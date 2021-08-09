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Новини
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Лукашенко про ситуацію на кордоні з Литвою: якщо не втихомиряться - отримають по морді. Вони випробовують моє терпіння

Лукашенко про ситуацію на кордоні з Литвою: якщо не втихомиряться - отримають по морді. Вони випробовують моє терпіння

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, висловив свою думку про ситуацію з мігрантами на кордоні з Литвою. Він вирішив, що таким чином його нібито провокують.

Про це він заявив сьогодні під час "Прямої лінії", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.

"Якщо не втихомиряться на кордонах, отримають по морді на всю котушку. Вони спеціально на кордоні проводять ці акції. Вони відчувають моє терпіння і штовхають мене на відповідні дії", - зазначив білоруський диктатор.

"Ми поки терпимо. Ви ж бачили, як вони машину поставили, прикордонні мигалки включили і женуть сюди людей. А наші хлопці стоять із цього боку - вони за порушення державного кордону за нашими законами повинні зробити попередження голосом, постріл вгору, решта - на ураження", - запевняє Лукашенко.

"Ще раз повторюю: давайте сядемо, візьмемо голову в руки і подумаємо, як виходити з цього становища" - зазначив Лукашенко, говорячи про міграційну кризу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва заявила про постріли на прикордонній території Білорусі

Через потік мігрантів із Білорусі, який помітно зріс, уряд Литви 9 липня оголосив екстремальну ситуацію державного масштабу. Литва почала будувати на кордоні з Білоруссю паркан із колючого дроту. Загальна протяжність кордону двох країн становить 678,8 км.

21 липня 2021 року президент Литви Гітанас Науседа підписав поправки, які урізають права незаконних мігрантів, однак зазначив, що права тих, хто просить притулок, не повинні обмежуватися більше необхідного, закликав сейм найближчим часом виправити проблеми закону.

Також читайте: Литва платитиме 300 євро кожному нелегалу, який добровільно залишить країну

Білорусь (7922) Литва (2377) Лукашенко (2653)


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Топ коментарі
+57
Бульбофюрер охренел.
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09.08.2021 15:42
+53
страна НАТО получит по морде. юмарыст уссатый.
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09.08.2021 15:44
+49
походу кукушка из колхозника свалила навсегда.
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09.08.2021 15:43
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Бульбофюрер охренел.
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09.08.2021 15:42 Відповісти
08.‎08.‎2021
Со стороны Беларуси на участке литовско-беларусской границы в районе н.п. Tverečius (Литва) слышны выстрелы. Три часа назад туда возвращена группа нелегалов в количестве 80 человек.


лукашенко начал расстреливать эмигрантов, которых перед этим завез из Ирака
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09.08.2021 15:50 Відповісти
Многоходовочка пуйла. Толерантні білоруси через кордон з Литвою можуть залишити Білорусь. І Бацька залишиться один на один з пуйлом. Бацька зацікавлений, щоб кордон з Литвою був за колючим дротом, щоб білоруси не втікли.
Ми не маємо нормальної влади, як у Литві, тому наша перша справа - нормальна влада. І це ми маємо робити всі разом
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09.08.2021 16:31 Відповісти
Ванятко, а "нормальна" по твоєму - це яка? Бабюлю ботоксну без коси обрати? Ти ж само, недолуге і огидне, за шмарклю тут топило, кол бахіню прокатали у пешому турі. Та ще й пробалаболилось перез всім народом, коли обіцяло суїциднутись, якщо жуля не забере булаву. Ну що? Де обіцяний суїцид?
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09.08.2021 17:52 Відповісти
Ванятко , беларусы без проблем могут поехать в Литву или Польшу , то есть нет препяцтвий со стороны этих стран . Лукасвин транспортирует нелегалов из Ирака к границе с Литвой и там переправляет их в ЕС . Это все не бесплатно 10 - 15 тысяч евро с головы .
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09.08.2021 19:31 Відповісти
Ты уже выбрало осла,тупорылое--так жуй не скавчи. Теперь сопли зеленые пузырями пускаешь,,владанетака,,.
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09.08.2021 20:25 Відповісти
походу кукушка из колхозника свалила навсегда.
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09.08.2021 15:43 Відповісти
Лукашенко о ситуации на границе с Литвой: Если не утихомирятся - получат по морде. Они испытывают мое терпение - Цензор.НЕТ 9103
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09.08.2021 15:43 Відповісти
страна НАТО получит по морде. юмарыст уссатый.
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09.08.2021 15:44 Відповісти
самая большая проблема если и случится что-то то все просто выразят обеспокоенность, к большому сожалению. В этом мире расчитявать надо только на себя
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09.08.2021 16:33 Відповісти
а чему удивляться? фашистская комунистка и микрон молчат, сп-2 скоро запустят, кроме обеспокоенности у этих стран ничего нет. это факт.
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09.08.2021 17:33 Відповісти
Петросян быдлоквартальный.
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09.08.2021 19:15 Відповісти
у таракашки- кукуха крякнула в чердаке
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09.08.2021 21:52 Відповісти
"Слон и Моська" басня Крылова.
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09.08.2021 15:45 Відповісти
Зачем оно здесь?! Оно же больное.
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09.08.2021 15:49 Відповісти
еще и в таком количестве. первой новостью из беларуси должен быть некролог по таракану с моралью "помер максим да и хер с ним", до нее - ничего не надо.
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09.08.2021 15:59 Відповісти
Логика, как у ***** - гадить соседям и при этом угрожать, что они не радуются возникшим проблемам.
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09.08.2021 15:49 Відповісти
гадить соседям, а потом удивляться почему с ними никто не хочет общаться.
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09.08.2021 17:34 Відповісти
pust pobribyvajet a tam uze uvidem kto po morde polucat
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09.08.2021 15:58 Відповісти
On uzhe poproboval, i ? Komu vliplo? U nas problemy, my tolko na zabor potratim 150 mln €, u nas uselosj 4000 migrantov... Nam ix pridiotsia kormitj, po 300 € platit prosto tak i eschio oplatit ix poezdki domoj... A "potato father" izdevaetsia... Ja zdes vizhu edinstvennogo pobeditelia- Putlera... Lukashke ploho, a nam voobsche xrenovo....
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09.08.2021 20:12 Відповісти
гнида больная на голову
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09.08.2021 16:07 Відповісти
Сказочный дол......**!!
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09.08.2021 16:23 Відповісти
Его из армии при совке попёрли как психически больного по "7Б",чему тут удивляться.
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09.08.2021 16:32 Відповісти
Таракан тебе пора петлю на шею сволота
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09.08.2021 16:28 Відповісти
"Нелегальная миграция. Нет, мы не шантажируем никого. Мы никому не угрожаем. Просто вы нас ставите в те условия, что мы вынуждены реагировать. И мы реагируем. Уж извините, как можем и как умеем", - сказал Лукашенко.
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09.08.2021 16:43 Відповісти
Какой ты смелый чужими кулаками размахивать. Как пере.бет тебя (как вы два мудня с пуйлом ********** говорить) натовский сапог долетиш до московии.
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09.08.2021 16:57 Відповісти
Цензор так і буде надавати цьому дебілу трибуну весь день?
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09.08.2021 16:58 Відповісти
Единственное что меня интересует во всей этой ситуации с эмигрантским кризисом, кто автор? Лука или с востока подсказали?
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09.08.2021 17:00 Відповісти
Спільне виробництво
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09.08.2021 20:32 Відповісти
они за нарушение государственной границы по нашим законам должны сделать предупреждение голосом, выстрел вверх, остальное - на поражение", - уверяет Лукашенко.Источник: https://censor.net/ru/n3281669
Їбаш, нам не шкода.
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09.08.2021 17:01 Відповісти
Чому ми обурюємося ? Білоруси , самі обрали цього колгоспника , хитровимаханого , своїм ************ . Зализали йому дірку на дупі і не помітили , коли таракан перетворився в дикого звіра . Якщо згадати давні байки про його ескадрони смерті , а щезло багато людей без сліду , то цей придурок , вже давно звірів від запаху крові . Тільки білоруси , не хотіли про це чути . Їм прекрасно жилося , непотрібно було воювати за волю . Так цей дик , вбивав , садив , намахував на гроші то одних , то других ( расєю - европу ) А дальше " оні проснулісь " , але пізно вже пити боржомі . Це має бути наукою для нас Хто би не сидів у нас на найвищому троні .Боже нас збав від такого порядку !
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09.08.2021 17:05 Відповісти
Пізно ви почали молитися "Боже збав"... Потрібно було ще в 2018/19рр... Ні, зараз ще наша хвороба несмертельна, як ото в білорусів; і все ж...
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09.08.2021 17:49 Відповісти
Никто его не выбирал . Он с 1996 года нелигитимный поддерживаемый росией диктатор . И это факт .
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09.08.2021 19:27 Відповісти
Что бы взять "голову в руки", ее голову стоит для начала тебе открутить. А потом можно хоть в руки, хоть в в ноги, в футбол тоесть.
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09.08.2021 18:02 Відповісти
путинская говорящая головка решила взять себя в руки
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09.08.2021 18:42 Відповісти
Ну,это еще у кого морда....
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09.08.2021 18:59 Відповісти
Я же говорю не санкции нужны а ударный дрон Раптер и ракета хеллфаер . Эту мразь давно утихомирить надо . Литовцы даже не думайте пускать нелегалов к себе . Возвращайте назад при любых обстоятельствах . Надо - стреляйте . Лука трус и боиться силы . Помните эту простую формулу .
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09.08.2021 19:26 Відповісти
придурок... еще до осени тебя закопают.....
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09.08.2021 19:27 Відповісти
День на Цензоре испорчен полностью высерами этого ублюдка недофюрера.
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09.08.2021 20:27 Відповісти
Собака, яка гавкає, ніколи не кусає.
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09.08.2021 20:30 Відповісти
Лукашенко так скромничает, называя себя президентом. Назвался бы просто: " Мы - ЦАРЬ всея великага Бульбостана"
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09.08.2021 22:28 Відповісти
це ж брехня по типу як свинособаки розказують що в нас наче громадянська війна, самі стріляють і самі ж звинувачують в обстрілах.
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09.08.2021 22:50 Відповісти
 
 