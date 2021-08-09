Лукашенко пообіцяв українцям у Білорусі видати громадянство до кінця року: "Всі мають отримати"

Олександр Лукашенко заявив, що українцям, які проживають у країні, видадуть громадянство Білорусі. Це станеться до кінця цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"До кінця року всі мають отримати громадянство. Всі. Тільки виробіть систему, щоб вони могли написати заяву. Я знаю цих людей. Обіцяю, до кінця року. Всі мають до кінця року отримати громадянство", - сказав він.

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