Суд відпустив під нічний домашній арешт фігуранта справи про вбивство Веремія - Бялая

Шевченківський суд 9 серпня відпустив з-під варти фігуранта справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія - Павла Бялая і обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Про це повідомила "Адвокатська дорадча група" у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

На засіданні колегія під головуванням судді Оксани Голуб розглядала клопотання прокурора про продовження арешту для Бялая. Однак, суддя прийняв рішення змінити запобіжний захід.

Нагадаємо, що Павло Бялай - обвинувачений у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія та інших злочинах: за п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (вбивство з хуліганських мотивів за попередньою змовою), ч. 2 ст. 296 (групове хуліганство), ч. 2 ст. 15 (замах на вчинення злочину), ст. 340 (перешкоджання зборам), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

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Павло Бялай - права рука Юрія Крисіна, за версією слідства. Звинувачується в тому, що стріляв в автомобіль таксі, в якому їхав журналіст В'ячеслав Веремій в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року. За версією слідства, тітушки зупинили таксі, витягли з нього журналіста В'ячеслава Веремія і Олексія Лимаренка. Спочатку їх жорстоко побили, а потім вистрілили у Веремія. За версією слідства, безпосередньо у Веремія стріляв інший учасник групи тітушок - Джалал Алієв, який зараз переховується.