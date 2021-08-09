Лукашенко визнав, що Протасевича допитували терористи "ЛНР": приїхали. Він пояснював. Вони залишилися задоволеними
Олександр Лукашенко зізнався, що заарештованого в Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича допитали російські терористи "ЛНР".
За його словами, вони приїжджали до Білорусі, поспілкувалися з Протасевичем і залишилися задоволеними, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ось візьміть Протасевича - ну який він стрілок, ну ви ж бачите - якби він стріляв, то вони ж на Донбасі... Вони ж приїхали сюди його допитати. Я сказав: "Так, нехай приїжджають. Якщо є питання, нехай ставлять, але в Білорусі". Приїхали, допитали. Він пояснював. Вони залишилися задоволеними", - сказав Лукашенко.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
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Это есть определённый элемент международно-правового признания ДНР / ЛНР со стороны Беларуси, если какие-то "правоохранительные органы" официально ездят и процессуальные действия делают . . . Поэтому МИД должен реагировать.