Лукашенко пообіцяв українцям у Білорусі видати громадянство до кінця року: "Всі мають отримати"
Олександр Лукашенко заявив, що українцям, які проживають у країні, видадуть громадянство Білорусі. Це станеться до кінця цього року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"До кінця року всі мають отримати громадянство. Всі. Тільки виробіть систему, щоб вони могли написати заяву. Я знаю цих людей. Обіцяю, до кінця року. Всі мають до кінця року отримати громадянство", - сказав він.
Топ коментарі
+37 marusia klimova
показати весь коментар09.08.2021 16:10
+18 Элла Георгиевна Немзер
показати весь коментар09.08.2021 16:18
+17 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар09.08.2021 16:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. Скинуть Луку
2. Как то избавиться от "братских" обьятий Рашки
3. Не пустить на трон Луку 2.0, а желающих там будет куча
4. Реформы, честные выборы, демократия ну и все такое. Многое из чего в Украине уже есть лет 15-20, а в Беларуси и не намечалось
Не будут они в ЕС раньше нас. Да и мы можем туда не попасть. ЕС все больше колеться на пронемецкую и проамериканскую половины. В перспективе может быть два ЕС. Вот в проамериканский ЕС нас примут без вопросов. А в пронемецкий ЕС скорее Рашку примут, чем нас.
Сидит без брюк и без сапог -
Всё пропил в кабаке, бедняжка,
Как есть, до самых до порток».
І слава богу що я не один так думаю!
А так кто к тебе поедет? За какими коврижками?