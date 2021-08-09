Білоруська легкоатлетка Тимановська на знак протесту виставила на аукціон медаль Європейських ігор-2019

Білоруська спортсменка Крістіна Тимановська виставила на аукціон eBay свою срібну медаль Європейських ігор 2019 року, які проходили в Мінську.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Вартість лота зараз становить 5 тис. доларів.

Усі кошти від продажу нагороди повинні перерахувати в Білоруський фонд спортивної солідарності, який надає підтримку спортсменам із Білорусі, які перебувають в опозиції до режиму Лукашенка.

Нагадаємо, білоруські функціонери зняли Тимановську з Олімпіади після критики на адресу чиновників. Спортсменку спробували проти її волі вивезти з Токіо в Білорусь, але вона відмовилася летіти і звернулася по допомогу до поліції. Тимановська пояснила, що не хоче летіти, бо вдома її може чекати в'язниця. Вона попросила політичного притулку в Польщі і вже отримала гуманітарну візу.

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Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич терміново виїхав з Білорусі в Україну.

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.

4 серпня Тимановська прибула до Польщі.