Наступне засідання суду у справі MH17 відбудеться 6 вересня: слово нададуть родичам загиблих

У Нідерландах наступне судове засідання у справі про збитий літак рейсу MH17 відбудеться 6 вересня.

На засіданні слово нададуть родичам загиблих, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Згідно з попереднім графіком, проведення слухань передбачено також 7 вересня, 9-10 вересня, 13-14 вересня, 16 вересня, 21 вересня, 23-24 вересня.

Водночас, як повідомили Укрінформу в суді, на сьогодні точно невідомо, чи будуть використані всі дні. Судові засідання можуть бути скорочені, перенесені або навіть скасовані через певні обставини.

Через пандемію коронавірусу кількість присутніх у суді обмежена. Обов'язковим є дотримання карантинних правил: носіння маски, дистанція 1,5 метра між присутніми.

Бажаючі можуть стежити за процесом через пряму трансляцію.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.