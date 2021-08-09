Легковик врізався в автобус на Львівщині: шістьох осіб госпіталізовано. ФОТОрепортаж

На Львівщині внаслідок зіткнення автобуса з автомобілем травмовано шестеро людей. Поліцейські проводять розслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 9 серпня, о 7:20 на вулиці Драгоманова в місті Кам'янка-Бузька Львівської району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Мазда", 44-річний житель Львова, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з пасажирським автобусом "Еталон" сполученням "Стриганка - Львів", за кермом якого перебував 40-річний житель одного із сіл Львівського району.

Водія "Мазди" та п'ятьох пасажирів автобуса у віці від 37 до 68 років, жителів Львівської району, з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. Їхні діагнози уточнюються.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщині 18-річна водійка Audi влетіла в будинок: два її пасажири загинули. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановлюють обставини події.





