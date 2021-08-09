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Лукашенко пообіцяв українцям у Білорусі видати громадянство до кінця року: "Всі мають отримати"

Лукашенко пообіцяв українцям у Білорусі видати громадянство до кінця року:

Олександр Лукашенко заявив, що українцям, які проживають у країні, видадуть громадянство Білорусі. Це станеться до кінця цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"До кінця року всі мають отримати громадянство. Всі. Тільки виробіть систему, щоб вони могли написати заяву. Я знаю цих людей. Обіцяю, до кінця року. Всі мають до кінця року отримати громадянство", - сказав він.

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Автор: 

Білорусь (7922) громадянство (1070) Лукашенко (2653)


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Топ коментарі
+37
Ой, ну славатегоспади! Пошла в очередь становицца!)))
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09.08.2021 16:10
+18
Не забудьте у них украинский забрать только.
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09.08.2021 16:18
+17
И эти как кацапы,да не украинцам а хохлам и вате,украинцы к вам как и в Мордор не едут,только хохлы но кацапы и эти не различают,раздавайте счастье нам сделаете,отсеется отборная вата и хохлы
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09.08.2021 16:12
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Ой, ну славатегоспади! Пошла в очередь становицца!)))
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09.08.2021 16:10 Відповісти
Зря вы с такой иронией) Беларусь в ЕС будет точно раньше Украины...
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09.08.2021 16:30 Відповісти
Та на здоровье! Мне шо, жалко?!)
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09.08.2021 16:32 Відповісти
В Вашей ЛИЧНОЙ искренности, Маруся, я и не сомневаюсь даже(без иронии от чистого говорю).До выбора ЗЕльца мнение было диаметрально противоположным.Но когда видишь внутри Украины сегодня десятки тысяч усиковых и ломаченковых в кругу руских попов-бесов.....то ....ну Вы понимаете.(
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09.08.2021 16:48 Відповісти
К счастью, уважаемый Майкл Бом, я к этим манкуртам никакого отношения не имею. Я их просто презираю.)И да, я - русская!)
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09.08.2021 16:58 Відповісти
русская не рюзькая ....а беларус не бульбаед... А я беларус .........с литовско еврейско украинско польскими корнями.(из изученного):::У Родины не должно быть национальности.Любой Иванов за Родину дороже других ивановских......вы все это сами понимаете не хуже меня....Удачи без сдачи!
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09.08.2021 17:20 Відповісти
Дякую. Для мене Україна понад усе ! Де я тільки не була! Але обожнюю саме її!
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09.08.2021 17:34 Відповісти
В ЕС ************** не принимают.
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09.08.2021 16:38 Відповісти
А ЗЕбилов как ты примут?( Разве трусливого Поца на колени перед куйло и перестать стрелять это беларусы выбрали....
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09.08.2021 16:58 Відповісти
А мне зачем ЕС? Это ты на него слюни пускал.
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09.08.2021 17:11 Відповісти
Мне зачем.Я еще в 78 прошлого сбежал от таких совковых чудиков как ты.....Долечивайся и не капризничай.
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09.08.2021 17:32 Відповісти
красножоп, тебе надо ты и долечивайся.
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09.08.2021 17:41 Відповісти
Піду займу чергу де громадянство БілорусіЇ дають.
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09.08.2021 16:40 Відповісти
С диктатором не примут. Вон Турция член НАТО и экономически более развита, чем Беларусь или Украина. И Эрдоган хоть и диктатор, но далеко не такой отмороженый как Лука или Путин. А все равно не принимают.
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09.08.2021 16:43 Відповісти
Разумно...спора не будет даже.Но я не писал что с лукашенко примут.Ключевое слово .....РАНЬШЕ.
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09.08.2021 17:02 Відповісти
в твоём случае лукашенко имя нарицательное как синяя борода, и это карма.
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09.08.2021 17:13 Відповісти
Ну да, им осталось всего-лишь:
1. Скинуть Луку
2. Как то избавиться от "братских" обьятий Рашки
3. Не пустить на трон Луку 2.0, а желающих там будет куча
4. Реформы, честные выборы, демократия ну и все такое. Многое из чего в Украине уже есть лет 15-20, а в Беларуси и не намечалось

Не будут они в ЕС раньше нас. Да и мы можем туда не попасть. ЕС все больше колеться на пронемецкую и проамериканскую половины. В перспективе может быть два ЕС. Вот в проамериканский ЕС нас примут без вопросов. А в пронемецкий ЕС скорее Рашку примут, чем нас.
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09.08.2021 22:32 Відповісти
Это типа тем уткиновцам, которых еще не словили?
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09.08.2021 16:10 Відповісти
И эти как кацапы,да не украинцам а хохлам и вате,украинцы к вам как и в Мордор не едут,только хохлы но кацапы и эти не различают,раздавайте счастье нам сделаете,отсеется отборная вата и хохлы
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09.08.2021 16:12 Відповісти
туда даже хохлы не едут, там работы нет, а с "пашпартом" никуда не выедешь, так что малоросы скорее кацапский паспорт возьмут)
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09.08.2021 16:31 Відповісти
Да вот беда - теперь Лукашка
Сидит без брюк и без сапог -
Всё пропил в кабаке, бедняжка,
Как есть, до самых до порток».
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09.08.2021 16:13 Відповісти
Гражданство, чтобы потом резиновыми палками херячить? Своих же можно.
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09.08.2021 16:15 Відповісти
В первую очередь гражданство Беларуси дают тем, кто приезжает со своими резиновыми палками.
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09.08.2021 16:18 Відповісти
Им на вьезде их палки поотрывают, и выдадут резиновые ... как их .... имитаторы
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09.08.2021 16:20 Відповісти
Гражданство Гондураса тоже легко получить. И оно выглядит предпочтительне, чем гражданство Беларуси.
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09.08.2021 16:17 Відповісти
Ага, давайте, получайте... Мы тут как раз закон примем - кто добровольно получил другое гражданство после украинского, у того украинский паспорт превращается в тыкву!
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09.08.2021 16:18 Відповісти
Не забудьте у них украинский забрать только.
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09.08.2021 16:18 Відповісти
Если Украина не защитит себя от этих оборотней с двумя гражданствами в среде чиновников и законодателей, то никакой собственной национальной внешней и внутренней политики у страны не будет никогда. Думаю, что это уже сейчас почти невозможно сделать.
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09.08.2021 16:20 Відповісти
Вся гниль в том, что огромный процент ключевых СБУшников и местечковых чинуш-воров имеют двойное гражданство.
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09.08.2021 16:29 Відповісти
И я о том же
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09.08.2021 16:35 Відповісти
Згоден на усі 100!!!
І слава богу що я не один так думаю!
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09.08.2021 17:55 Відповісти
Засунь в очко своё гражданство себе таракан конченый
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09.08.2021 16:26 Відповісти
Слабо вату заманиваешь, Бульбофюрер. Пообещать нужно, к примеру, шо примешь на службу дубинками избивать народ -потянутся беркутовцы садисты и психопаты с маньяками.
А так кто к тебе поедет? За какими коврижками?
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09.08.2021 16:27 Відповісти
Перераховувати всіх необов'язково, Ви могли б просто написати кацапи.
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09.08.2021 16:43 Відповісти
хто хоче в коцлагерь?...
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09.08.2021 16:27 Відповісти
Это типа, был у тебя безвиз, а теперь ты невыездной из Беларуси. Тоже вариант)))
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09.08.2021 16:31 Відповісти
Щось забагато сьогодні Лукашенки. Цензор спинися!
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09.08.2021 16:50 Відповісти
и останутся в Украине только Зе и Пе
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09.08.2021 17:22 Відповісти
Зачем им твое гражданство , идиот ? По украинскому паспорту они по Европе без виз катаються а по твоему серпасто-молоткастому в расейскую ********* и то с ковидными ограничениями не пускают .
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09.08.2021 19:18 Відповісти
Звучит как угроза
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09.08.2021 20:12 Відповісти
Ага, щас....
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09.08.2021 20:34 Відповісти
 
 