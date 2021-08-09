Лукашенко про ситуацію на кордоні з Литвою: якщо не втихомиряться - отримають по морді. Вони випробовують моє терпіння

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, висловив свою думку про ситуацію з мігрантами на кордоні з Литвою. Він вирішив, що таким чином його нібито провокують.

Про це він заявив сьогодні під час "Прямої лінії", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.

"Якщо не втихомиряться на кордонах, отримають по морді на всю котушку. Вони спеціально на кордоні проводять ці акції. Вони відчувають моє терпіння і штовхають мене на відповідні дії", - зазначив білоруський диктатор.

"Ми поки терпимо. Ви ж бачили, як вони машину поставили, прикордонні мигалки включили і женуть сюди людей. А наші хлопці стоять із цього боку - вони за порушення державного кордону за нашими законами повинні зробити попередження голосом, постріл вгору, решта - на ураження", - запевняє Лукашенко.

"Ще раз повторюю: давайте сядемо, візьмемо голову в руки і подумаємо, як виходити з цього становища" - зазначив Лукашенко, говорячи про міграційну кризу.

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Через потік мігрантів із Білорусі, який помітно зріс, уряд Литви 9 липня оголосив екстремальну ситуацію державного масштабу. Литва почала будувати на кордоні з Білоруссю паркан із колючого дроту. Загальна протяжність кордону двох країн становить 678,8 км.

21 липня 2021 року президент Литви Гітанас Науседа підписав поправки, які урізають права незаконних мігрантів, однак зазначив, що права тих, хто просить притулок, не повинні обмежуватися більше необхідного, закликав сейм найближчим часом виправити проблеми закону.

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