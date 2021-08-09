Лукашенко заявив, що "дуже скоро" покине свій пост, але "гадати не треба"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що може залишити президентський пост "дуже скоро", але його турбує, що республіку почнуть "кришити".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Скоро, дуже скоро", - заявив Лукашенко, коментуючи терміни завершення свого президентства у відповідь на запитання журналіста про можливого наступника.

У той же час він зазначив, що про конкретні терміни "гадати не треба".

За словами Лукашенка, є "людей 15-20, які можуть вирости в президенти", але рішення буде прийматися на виборах. "Кого білоруський народ обере, той і буде президентом, це дійсно так", - додав він.

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