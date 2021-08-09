Туреччина оснастить корвет для ВМС України американським ракетним комплексом і апаратами для європейських протичовнових торпед
Корвет класу Ada, що зараз будується в Туреччині для потреб Військово-морських сил України, оснастять протикорабельним ракетним комплексом, зенітно-ракетним комплексом, артилерійськими установками, кулеметами і торпедними апаратами.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України у відповідь на запит проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
Як ударна ракетна зброя передбачено протикорабельний ракетний комплекс Harpoon виробництва США.
Окрім цього, корвет мають озброїти зенітно-ракетним комплексом VL MIKA, артилерійськими установками OTO Melara Super Rapid(76-мм) і Millennium(35-мм), а також дистанційно керованими стабілізованими кулеметами(12,7-мм) Aselsan STAMP.
Мінно-торпедне озброєння корвету складатиметься з торпедних апаратів(324-мм) з протичовновими торпедами Murene 90 Impact.
Також у Міноборони пояснили, чому будівництво корвету для України розпочалось в 2021 році, хоча, згідно зі стратегією ВМС, кораблі такого класу мають надходити у військо не раніше від 2025-2030 років.
"За світовим досвідом, термін будівництва кораблів класу "корвет" складає 3-6 років та потребує опанування його як бойової системи ще 1-2 роки і більше. Отже, повне набуття спроможностей першого корвету очікується не раніше за 2026 рік. Зважаючи на зазначене, у відповідності зі Стратегією ВМС, для забезпечення надходження корветів у ІІ етапі(2025-2030 роки – ред.), будівництво першого корабля цього класу було розпочато на І етапі", – вказано у листі.
Всього українські військові хочуть отримати чотири кораблі такого класу.
Нагадаємо, наприкінці липня міністр оборони Андрій Таран повідомив, що корвет має вийти на державні випробування у 2023 році. Будівництво відбуватиметься за формулою "50 на 50". Корпус корабля зберуть у Туреччині, а встановлювати озброєння і доводити до повної готовності хочуть вже в Україні.
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2) британские катера которые проектируют для нас вроде бы должны будут нести NSM производства Конгсберг
3) теперь озвучили для корветов " Гарпун "
вопрос . не до хрена ли у нас получается разных ПКРк от разных производителей на вооружении ? при этом что ТТХ у них в целом очень похожи
и да я эксперт в отличии от тебя
Якщо наші заводи не в змозі будуть забезпечити постачання своїх ракет, то хочеш-не хочеш а доведеться використовувати НАТОвські **********.
І наше озброєння повинно бути з ним сумісне
во вторых управляемая ракета это не боеприпас . это сложное высокотехнологичное изделие . которое требует обслуживания . нужны люди которые будут их обслуживать в мирное время и управлять им в военное . когда мы говорим про Нептун то это наши спецы . а вот в случае с Гарпуном или NSM на кнопки нажимать нам можно а к внутренностям не пустят . ТО будут делать американцы или норвежцы . не бесплатно естественно
у нас в МО ( и в правительстве ) сидят дилетанты . потратили кучу денег на Нептун . а теперь **** не могут настоять на том что бы проектанты ставили наш комплекс на строящиеся корабли . турки говорят ставим Гарпун а наши - яволь мы не против . настоять на Нептуне ни кто даже не пробовал . британцы говорят на ракетные катера Нептун не влазит ставим NSM . наши - как скажете нам все равно . увеличить водоизмещение на пол сотни тонн ни кто даже не подумал . а потом наши моряки охренеют от такого разнообразия
на вскидку даже не припомню ни одного флота кроме москалей у которого на вооружении сразу три типа противокорабельных ракет .
Корвет вещь не дешевая. А зрк , установленная на нем как то не впечатляет. Вбухать огроменные деньги в то , что может затонуть в течении каких то считанных минут. Ну как то не по хозяйски. Мягко говоря.
Для этого нужно долгосрочное планирование.В наших реалиях пусть лучше Турция строит,а то будет как с нашим корветом на предприятии Новинской суки,лет двадцать будут строить и потом выкинут в металлолом.Украине нужно начинать с катеров совместно с Британией и Франции тоже опыт понадобится по строительству для береговой охраны.
Для початку не завадило б використовувати протоколи сумісності з їхнім озброєнням та провести уніфікацію
Максимальная дальность стрельбы, до км 30
Досягаемость по высоте, м 9000
Максимальная скорость полета ЗУР 3М
Масса боевой части, кг 12
Старт ракеты вертикальный
Двигатель ЗУР РДТТ
Длина ЗУР, мм 3100
Диаметр корпуса ЗУР, мм 160
Размах крыльев, мм 480
Стартовый вес ЗУР, кг 112
Пусковой контейнер: - длина, мм до 4000 - вес, кг 480