Лукашенко заявив, що "дуже скоро" покине свій пост, але "гадати не треба"
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що може залишити президентський пост "дуже скоро", але його турбує, що республіку почнуть "кришити".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Скоро, дуже скоро", - заявив Лукашенко, коментуючи терміни завершення свого президентства у відповідь на запитання журналіста про можливого наступника.
У той же час він зазначив, що про конкретні терміни "гадати не треба".
За словами Лукашенка, є "людей 15-20, які можуть вирости в президенти", але рішення буде прийматися на виборах. "Кого білоруський народ обере, той і буде президентом, це дійсно так", - додав він.
Топ коментарі
+11 violator
показати весь коментар09.08.2021 14:30
+9 Дмитрий Чуб
показати весь коментар09.08.2021 14:36
+8 дмитрий иванов #379098
показати весь коментар09.08.2021 14:29
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Но это не ему...
Он 5 срок отец народу
И предсидатель на стране
Он в лыжах ездиет на воду
Потом скакаит на коне !!
Потом играит на баяне
Потом не любит голубых
Все знают бело росияне
Что он на деле каждый миг !!
А кто убрать его хотели
Пускай кусают на губе
Он мощну армию заделал
А таг- же флот и КГБ !!
За Лукошенко Я горою
И на обиду не даю
Теперь он доблесным героем
Вошол в Поэзию Мою !!
А кто размазываит сопли
Что он дектатор комунист
Я презераю ихни вопли
И всех за писую на лист !!
Вот как пойду на депутаты
Пускай не плакают как есть
Возьму большие автоматы
И всем на делаю арест !!
Меня пред ставят на награде
Потом на следущем году
Я стану главной в Волгограде
Потом на выборы пойду !!
Я то- же буду президентка
А эти с роду не правы
За Мною Путин Лукошенко
А таг- же всяческие вы !!
)(уйло дусту подсыпит Таракану
Вже 26 років повторює цю фразу)))
и все они офицеры КГБ.
"Вы сабе нават не ўяўляеце, наколькі хутка я пакіну займаемую пасаду ...
па астранамічным мерках ... ,
у сэнсе - у касмічных маштабах ... .
Карацей кажучы, з радасцю і замілаваннем ў сэрцы паведамляю вам, браты-беларусы, што на наступных выбарах прэзідэнта Беларусі падтрымка цяпер дзеючага прэзідэнта (гэта значыць - мяне, не ў меру сціплага, але сярод вас горача каханага) будзе 101,37 працэнта ад усіх грамадзян, якія маюць права голасу".
"Хто для беларуса самы люты і непрымірымы вораг?
Правільна - каларадскі жук.
А откудова ўзяўся гэты каларадскі жук, я вас пытаю?
У іхняга нягодніка Дзядзькі Сэма нават штаны пафарбаваны як спіна ў каларадскага жука.
Вось да чаго дайшло! Вось што гэта такое!
Вось адкуль у нашых бед ногі растуць, любімыя таварышы-сябры-беларусы".