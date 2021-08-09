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Новини
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Інфляція в Україні в липні прискорилася з 9,5% до 10,2%, - Держстат

Інфляція в Україні в липні прискорилася з 9,5% до 10,2%, - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в річному вимірі за підсумками липня 2021 року прискорилося до 10,2% із 9,5% за підсумками червня.

Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з її даними, за липень цього року інфляція сягнула 0,1%, тоді як у липні минулого року була зафіксована дефляція 0,6%.

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Базова інфляція в липні стала негативною - 0,1%, що відповідає показникам липня минулого року, відповідно, в річному вимірі вона залишилася на рівні 7,3%.

Як повідомлялося, в червні споживчі ціни в Україні зросли на 0,2%, в травні - на 1,3%.

У цілому за перші сім місяців цього року інфляція в Україні сягнула 6,5%, базова - 4,2%.

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Національний банк України (НБУ) в липні погіршив прогноз інфляції на 2021 рік з 8% (у квітневому прогнозі) до 9,6%. За його оцінками, за підсумками третього кварталу інфляція досягне піку цього року на рівні 11,2%, після чого почнеться її зниження.

інфляція (848) ціни (3900) Держстат (1604)


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Топ коментарі
+7
Инфляция в Украине в июле ускорилась с 9,5% до 10,2%, - Госстат - Цензор.НЕТ 3831
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09.08.2021 16:29
+7
Инфляция в Украине в июле ускорилась с 9,5% до 10,2%, - Госстат - Цензор.НЕТ 6597
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09.08.2021 16:36
+5
Вот реальные достижения зедебилов! А не то что показывают по Г+Г и о чем бредит нелох на своих видосиках ,обкурившись айкосов! Инфляция 10.2%,последний раз такое было в конце 90.
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09.08.2021 16:44
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Инфляция в Украине в июле ускорилась с 9,5% до 10,2%, - Госстат - Цензор.НЕТ 3831
показати весь коментар
09.08.2021 16:29 Відповісти
Инфляция в Украине в июле ускорилась с 9,5% до 10,2%, - Госстат - Цензор.НЕТ 6597
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09.08.2021 16:36 Відповісти
Вот реальные достижения зедебилов! А не то что показывают по Г+Г и о чем бредит нелох на своих видосиках ,обкурившись айкосов! Инфляция 10.2%,последний раз такое было в конце 90.
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09.08.2021 16:44 Відповісти
Інфляція в Україні в липні прискорилася з 9,5% до 10,2%, - Держстат - Цензор.НЕТ 5836
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09.08.2021 16:47 Відповісти
сейчас зебилы придумают, как к этому зашквару примазать порошенко.
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09.08.2021 16:49 Відповісти
Що там придумувати - то Порошенко змусив обрати бубочку!
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09.08.2021 16:53 Відповісти
Если денег нет, их можно напечатать, что сейчас и делают "Слуги Каннабиса" во главе с Гнусавым.
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09.08.2021 16:52 Відповісти
Ну нарешті покаращення! Так, ЗЕбіли?
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09.08.2021 17:05 Відповісти
Що, ще приховують реальні цифри? Звідки 10,2? Якщо там всі двадцять? Що самі по магазинам, по яткам не ходять? Та навіть шмотки подорожали мінімум на 20%, а найдешевші продукти - та всі 30% !!! Вчора пачечка ряженки в АТБ - 12грн, а рік тому була 9 !!
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09.08.2021 17:07 Відповісти
ты ещё про яйца. сахар .масло вспомни какие 30 . рис который я всегда покупаю месяц как с 35 до 46 грн. прыгнул
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09.08.2021 17:20 Відповісти
так я ж кажу: "мінімум"!
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09.08.2021 17:35 Відповісти
а вот при папереднике инфл была отрицательной.
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10.08.2021 05:28 Відповісти
 
 