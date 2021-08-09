Інфляція в Україні в липні прискорилася з 9,5% до 10,2%, - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в річному вимірі за підсумками липня 2021 року прискорилося до 10,2% із 9,5% за підсумками червня.

Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з її даними, за липень цього року інфляція сягнула 0,1%, тоді як у липні минулого року була зафіксована дефляція 0,6%.

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Базова інфляція в липні стала негативною - 0,1%, що відповідає показникам липня минулого року, відповідно, в річному вимірі вона залишилася на рівні 7,3%.

Як повідомлялося, в червні споживчі ціни в Україні зросли на 0,2%, в травні - на 1,3%.

У цілому за перші сім місяців цього року інфляція в Україні сягнула 6,5%, базова - 4,2%.

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Національний банк України (НБУ) в липні погіршив прогноз інфляції на 2021 рік з 8% (у квітневому прогнозі) до 9,6%. За його оцінками, за підсумками третього кварталу інфляція досягне піку цього року на рівні 11,2%, після чого почнеться її зниження.