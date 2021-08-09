У Зеленського був шанс стати миротворцем. Путін дуже добре сприйняв вибори нового президента, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що у президента Володимира Зеленського був шанс стати миротворцем в Україні і серйозно просунутися у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Про це він заявив сьогодні під час "Прямої лінії", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.

За словами Олександра Лукашенка, попередній президент України Петро Порошенко нібито провалив Мінські домовленості, тому що "був керований ззовні".

"Він їх не виконав. А у Путіна козир залізобетонний: ти підписав - виконуй. А він не виконав. І вже не буде виконувати. І Зеленський - даремно ... У нього був шанс. Він міг стати миротворцем. Путін дуже добре сприйняв вибори нового президента", - розповів білоруський диктатор.

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У той же час він ні слова не сказав про те, що РФ не виконала і навіть не намагалася виконувати свою частину Мінських домовленостей.