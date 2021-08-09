Суд відпустив під нічний домашній арешт фігуранта справи про вбивство Веремія - Бялая
Шевченківський суд 9 серпня відпустив з-під варти фігуранта справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія - Павла Бялая і обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Про це повідомила "Адвокатська дорадча група" у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
На засіданні колегія під головуванням судді Оксани Голуб розглядала клопотання прокурора про продовження арешту для Бялая. Однак, суддя прийняв рішення змінити запобіжний захід.
Нагадаємо, що Павло Бялай - обвинувачений у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія та інших злочинах: за п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (вбивство з хуліганських мотивів за попередньою змовою), ч. 2 ст. 296 (групове хуліганство), ч. 2 ст. 15 (замах на вчинення злочину), ст. 340 (перешкоджання зборам), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.
Павло Бялай - права рука Юрія Крисіна, за версією слідства. Звинувачується в тому, що стріляв в автомобіль таксі, в якому їхав журналіст В'ячеслав Веремій в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року. За версією слідства, тітушки зупинили таксі, витягли з нього журналіста В'ячеслава Веремія і Олексія Лимаренка. Спочатку їх жорстоко побили, а потім вистрілили у Веремія. За версією слідства, безпосередньо у Веремія стріляв інший учасник групи тітушок - Джалал Алієв, який зараз переховується.
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Когда уже судей начнут вешать...
Бойових генералів і воїнів в тюрму, ватних вбивць- під домашній арешт.
При всій моїй повазі!
Дебілом потрібно бути, щоби не розуміти, що в історичних періодах, де люди найбільше апелювали до "суда божого" - відбувалося найбільше свавілля влади.
А Ви можете грунтовно довести існування "божого суду"? ))
или истинные прасы ценят прасов?
73%ные зебилы-протрироты, вы сделали себя разом в угоду кацапам и чмошникам-криворосам.. ну хоть посмеялись, жлобы-приколисты, гы-гы
Тепер іще й "убивця".