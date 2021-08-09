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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Суд відпустив під нічний домашній арешт фігуранта справи про вбивство Веремія - Бялая

Суд відпустив під нічний домашній арешт фігуранта справи про вбивство Веремія - Бялая

Шевченківський суд 9 серпня відпустив з-під варти фігуранта справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія - Павла Бялая і обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Про це повідомила "Адвокатська дорадча група" у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

На засіданні колегія під головуванням судді Оксани Голуб розглядала клопотання прокурора про продовження арешту для Бялая. Однак, суддя прийняв рішення змінити запобіжний захід.

Нагадаємо, що Павло Бялай - обвинувачений у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія та інших злочинах: за п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (вбивство з хуліганських мотивів за попередньою змовою), ч. 2 ст. 296 (групове хуліганство), ч. 2 ст. 15 (замах на вчинення злочину), ст. 340 (перешкоджання зборам), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

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Павло Бялай - права рука Юрія Крисіна, за версією слідства. Звинувачується в тому, що стріляв в автомобіль таксі, в якому їхав журналіст В'ячеслав Веремій в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року. За версією слідства, тітушки зупинили таксі, витягли з нього журналіста В'ячеслава Веремія і Олексія Лимаренка. Спочатку їх жорстоко побили, а потім вистрілили у Веремія. За версією слідства, безпосередньо у Веремія стріляв інший учасник групи тітушок - Джалал Алієв, який зараз переховується.

Автор: 

суд (11647) вбивство (3079) Веремій (37)


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Топ коментарі
+12
Ну если бы боевой генерал был какой или АТОшник то СИЗО, а ватный убийца, госизмена, взятки в особо крупных - это максимум домашний арест. Зеробили їх разом.
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09.08.2021 15:29
+9
Вбивцям - домашній арешт, а патріотам із Харкова - сізо )
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09.08.2021 15:30
+8
Домашний арест, опять блеа?
Когда уже судей начнут вешать...
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09.08.2021 15:26
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Домашний арест, опять блеа?
Когда уже судей начнут вешать...
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09.08.2021 15:26 Відповісти
Ну если бы боевой генерал был какой или АТОшник то СИЗО, а ватный убийца, госизмена, взятки в особо крупных - это максимум домашний арест. Зеробили їх разом.
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09.08.2021 15:29 Відповісти
Це просто якесь зебільне знущання.
Бойових генералів і воїнів в тюрму, ватних вбивць- під домашній арешт.
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09.08.2021 15:30 Відповісти
Вбивцям - домашній арешт, а патріотам із Харкова - сізо )
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09.08.2021 15:30 Відповісти
Це ще не остаточне рішення, так як є Суд Божий, який покарає і суддю і ватну наволоч.
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09.08.2021 15:32 Відповісти
Прямуйте, шановний, будь-ласка, в піший-еротичний тур із Вашим "божим судом"!
При всій моїй повазі!
Дебілом потрібно бути, щоби не розуміти, що в історичних періодах, де люди найбільше апелювали до "суда божого" - відбувалося найбільше свавілля влади.
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09.08.2021 15:56 Відповісти
При всій моїй повазі і Вам воздасться за цю маячню, що написали.
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09.08.2021 17:46 Відповісти
Можу обгрунтувати кожне слово та вираз і довести, що це не маячня.
А Ви можете грунтовно довести існування "божого суду"? ))
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10.08.2021 12:08 Відповісти
Оце по нашому! Не те, що в справі Вербицького. Там, уявіть, залишили за гратами!
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09.08.2021 15:37 Відповісти
Семенченко в тюрьме, убийца Вербицкого на домашнем аресте - все, что нужно знать о наших судах...
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09.08.2021 15:51 Відповісти
При зе-упырях патриотов без улик сажают в тюрьмы, а убийц украинцев - выпускажт на свободу. Сепарня благодарит лохов 73%, которые сделали это вместе.
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09.08.2021 16:52 Відповісти
..а почему нет залога в полмиллиарда, как генералу, который строит корабли для Украины и защищал Мариуполь?
или истинные прасы ценят прасов?
73%ные зебилы-протрироты, вы сделали себя разом в угоду кацапам и чмошникам-криворосам.. ну хоть посмеялись, жлобы-приколисты, гы-гы
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09.08.2021 17:47 Відповісти
Зеправосудие.
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09.08.2021 18:53 Відповісти
Портновский уголовный кодекс + рыговско-ЗЕленская власть
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09.08.2021 23:41 Відповісти
Поняття "суддя" давно невід'ємне від понять "хабарник", "мерзота", "сєпар", "дебіл".
Тепер іще й "убивця".
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10.08.2021 10:42 Відповісти
 
 