Білоруська легкоатлетка Тимановська на знак протесту виставила на аукціон медаль Європейських ігор-2019
Білоруська спортсменка Крістіна Тимановська виставила на аукціон eBay свою срібну медаль Європейських ігор 2019 року, які проходили в Мінську.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Вартість лота зараз становить 5 тис. доларів.
Усі кошти від продажу нагороди повинні перерахувати в Білоруський фонд спортивної солідарності, який надає підтримку спортсменам із Білорусі, які перебувають в опозиції до режиму Лукашенка.
Нагадаємо, білоруські функціонери зняли Тимановську з Олімпіади після критики на адресу чиновників. Спортсменку спробували проти її волі вивезти з Токіо в Білорусь, але вона відмовилася летіти і звернулася по допомогу до поліції. Тимановська пояснила, що не хоче летіти, бо вдома її може чекати в'язниця. Вона попросила політичного притулку в Польщі і вже отримала гуманітарну візу.
Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич терміново виїхав з Білорусі в Україну.
Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.
4 серпня Тимановська прибула до Польщі.
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А Серебрянников продавал свои медали тоже в знак протеста, или как?
Исходя из этого, за золото на Европейских играх белорусский спортсмен получит 400 БВ (10 200 рублей), серебро - в 25 (6 375 рублей), бронзу - 160 БВ (4 080 рублей).
Определен и размер стипендий спортсменам. Он назначен в бюджетах прожиточного минимума. Указом установлено, что чемпион Олимпийских игр может рассчитывать на стипендию до 20 бюджетов прожиточного минимума (4 480,4 рубля на данный момент), серебряный призер - до 17 (3 808,34 рубля), бронзовый - до 15 (3 360,3). Кстати, важно, что стипендию будут выплачивать и тем олимпийцам, которые займут 4-8 места. Они могут ежемесячно рассчитывать на 12 БПМ за 4-6 места и до 8 - за 7 и 8 места.
Европейские игры принесут победителю стипендию до 11 БПМ (до 2464 рублей), серебряному призеру - до 9, а бронзовому - до 8. Такие же ставки и на другие соревнования европейского уровня. Победители и призеры паралимпийских и дефлимпийских игр могут рассчитывать на стипендию от 8 до 12 БПМ. За чемпионаты мира, кубки мира будет выплачиваться стипендия от 3 до 15 БПМ в зависимости от места и вида спорта.
https://www.belta.by/columnists/view/vpervye-ne-v-dollarah-6883/
А так - она за то, чтобы иметь шанс подготовиться к Олимпиаде (где она бы выступала за СЕБЯ, но не за страну: за страну её попросили выручить подруг и пробежать в эстафете, командном состязании, а она подняла весь этот сыр-бор, эгоистка ...) - еще и деньги получала от тирана и сатрапа.
Так вот теперь если не хочет иметь НИЧЕГО общего с кровавым режимом - пусть возвращает денежки, от него полученные, за которые вкусно елось и сладко спалось.
Но она их получала не за труд. Труд - это когда есть материальный результат. Выращенный хлеб, произведенный Товар, оказанная услуга.
Труд - это на МАЗ, например.
А она получала за... побегушки во имя себя, любимой. Чтоб ОНА а не налогоплательщики - поехала на Олимпиаду где имела бы шанс получить СЕБЕ золотую медаль - то ест опять же деньги.
А когда ее попросили пробежать в эстафете 4*400м. - в командном соревновании, ну чтоб еще 3 спорстменки имели шанс на вышеизложенные премии - она устроила бучу. Потому как долбанная эгоистка, пытающаяся казаться лучше чем она есть.
Как бы там ни было, но менталитет у тебя совковый, рабский.
Вот прикинь. Приехал ты на Олимпиаду. МЕЧТА ЖИЗНИ!!! Как-то так. И тут выясняется, что из-за рогобанов-чиновников ... из 4 спортсменок нужных для того чтоб ты получил этот шанс - прославиться и реализовать свои амбиции и еще подзаработать (помним про стипендии) ест только 3. А нужно 4 иначе - шанс профукан. Да, чиновники - виноваты и должны быть жестко отдр... ну ты понял.
Но!!! Еще можно все исправить. Всего-то нужно чтоб одна из твоих подружек согласилась быть той самой 4ой!!! Надо же, в делегации такая даже есть - Кристи, ты ж выручишь?!??!?!
НЕЕЕЕТ! С кааакого перепугу я должна... ну и так далее по тексту - говорит наша героиня...
Вот прикинь. Как тебе... было бы на месте той девчонки?
Задумайся... друг мой. Жизнь - богаче лозунгов которые тебе на блюдечке преподносят самые честные сми в мире.
То ви, певно, політеконом? Спеціаліст з праці, що оцінюєте соціальний внесок спортсменів? Побігайте спочатку до судом у ногах. До стану, коли валися на газон, бо не можеш стояти.
А це спортивні будні. Хіба що не щоденні.
А взагалі, повертались би ви дядяку до любої матушки москви. Там скрєпи. І автопром. І нафта з газом. А тут бояришник - це лише ліки.
Украина... которая не собирает ЗАЗы имеет отрицательную динамику роста населения, к слову, в отличие от Беларуси. Так что стагнация - это не про них. А про нас. Осознай: в 1991г. нас было 51,8млн. Сейчас едва ли 41,5млн. Ты всерьез намерен говорить о том, что такое стагнация? (З.Ы.: У РБ тоже был спад... но после Бацьки они вышли из демографической ямы и сейчас у них, в отличие от нас тенденция - положительная).
Я плавал раньше. До судорог в ногах. Когда вылезти из чаши бассейна сил тупо нет. И только когда повзрослел понял - что мои поплывушки с точки зрения пользы - не приносят НИЧЕГО. С их помощью не приготовишь хлеб. Не вырастишь дерево. Не вылечишь ребенка. Мои лишние полсекунды, на которые я быстрее проплыл полтора км - они не помогут найти лекарство больному раком.
Они бесполезны. "Профессиональный" спорт - бесполезен.
С его помощью можно добиться лишь своих эгоистичных целей за счет паразитирования на других.
Ответь как, прежде всего - себе, о патриотчный - сколько расеянских танков сожгли ее побегушки во имя Олимпиады? Правильный ответ: ни одного.
Это очень просто. Проще некуда.
Она, как и любой другой спортсмен, не занимающийся ничем кроме собственно спорта - бесполезный паразит.
Друг мой. Я родился и вырос здесь. А потому, если твои взгляды отличаются от моих... а не хотел ли бы ты сам свалить куда-нибудь? Например в столь желанную тобой Европу? А знаешь почему ты до сих пор не там? Та потому что ты там ником на.. не сдался))) Обтекай.
Я не маю часу аналізувати динаміку білоруської демографії. Які тенденції і де причини. Але
ЗаЗи чи Мази вже напевно її не покращують. Білорусь існує на російські гроші. Не виключно, але суттєво. Для демографії, це можливо, плюс. А для демократії суттєвий мінус. Це коштує суспільству його інфантильністю. І, як наслідок, перспективами.
Якщо ви займались атлетикою, то мали б пам'ятати, що підготовка до певної дистанції полягає в кількох тисячах підхлдів до її подолання. З виробленням не лише властивого для конкретного проміжку темпу і дихання, а й звички все робити автоматично. І вже зверху цієї підготовки натягувати надзусилля. Спортсмен має в запасі різні дистанції. Але в якості тренувальних, перш за все, а не змагальних дисциплін. Можливо, ви додаткові навантаження на змаганнях сприймали як належне. Але, декому це видається зайвим стресом, який зменшує ефективність його власної дистанції, на яку атлет націдений. Естафета ж взагалі окрема дисципліна. І там ісвоя підготовка.
Ах, ты, видно, имеешь ввиду то, что они на кухнях его ругают... ну так собака лает а караван идет.
А вот это-то и плохо. Что тебе безынтересна динамика изменения украинской (я писал тебе о ней) демографии. А там все просто. Держал когда-нить животных? Выращивал растения? Там тоже все просто. Создаешь благоприятные условия - они размножаются. Создаешь неблагоприятные - они гибнут. Потрать минут 5 на поиск данных по этому вопросу. Это немного. Зато... задумаешься. А там начнешь думать, что ж у нас за условия такие неблагоприятные - кто их создал, когда и почему и зачем.
Демократию, друг мой, на хлеб не намажешь. Это раз. И в садик за ручку её не отведешь. И когда из-за оной начинаются проблемы с демографией - в пору говорить о проблемах с будущим. Просто потому что тех кто это будущее вроде как должен творить - с каждым годом все меньше. И дальше все еще проще. Нет людей = нет будущего.
Вы правы, у меня тоже была "моя" дистанция, на которой я, собственно, и получал свои разряды. Вы абсолютно правы в том, что именно на максимум результата на ней была нацелена подготовка. И дыхание и распределение сил и многое другое.
Но здесь речь о другом. Речь о противопоставлении коллективных интересов частным. Она же с этими же девчонками вместе время проводила... наверняка подругами называла (ну они же команда типа)... а тут, когда до дела дошло.
И... Вы не учитываете важного факта. Важнейшего. Вдумайтесь:
На крупных турнирах и на Олимпиаде в том числе командные соревнования ВСЕГДА проходят после индивидуальных. ВСЕГДА. Как раз потому что многие спортсмены заявлены и на индивидуальные и на командные соревнования. ВСЕГДА.
Поэтому ни о какой жертве личным результатом (который на тот момент уже был показан) не было. Просто ленивая корова не захотела выручить своих подруг пострадавших от головотяпства чиновников (которых безусловно надо вы*бать во все доступные отверстия).
Еще раз. Принцип Оккама. Все просто. Её попросили (сначала - стопудово было так) выручить девчонок. Она отказалась, мол устала. Тогда на неё надавили. Она и взбрыкнула. Не царское это дело лишние 400м. ради подруг пробежать.
Я Вам больше скажу. У нас такому спортсмену просто втемную набили бы рыло за эгоизм и предательство друзей. Без всех этих разборок на уровне тренера.
Не маю часу доводити вам значення демократії, поряд із маслом, яке ви, зазвичай мастите на хліб, тож пошлюся лише на слова видатного діяча, що кращої форми управління (для суспільства) ще не вигадали.
Поза певні розбіжності, я не бачу сенсу нав'язувати вам власну думку. Єдине, що пораджу узяти до уваги, що в нас замало тісних стосунків, щоби тикати одне одному. Бо, серед дорослих малознайомих людей, зазвичай, це сприймається, як невігластво.
Но... как Вам угодно.
Эгоизм - есть явление, а Олимпиада - лишь декорации. То, что она предала своих подруг на Олимпиаде а не на чемпионате области (условно), не делает её поступок благородным. Он остается тем, чем он есть - актом эгоизма, оправдывать который могут только такие же эгоисты. Просто они очень хитры... но каждому - свое. Сильному (коллективу) - силу, хитрому (эгоисту) - хитрость.
О причинах скандала писали многократно и имеющий некоторый опыт в спорте человек в состоянии составить из них картину произошедшего - в силу этого самого опыта.
Что ж, известный теоретик мог бы обратить свой мудрый взор на результаты демократии в отдельно взятой стране. За период с 1991 по 2021, за всего лишь 30 лет - минус 10,5 миллионов населения. И это на сегодня - ведь тенденция отрицательная и с каждой минутой результат демократии - становится все "лучше и лучше". И сравнить его можно с результатом "кровавой тирании". То есть который на оговоренные 10,5 миллионов больше. И тогда кстати тенденция была положительная.
Просто задумайтесь над цифрой. Десять с половиной миллионов наших с Вами соотечественников... и задумайтесь над тем, куда послать великого теоретика с его теориями идеального миропорядка (подсказка - по Вашим же словам, правильный опыт поведения с эгоистами у Вас тоже есть). Это конечно никоим образом не навязывание. Так... рассуждение.
Ви вважаєте колективізм виключним благом. Це можна було б дискутувати, якби мова йшла тільки про колектив. А от для зростання особистості колективізм є шкідливим. Принаймні, він її суттєво стримує. І в той самий час, гальування особистостей стримує розвиток колективу. Він захаращується несправжніми цінностями і помилковими цілями. Втрачає орієнтир. За якийсь час ви відкриваєте у нещодавно здоровому на вигляд колективі поголовну ницість, заздрість, підсижування, несправжність, плазування, брехню і притворство. Відсутність значного рівня свободи для розвитку особистості швидко призводить до занепаду і руйнування нещодавно згуртованих і міцних угруповань.
Для різних націй різні форми організації є більш притаманними. Китайці краще почувають себе в колективі. А от українці, всупереч вашим уявленням, - природні анархісти і індивідуалісти. Так. За роки більшовицького панування, дух української нації дещо змарнів. І самих українців стало вполовину менше. Не від 52 мільйонів. А від 80. Сорок мільйонів українців було знищено, або не народилось під управлінням совітів за 70 років втрати державності. В той час як ті 10, про які ви пишете, пквною мірою, виїхали. А не зникли. Хтось стане поляком чи німцем. А хтось таки лишиться українцем. Тож, втрата населення країною, це не те саме, що втрата населення нацією. Вдумайтесь в те, що наших із вами етнічних соплемінників, не буоятів, не комі, не башкірців (при всій повазі до башкірців) на кінець XX ст. мало бути 80 мільйонів.
Дивно, що ви не знаєте про якого "теоретика" йдеться. Ну то таке. Хоча він пробув у владі і керував понад 50 років. Депутатом, міністром, командувачем флоту і прем'єром. Тож, його досвіду варто довіряти. Принаймні, я із ним згоден, позаяк мені довелось зблизька побачити суспільства у совітах, в Китаї і в Сингапурі, в Британії і у Франції. Та ще в ******** московії, окрім України. То нам є що покращувати. Але серед перелічених, принаймні, більше одного, на мій погляд, мають дуже суттєві вади з точки зору можливостей і людини, і самого суспільства. Хоча мова йде про потенціал, тоді як реалізація важить щонайменше половину.
Тут Вы, я думаю, ошибаетесь. Ведь весь вопрос в том, какой коллектив. Правильный коллектив напротив, поддерживает развитие каждой из личностей. Ибо её развитие = новый ориентир для каждого из остальных членов этого коллектива. Это + к развитию самого коллектива. Правильный коллектив, кстати, имеет свойство самоочищаться от гнили, которая является причиной перечисленных Вами бед. Наиболее точно преимущества коллектива перед одиночкой иллюстрирует известный всем пример с одним прутиком и их связкой.
Относительно проектной цифры в 80млн. Она основана на показателе одного года - 1913, когда фиксировался пик роста. Если Вы посмотрите чуть раньше, то там цифры были куда как скромнее, 6-8%. Стоит также вспомнить о вторжении вермахта и предъявить соотв. вопросы не только Германии, но и всей Европе (там кроме германцев хватало... других представителей). Позднее были периоды с ростом под 50%, так что, теперь считать 100ку?
Украинцев никогда не было 80 миллионов, чтобы делать фактические выводы, понимаете? Все это домысли и эмпирические расчеты, основанные на том, что вообще ничего, включая, например засухи 1930г. (это к вопросу голодомора, кстати - говоря о причинах, стоит упоминать ВСЕ причины) - прпросту не произойдет. Но жизнь - не есть инкубатор, в котором можно создать идеальные условия.
А вот 52 миллиона, ну ладно. 51,8 - было, "в натуре на местности", так сказать. И тенденции тоже.
Выехали, уехали - аргумент. Но, как известно, из хорошей страны не убегают, не уезжают - а потому, аргумент, скорее в пользу моих доводов.
А потому я и предъявляю фактические претензии, а не теоретические. Грубо говоря: "Ок, совок не оправдал теоретических ожиданий и расчетов большинства украинцев. Но насколько ХУЖЕ совка нужно быть, чтобы не только теоретические показатели про...бать, но и фактически уменьшить популяцию на 10 с гаком миллионов?".
"В обмен за вознаграждение в размере 5 тысяч фунтов, две нефтяные компании - Royal Dutch Shell и Burmah Anglo-Persian Oil Company - обратились к нему с просьбой представлять их при рассмотрении в правительстве своей просьбы о слиянии" - официальная биография этого деятеля.
"Муссолини - величайший из живущих законодателей." - тоже он.
И еще: эта... это существо восторгалось голодом в СССР:
"Надо быть гениальным человеком, чтобы оставить Россию без хлеба!" - это тоже он.
Поймите правильно. Будь я британцем, я бы доверял его суждениям о Британии. Но я - украинец, наследник своих предков. Которым он был врагом. А потому... для них он может чего хорошее и мог бы посоветовать, но для нас... для нас он уготовил вот что:
В 1937 году, давая показания Королевской комиссии по Палестине, Уинстон Черчилль сказал: "Я, к примеру, не признаю, что большой ущерб нанесен краснокожим индейцам Америки или коренному населению Австралии. Я не признаю, что этим людям нанесен ущерб тем, что более сильная раса, лучшая раса, более мудрая раса - назовем это так - пришла и заняла их место". Так и для нас...
Я считаю, что с ним согласны слишком многие. Которым стоит задуматься, что их не в теории расчетов, а вполне на практике с каждым годом становится все меньше - по причине согласия.
Но зачем же такой каминг-аут? Просто напишите на лбу: "я не очень умный, но люблю рассуждать о том, чего не понимаю", этого будет вполне достаточно. )
Это не работа.
Он тоже уверен, что ничё не работа кроме того, что делает он.
Проф. спорт - не работа? Занавес!
Но она их получала не за труд. Труд - это когда есть материальный результат. Выращенный хлеб, произведенный Товар, оказанная услуга.
Труд - это на МАЗ, например.
А она получала за... побегушки во имя себя, любимой. Чтоб ОНА а не налогоплательщики - поехала на Олимпиаду где имела бы шанс получить СЕБЕ золотую медаль - то ест опять же деньги.
А когда ее попросили пробежать в эстафете 4*400м. - в командном соревновании, ну чтоб еще 3 спорстменки имели шанс на вышеизложенные премии - она устроила бучу. Потому как долбанная эгоистка, пытающаяся казаться лучше чем она есть.