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Горуна пояснив свою заяву про "спорт поза політикою": не хотів применшити жертву наших героїв, але вітати суперників обіймами - це прояв поваги

Горуна пояснив свою заяву про

Український каратист, бронзовий призер Олімпіади, депутат Львівської районної ради від "Самопомочі" Станіслав Горуна пояснив свій пост на підтримку стрибунки у висоту Ярослави Магучіх, яка обіймалася з Марією Ласіцкене, яка тримала прапор олімпійського комітету Росії. Він заявив, що не хотів образити пам'ять загиблих українських воїнів, але вважає, що Магучіх вчинила гідно, адже потрібно поважати своїх суперників.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу прояснити контекст дискусії, яка розгорнулася в попередньому пості.

Своїм дописом я хотів зупинити потік негативу, який пішов на 19-річну Ярославу Магучіх. Насправді мені це вдалось, бо весь негатив перейшов на мене))

Що ж, завдання виконано. А тепер давайте спробуємо поговорити нормально.

Є спорт як сфера функцій держави, і є спорт як діяльність атлетів і тренерів.

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Для мене спорт: спортзал, напрацювання техніко-тактичних завдань, покращення фізичних кондицій, підготовка і виїзд на змагання, тренувальні збори, спаринги, харчування, зважування, виступи, перемоги. Цьому процесу я віддаю себе і свої сили. Впевнений, що і 19-річна Ярослава Магучіх також. Там немає місця навіть для існування політики, тим більше, там немає умислу впливати політично, використовуючи спортивну впізнаваність.

Спорт, як сфера функцій держави - це справи державні, тут не те, що є місце політиці, це і є політика. Це те, що працює навколо безпосередньої спортивної діяльності, те , що її забезпечує. Це імідж і престиж держави, це справа функціонування Міністерства спорту та інших профільних державних і комунальних структур та організацій. Це як міжнародні відносини, так і внутрішні відносини Мінспорту з федераціями. Це зарплати, призові і стипендії. Це діяльність цілого держапарату.

Це площина, в якій я не працюю. Це не те, чим займаюсь я, чи Ярослава Магучіх, чи Олег Вєрняєв, чи будь-який інший діючий спортсмен.

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Привітання на п’єдесталі суперниць/суперників обіймами - це звичний ритуал у всіх видах спорту у всіх країнах. Це традиційний прояв поваги.

Я, власне, на цьому і наголошував, але більшість побачило лише заголовок "спорт поза політикою" і почали трактувати за своїми вподобаннями.

Міжнародна арена - це наслідки складної щоденної роботи атлета. І поведінка атлета на міжнародній арені також регламентована. Особливо, коли атлет представляє рідну державу - він як ніколи мусить поводитись ввічливо і коректно щодо інших атлетів, тренерів чи функціонерів. Церемонія нагородження спортсменів - це традиційний ритуал, під час якого відбувається урочиста фіксація результатів змагань. Є писані і неписані правила поведінки атлетів на подіумі. Ярослава Магучіх все зробила, як від неї очікувалось. А ігнорування інших атлетів на подіумі більше б розцінювалось як негідна поведінка спортсмена.

Я усвідомлюю всю складність і гіркоту подій останніх 8 років. Я жодним чином не хотів знехтувати чи применшити жертву наших бійців, наших героїв, на благо і захист України! Я вдячний їм, що маю можливість займатись улюбленою справою і також приносити користь і перемоги нашій державі!", – написав Горуна.

Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.

У відповідь український каратист, бронзовий призер Олімпіади, депутат Львівської районної ради від "Самопомочі" Станіслав Горуна закликав: "Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів".

Горуна пояснив свою заяву про спорт поза політикою: не хотів применшити жертву наших героїв, але вітати суперників обіймами - це прояв поваги 01
Горуна пояснив свою заяву про спорт поза політикою: не хотів применшити жертву наших героїв, але вітати суперників обіймами - це прояв поваги 02

Олімпіада (687) Магучіх (45) Горуна Станіслав (6)


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Топ коментарі
+74
Горуна заявив що поважає російських фашистів.
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09.08.2021 14:38
+56
Дурак решил более подробно объяснить, почему он дурак. Так сказать, по-полочкам разложить.
П.С. Я,дескать, сам жертвенный баран и козел опущения заместо Магучих. Хитрый план такой хитрый.
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09.08.2021 14:40
+53
Горуна объяснил свое заявление о "спорте вне политики": Не хотел уменьшить жертву наших героев, но поздравлять соперников объятиями - это проявление уважения - Цензор.НЕТ 8093
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09.08.2021 14:41
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Краще би не уточнював)) Бо вийшло ще дебыльніше.
Цим козлам заборонили навіть під своїм прапором виходити. Яка в ***ду повага?
Спарцмєнам краще рот зашивати, або язик на вузол зав'язувати. Ну, нема клепок. Одні мішцы.
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09.08.2021 17:27 Відповісти
він івашим і нашим як його духовний лідер садовий галицькі манкурти какая разніца
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09.08.2021 17:30 Відповісти
Жахіття...

Він і Магучих живе в Україні де нема війни з росією...
Ось би пану Білецькому взяти своїх побратимів та фото з війни, з відірваними кінцівками українських вояків та з посміхаючимися офіцерами та вояками росії, та й завітати у гості до цього "офіцера" і до дівчинки Магучіх, поспілкуватись то й може шось в голові у них перемкнеться!
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09.08.2021 17:47 Відповісти
Треба цього говоруна разом з попрыгуньей видправыты на фронт. Вбывство це що политыка. Гандон выкорыстаный короче и таки люды нашу краину представляють краще б вин и вона ничого не завооьвувалы просто позор кого посылають представлять краину
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09.08.2021 17:47 Відповісти
...из Армии вятой, любительский, олимпийский спорт нужно убирать, и из ментуры, спецслужб тоже...нех там шакалить на бюджетах армейских, длб всяким недалеким, готовым государственный флаг позорить..есть ДСШ, ДЮСШ, Спортклубов разных полно, в т.ч. и бандитских валом, пусть там и тренируются, а нац. флаги на пьедесталах победителям когда выдают, то только с инструктажом и ответсвенным за него, кого нить из огромной толпы шаровиков - функционеров, там ошиваюшихся, а жажду обнимашек с вражинами, пусть в бытовках удовлетворяют, в этом они вольны...
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09.08.2021 17:58 Відповісти
святой..
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09.08.2021 18:02 Відповісти
Пора гаруні брати лапті, дерев`яну ложку і чимчикувати сьорбати щі до кацапів. Його там зачекалися
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09.08.2021 18:13 Відповісти
Что-то много букв для каратэки . Это точно он сам писал? Или юристы поработали?
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09.08.2021 19:00 Відповісти
Він має юридичну освіту.
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10.08.2021 00:22 Відповісти
Скажу больше - у него юридическое образование на лице написано
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14.08.2021 10:53 Відповісти
отправьте этого придурка на передовую... пусть там обнимается....
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09.08.2021 19:07 Відповісти
Гавнюк необразованный.....
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09.08.2021 20:47 Відповісти
Хорошие у Самонемочи кадры! Спасибо подхитрожопному ничтожеству Славко...
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09.08.2021 22:26 Відповісти
а комментарий от дуры магучих был, или я что-то пропустил?
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09.08.2021 22:37 Відповісти
Горуна пояснив свою заяву про "спорт поза політикою": не хотів применшити жертву наших героїв, але вітати суперників обіймами - це прояв поваги - Цензор.НЕТ 5365
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09.08.2021 23:00 Відповісти
Це - подружка наших бронзових синхроністок:
https://www.championat.com/olympic/news-4426157-svetlana-romashina-my-nepobedimy-kogda-vo-glave-nashej-komandy-putin.html

Светлана Ромашина: мы непобедимы, когда во главе нашей команды Путин

=савсєм нікакой палітікі=.
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10.08.2021 00:20 Відповісти
Беленюк спробував нейтрально:
https://sport.ua/uk/news/549246-zhan-belenyuk-ya-protiv-travli-maguchih

Жан БЕЛЕНЮК: «Я проти цькування Магучіх»

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби Жан Беленюк поділився своєю думкою з приводу https://sport.ua/uk/news/549118-minoborony-ukrainy-provedet-vstrechu-s-maguchih-iz-za-foto-s-lasitskene критики на адресу Ярослави Магучіх через її фотографії з росіянкою Марією Ласіцкене :
«По-перше, ні на секунду не сумніваюся, що Ярослава Магучіх є патріотом України і вона реально герой, тому що боролася за таку медаль.
З приводу цькування дитини, якій 19 років, я проти цього. Вважаю, що представники нашої делегації заздалегідь повинні були вести певні роз'яснювальні заходи з приводу того, як ті чи інші дії можуть вплинути в інформаційному просторі на наших спортсменів, я думаю, що проблема в цьому полягає.
Я впевнений на 100%, що Ярослава це зробила в момент, коли ти стаєш олімпійським призером, ти знаходишся в стані ейфорії, вона щиро обняла свою конкурентку, з якою вони змагалися».
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10.08.2021 00:22 Відповісти
Тот случай когда лучше было бы молчать. У меня только один вопрос, где наши политруки? Если спортсмен это представитель государства, и посредством спорта продолжает гос. политику, то почему же у них такой шлак в голове? Они своими действиями государству больше вреда принесли, чем пользы своими медальками. Понятно ,что головой работать им некогда. Для этого должны быть другие люди. Поэтому этот ***** на совести спортивных чиновников.
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10.08.2021 00:24 Відповісти
Черговий відбитий дурень, якому б краще помовчати...
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10.08.2021 07:32 Відповісти
Не можна жити в Україні і бути "поза війною", бо щодня гинуть наші хлопці. Щодня хтось втрачає здоров'я, життя, а хтось близьку людину. Діти втрачають батьків, а батьки дітей.
Як боротися з "рускім міром" в головах спорсменів, митців, бізнесу? Позбавляти преміальних за нагороди, бо їх платять з податків українців. Зупинити нарешті пряму торгівлю з агресором. Закрити кордони з державою агресором. Тоді буде більше правильної проукраїнської політики.
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10.08.2021 08:44 Відповісти
Дебил
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10.08.2021 10:16 Відповісти
Поважати суперника треба. Це гідно звання спортсмена. Але поважати ворога - ганебно. Ворога тільки знищують. Чи фізично чи морально. Тому ти станіслав горуна є гидкий пристосуванець, падлюка і українська гнида. Ти не гідний честі бути громадянином України. Геть з України.
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10.08.2021 10:20 Відповісти
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