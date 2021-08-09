Горуна пояснив свою заяву про "спорт поза політикою": не хотів применшити жертву наших героїв, але вітати суперників обіймами - це прояв поваги

Український каратист, бронзовий призер Олімпіади, депутат Львівської районної ради від "Самопомочі" Станіслав Горуна пояснив свій пост на підтримку стрибунки у висоту Ярослави Магучіх, яка обіймалася з Марією Ласіцкене, яка тримала прапор олімпійського комітету Росії. Він заявив, що не хотів образити пам'ять загиблих українських воїнів, але вважає, що Магучіх вчинила гідно, адже потрібно поважати своїх суперників.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу прояснити контекст дискусії, яка розгорнулася в попередньому пості.

Своїм дописом я хотів зупинити потік негативу, який пішов на 19-річну Ярославу Магучіх. Насправді мені це вдалось, бо весь негатив перейшов на мене))

Що ж, завдання виконано. А тепер давайте спробуємо поговорити нормально.

Є спорт як сфера функцій держави, і є спорт як діяльність атлетів і тренерів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх

Для мене спорт: спортзал, напрацювання техніко-тактичних завдань, покращення фізичних кондицій, підготовка і виїзд на змагання, тренувальні збори, спаринги, харчування, зважування, виступи, перемоги. Цьому процесу я віддаю себе і свої сили. Впевнений, що і 19-річна Ярослава Магучіх також. Там немає місця навіть для існування політики, тим більше, там немає умислу впливати політично, використовуючи спортивну впізнаваність.

Спорт, як сфера функцій держави - це справи державні, тут не те, що є місце політиці, це і є політика. Це те, що працює навколо безпосередньої спортивної діяльності, те , що її забезпечує. Це імідж і престиж держави, це справа функціонування Міністерства спорту та інших профільних державних і комунальних структур та організацій. Це як міжнародні відносини, так і внутрішні відносини Мінспорту з федераціями. Це зарплати, призові і стипендії. Це діяльність цілого держапарату.

Це площина, в якій я не працюю. Це не те, чим займаюсь я, чи Ярослава Магучіх, чи Олег Вєрняєв, чи будь-який інший діючий спортсмен.

Також читайте: Українка Магучіх сфотографувалася зі спортсменкою збірної, яка не гідна нести свій прапор. ФОТО

Привітання на п’єдесталі суперниць/суперників обіймами - це звичний ритуал у всіх видах спорту у всіх країнах. Це традиційний прояв поваги.

Я, власне, на цьому і наголошував, але більшість побачило лише заголовок "спорт поза політикою" і почали трактувати за своїми вподобаннями.

Міжнародна арена - це наслідки складної щоденної роботи атлета. І поведінка атлета на міжнародній арені також регламентована. Особливо, коли атлет представляє рідну державу - він як ніколи мусить поводитись ввічливо і коректно щодо інших атлетів, тренерів чи функціонерів. Церемонія нагородження спортсменів - це традиційний ритуал, під час якого відбувається урочиста фіксація результатів змагань. Є писані і неписані правила поведінки атлетів на подіумі. Ярослава Магучіх все зробила, як від неї очікувалось. А ігнорування інших атлетів на подіумі більше б розцінювалось як негідна поведінка спортсмена.

Я усвідомлюю всю складність і гіркоту подій останніх 8 років. Я жодним чином не хотів знехтувати чи применшити жертву наших бійців, наших героїв, на благо і захист України! Я вдячний їм, що маю можливість займатись улюбленою справою і також приносити користь і перемоги нашій державі!", – написав Горуна.

Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.

У відповідь український каратист, бронзовий призер Олімпіади, депутат Львівської районної ради від "Самопомочі" Станіслав Горуна закликав: "Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів".



