем в Україні і серйозно просунутися у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Про це він заявив сьогодні під час "Прямої лінії", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.

За словами Олександра Лукашенка, попередній президент України Петро Порошенко нібито провалив Мінські домовленості, тому що "був керований ззовні".

"Він їх не виконав. А у Путіна козир залізобетонний: ти підписав - виконуй. А він не виконав. І вже не буде виконувати. І Зеленський - даремно ... У нього був шанс. Він міг стати миротворцем. Путін дуже добре сприйняв вибори нового президента", - розповів білоруський диктатор.

Також читайте: Будь-яка спроба силою вирішити ситуацію на Донбасі обернеться для України трагедією, - Лукашенко

У той же час він ні слова не сказав про те, що РФ не виконала і навіть не намагалася виконувати свою частину Мінських домовленостей.

Автор: 

Зеленський (23653) Лукашенко (2653) Порошенко (15156) путін (23740) Донбас (22354) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+31
Что то сегодня этого больного ублюдка многоВАТО
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09.08.2021 14:06
+29
путін і зараз задоволений Зєлєю.
Квартальні бізнеси квітнуть на паРаші буйним цвітом.
Ніяких санкцій проти них пуйло не впроваджує.
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09.08.2021 14:05
+20
Здається ми живемо в Білорусі. Самопроголошена вусата голова цілий день на арені.
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09.08.2021 14:07
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путін і зараз задоволений Зєлєю.
Квартальні бізнеси квітнуть на паРаші буйним цвітом.
Ніяких санкцій проти них пуйло не впроваджує.
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09.08.2021 14:05 Відповісти
А хто эта путин? Весь мир знает это чмо под именем *****!
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09.08.2021 14:29 Відповісти
Я ж уточнила - "пуйло".
Так зрозуміліше?
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09.08.2021 14:32 Відповісти
не примушуйте інтелігентну даму червоніти і ніяковіти!
Це нам можна прямо висловлюватись...
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09.08.2021 14:54 Відповісти
Что то сегодня этого больного ублюдка многоВАТО
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09.08.2021 14:06 Відповісти
Он что, пережарил картошку, что красноречие разыгралось не на шутку...
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09.08.2021 14:06 Відповісти
"Путин очень хорошо воспринял выборы нового президента" - мы в курсе, 73% зебилов.
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09.08.2021 14:07 Відповісти
Здається ми живемо в Білорусі. Самопроголошена вусата голова цілий день на арені.
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09.08.2021 14:07 Відповісти
Так от нашего клована особо новостей както не поступает.
Вирусец поднадоел уже.
Ну и вот
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09.08.2021 14:22 Відповісти
Зелі не дають припинити війну бандери.
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09.08.2021 14:08 Відповісти
Путин очень хорошо воспринял выборы нового президентаИсточник: https://censor.net/ru/n3281631

Еще бы нехорошо - такого осла выбрали во время войны
- на его месте агрессора, каждый радовался бы..
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09.08.2021 14:08 Відповісти
Внимание к мнению кремлёвских сидельцев - отличительная черта постсовков.
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09.08.2021 14:11 Відповісти
Бульбофюрер! Твоє місце на паРаші!
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09.08.2021 14:11 Відповісти
У Зеленского был шанс стать миротворцем. Путин очень хорошо воспринял выборы нового президента, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5269

...
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09.08.2021 14:11 Відповісти
А зебилы тут кудахчут как он был за Порошенко )))
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09.08.2021 14:12 Відповісти
Кому интересно мнение висельника?
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09.08.2021 14:15 Відповісти
Как можно слушать этого живодера...
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09.08.2021 14:15 Відповісти
Цензор- хватит этого полоумного маразматика цитировать целый день. Кому он интересен?
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09.08.2021 14:16 Відповісти
Шурік!
Вже звик до путенської руки у дупі???
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09.08.2021 14:16 Відповісти
Хотелки понятны. Зачем они нам ?
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09.08.2021 14:18 Відповісти
Забили ленту этим придурком! Ау,Цензор!
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09.08.2021 14:21 Відповісти
А шо такоє?! А може придурок останнє слово промовляє?! Так вислухаємо ж його!)))
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09.08.2021 14:27 Відповісти
Та нічого такого,але це не перший раз цього м"ясника сюди пхають і пхають А на друге скажу так:хай би він уже скоріше здох,падлюка!(прости,Господе )
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09.08.2021 14:49 Відповісти
о, яке щастя...ти бач, пуйло позитивно сприйняло...

та срати на твое пуйло, пiдлабузник рашистський, поцiлуй своє пуйло у дупу.
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09.08.2021 14:22 Відповісти
У Зеленського був шанс стати миротворцем. Путін дуже добре сприйняв вибори нового президента, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9376
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09.08.2021 14:24 Відповісти
Тарган, брись під лаву !
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09.08.2021 14:27 Відповісти
Таракан3%, хоть ты и имбицил, но прав! Такие нелохи не валяются на улице, днём с огнём не сыщешь, прямой подарок моржовой звизде, от бородатой бабушки бени, за ранние высказанные оскорбления! Но *****, недооценило нелоховство зЕлоха... =)
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09.08.2021 14:28 Відповісти
Но активность народа не дала Организму быстро оправдать желания ВВХ.
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09.08.2021 14:28 Відповісти
Вовік і радий би, але боїться що порохоботи йому яйка відірвуть.
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09.08.2021 14:33 Відповісти
Кожен з диктаторів читає мінські документи так, як йому вигідно. Пропускаючи невигідні їм пункти. І в упор не хочуть визнавати, що касапи - інша, друга сторона війни, агресор та окупант частини української території.
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09.08.2021 14:52 Відповісти
какой может быть железобетон у рашистского куйла,который не выполнил указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года (утверждённого законом СССР от 26 апреля того же года(правоприемником и правонаступником которого обобрался рашист). о пеередаче Крыма Украине,Хельсинский Акт и Будапештскую бумагу. ? Железобетонное рашистское *********
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09.08.2021 15:36 Відповісти
ну еще бы . путин умолял - любого , только не Порошенко .
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09.08.2021 20:35 Відповісти
Зе разочаровал Пу.
какая-то антикондитерская заява Лу.
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10.08.2021 04:50 Відповісти
 
 