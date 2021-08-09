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Новини Затримання Протасевича
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Лукашенко визнав, що Протасевича допитували терористи "ЛНР": приїхали. Він пояснював. Вони залишилися задоволеними

Лукашенко визнав, що Протасевича допитували терористи

Олександр Лукашенко зізнався, що заарештованого в Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича допитали російські терористи "ЛНР".

За його словами, вони приїжджали до Білорусі, поспілкувалися з Протасевичем і залишилися задоволеними, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ось візьміть Протасевича - ну який він стрілок, ну ви ж бачите - якби він стріляв, то вони ж на Донбасі... Вони ж приїхали сюди його допитати. Я сказав: "Так, нехай приїжджають. Якщо є питання, нехай ставлять, але в Білорусі". Приїхали, допитали. Він пояснював. Вони залишилися задоволеними", - сказав Лукашенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Диспетчер Галегов, що посадив літак з Протасевичем, зник разом із сім'єю, - ЗМІ

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

Білорусь (7922) допит (695) Лукашенко (2653) Донбас (22354) найманці рф (2043) Протасевич Роман (297)


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Топ коментарі
+21
Нота протеста должна быть от МИД Украины . . .
Это есть определённый элемент международно-правового признания ДНР / ЛНР со стороны Беларуси, если какие-то "правоохранительные органы" официально ездят и процессуальные действия делают . . . Поэтому МИД должен реагировать.
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09.08.2021 16:44
+16
Отреагирует. Зеля снова позвонит и предаст страну.
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09.08.2021 16:46
+12
Ну чьо, калхозник, ты попал!
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09.08.2021 16:44
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А шо его именно сегодня прорвало?
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09.08.2021 16:45 Відповісти
Ну чьо, калхозник, ты попал!
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09.08.2021 16:44 Відповісти
Нота протеста должна быть от МИД Украины . . .
Это есть определённый элемент международно-правового признания ДНР / ЛНР со стороны Беларуси, если какие-то "правоохранительные органы" официально ездят и процессуальные действия делают . . . Поэтому МИД должен реагировать.
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09.08.2021 16:44 Відповісти
Отреагирует. Зеля снова позвонит и предаст страну.
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09.08.2021 16:46 Відповісти
Это есть всего лишь театр одного актёра и бульбофюрер сегодня понамолол языком такого, что и на голову не наденешь. Неделю можно комментировать и удивляться, как Лукашенко уже 27й-год всем мозги парит
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09.08.2021 16:48 Відповісти
как они могут ездить официально? дыныры это признаные терористы, лука - это захвативший черт власть, так кому ноту протеста выражать?
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09.08.2021 16:50 Відповісти
До тех пор, пока у Украины есть посольство у "захватившего власть чёрта", ноту протеста надо заявлять "захватившему власть чёрту". Когда отозвут посла по причине официального непризнания легитимности "захватившего власть чёрта", тогда надо будет думать. А пока - всё просто.
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09.08.2021 21:14 Відповісти
Что там Зеля ему рассказал про вагнеровцев? Считайте сразу оркам и ***** рассказывал.
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09.08.2021 16:45 Відповісти
дурень старый сам себе на Гаагу точно наговорил, или у него действительно вавка в голове, не может даже диктатор так себя вкидывать. А по заявлениям его в сторону Литвы мы видим реальный пример реагирования евросоюза... опять никчемные беспокойства и непонятные санкции, и это за 7 лет войны, вот вам и ответ на нашу проблему...
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09.08.2021 16:48 Відповісти
И в каком же, интересно, статусе они приезжали? И откуда бацька знает, что они остались довольны? Встречался с ними или сам за ширмой сидел? Пора разрывать дипотношения нафих..
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09.08.2021 16:50 Відповісти
Місцеві працівники "заплечних справ" допитувати Протасевіча відмовились. Бацька виписав профі з Лугандона. Бацька будує гарний грунт для правління Колєнькі. Коли Бацька гигнеться, Колєнька не раз пом'яне його незлим, тихим словом...
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09.08.2021 16:52 Відповісти
с чего вы взяли, что местные отказались? Раньше не отказывались, а щас то чего?
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09.08.2021 18:52 Відповісти
Бульбафюрер полный идиот! ЛДНР признаны террористическим организациями, а он их приглашает допрос заключенных проводить, это сотрудничество с террористами
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09.08.2021 17:09 Відповісти
У Бацькі зашкварів вже стільки, що йому байдуже - якого коляру будуть очі у того, хто прийме табуретку після вироку в Гаазі. Сусід такий...
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09.08.2021 17:19 Відповісти
В Лугандоні протасевич сидів би на підвалі.
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09.08.2021 17:41 Відповісти
Кондом уссатий, відплата вже близько, чекай і потім не жалійся.
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09.08.2021 17:50 Відповісти
а наш мид... как и всегда молчит.....
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09.08.2021 19:31 Відповісти
Вот у"Цензора" любовь к бешенному дебилу. пестрят цитатами.
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09.08.2021 21:49 Відповісти
Вот же чучело картофельное. И беларусы- кастрированная нация. Недаром им сталин отдал украинскую Берестейщину- чтоб ассимилированные украинцы больше не буянили и не создавали риски стратегичесской трассе на запад. Берестейщину отдали беларусам вместо отжатой у них москалями Смоленщины
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09.08.2021 23:46 Відповісти
 
 