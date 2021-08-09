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Туреччина оснастить корвет для ВМС України американським ракетним комплексом і апаратами для європейських протичовнових торпед

Туреччина оснастить корвет для ВМС України американським ракетним комплексом і апаратами для європейських протичовнових торпед

Корвет класу Ada, що зараз будується в Туреччині для потреб Військово-морських сил України, оснастять протикорабельним ракетним комплексом, зенітно-ракетним комплексом, артилерійськими установками, кулеметами і торпедними апаратами.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України у відповідь на запит проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії, передає Цензор.НЕТ. 

Як ударна ракетна зброя передбачено протикорабельний ракетний комплекс Harpoon виробництва США.

Окрім цього, корвет мають озброїти зенітно-ракетним комплексом VL MIKA, артилерійськими установками OTO Melara Super Rapid(76-мм) і Millennium(35-мм), а також дистанційно керованими стабілізованими кулеметами(12,7-мм) Aselsan STAMP.

Мінно-торпедне озброєння корвету складатиметься з торпедних апаратів(324-мм) з протичовновими торпедами Murene 90 Impact.

Також у Міноборони пояснили, чому будівництво корвету для України розпочалось в 2021 році, хоча, згідно зі стратегією ВМС, кораблі такого класу мають надходити у військо не раніше від 2025-2030 років.

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"За світовим досвідом, термін будівництва кораблів класу "корвет" складає 3-6 років та потребує опанування його як бойової системи ще 1-2 роки і більше. Отже, повне набуття спроможностей першого корвету очікується не раніше за 2026 рік. Зважаючи на зазначене, у відповідності зі Стратегією ВМС, для забезпечення надходження корветів у ІІ етапі(2025-2030 роки – ред.), будівництво першого корабля цього класу було розпочато на І етапі", – вказано у листі.

Всього українські військові хочуть отримати чотири кораблі такого класу.

Нагадаємо, наприкінці липня міністр оборони Андрій Таран повідомив, що корвет має вийти на державні випробування у 2023 році. Будівництво відбуватиметься за формулою "50 на 50". Корпус корабля зберуть у Туреччині, а встановлювати озброєння і доводити до повної готовності хочуть вже в Україні.

Автор: 

корвет (35) Міноборони (7294) оборона (4765) Туреччина (3488)


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Топ коментарі
+14
Нептун принят, но не в корабельном варианте. Его вообще считай что нет. Главнвкамандующий не главнакамандует делать (или доделывать?). В остальном - согласен.
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09.08.2021 17:06
+12
Я конечно только за чтобы у нас сами строили корветы.Но как показывает практика
Для этого нужно долгосрочное планирование.В наших реалиях пусть лучше Турция строит,а то будет как с нашим корветом на предприятии Новинской суки,лет двадцать будут строить и потом выкинут в металлолом.Украине нужно начинать с катеров совместно с Британией и Франции тоже опыт понадобится по строительству для береговой охраны.
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09.08.2021 18:38
+8
ЗУР хороший выбор!
Максимальная дальность стрельбы, до км 30
Досягаемость по высоте, м 9000
Максимальная скорость полета ЗУР 3М
Масса боевой части, кг 12
Старт ракеты вертикальный
Двигатель ЗУР РДТТ
Длина ЗУР, мм 3100
Диаметр корпуса ЗУР, мм 160
Размах крыльев, мм 480
Стартовый вес ЗУР, кг 112
Пусковой контейнер: - длина, мм до 4000 - вес, кг 480

Туреччина оснастить корвет для ВМС України американським ракетним комплексом і апаратами для європейських протичовнових торпед - Цензор.НЕТ 1665
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09.08.2021 18:02
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1) у нас есть принятый на вооружение ПКРк " Нептун "
2) британские катера которые проектируют для нас вроде бы должны будут нести NSM производства Конгсберг

3) теперь озвучили для корветов " Гарпун "

вопрос . не до хрена ли у нас получается разных ПКРк от разных производителей на вооружении ? при этом что ТТХ у них в целом очень похожи
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09.08.2021 16:57 Відповісти
Нептун принят, но не в корабельном варианте. Его вообще считай что нет. Главнвкамандующий не главнакамандует делать (или доделывать?). В остальном - согласен.
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09.08.2021 17:06 Відповісти
главнокомандующему не до ракет . у него там площадка детская под офисом открывается . это интереснее
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09.08.2021 18:13 Відповісти
Чем больше , тем лучше,перживатель- ыкспЁрд
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09.08.2021 20:22 Відповісти
ты Гарик нах это написал ? показать шо буквы знаешь ?

и да я эксперт в отличии от тебя
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09.08.2021 20:47 Відповісти
Ми повинні провести уніфікацію озброєння з системами керування таким чином щоб наші системи керування могли використовувати як Нептун так і натівський Гарпун. Так само турецька система керування яка стоїть на корветах повинна однаково добре наводити як Гарпуни так і (з часом) вітчизняні Нептуни.
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09.08.2021 22:27 Відповісти
при чем тут система наведения к обслуживанию трех разных видов ПКР. может тебе кажется что противокорабельная ракета это как граната . лежит себе в ящике и есть не просит ? так вот это не так . им постоянно нужно проводить ТО. вот и прикинь . если так не понятно то представь у тебя в семье три машины разных марок а у соседа три одной . что проще обслуживать ?
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09.08.2021 23:24 Відповісти
Обслуговувати простіше ту яку або сам виробляєш або яка є найпоширеніша.
Якщо наші заводи не в змозі будуть забезпечити постачання своїх ракет, то хочеш-не хочеш а доведеться використовувати НАТОвські **********.
І наше озброєння повинно бути з ним сумісне
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10.08.2021 22:17 Відповісти
ну во первых наши заводы вполне могут обеспечить поставки своих ракет . им их просто не заказывают

во вторых управляемая ракета это не боеприпас . это сложное высокотехнологичное изделие . которое требует обслуживания . нужны люди которые будут их обслуживать в мирное время и управлять им в военное . когда мы говорим про Нептун то это наши спецы . а вот в случае с Гарпуном или NSM на кнопки нажимать нам можно а к внутренностям не пустят . ТО будут делать американцы или норвежцы . не бесплатно естественно

у нас в МО ( и в правительстве ) сидят дилетанты . потратили кучу денег на Нептун . а теперь **** не могут настоять на том что бы проектанты ставили наш комплекс на строящиеся корабли . турки говорят ставим Гарпун а наши - яволь мы не против . настоять на Нептуне ни кто даже не пробовал . британцы говорят на ракетные катера Нептун не влазит ставим NSM . наши - как скажете нам все равно . увеличить водоизмещение на пол сотни тонн ни кто даже не подумал . а потом наши моряки охренеют от такого разнообразия

на вскидку даже не припомню ни одного флота кроме москалей у которого на вооружении сразу три типа противокорабельных ракет .
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11.08.2021 00:41 Відповісти
Ото мелара сама краща в своєму класі. Гарпун хоча и старий, але мабудь вже якась новітня модифікація?
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09.08.2021 17:30 Відповісти
Хто тут в курах - шо то за Harpoon ??
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09.08.2021 17:32 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Harpoon_(missile) противокорабельный ракетный комплекс Harpoon
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09.08.2021 18:04 Відповісти
Дякую
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09.08.2021 18:47 Відповісти
Будь ласка.
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09.08.2021 18:49 Відповісти
враг моего врага-мой друг...
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09.08.2021 17:34 Відповісти
а почему николаевский корвет не достроить?(58250)
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09.08.2021 17:42 Відповісти
его достроят совместно с британской судостроительной компанией Babcock International на "Океане" (Николаев)..
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09.08.2021 17:54 Відповісти
А как его туда перевезти?
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09.08.2021 18:39 Відповісти
Та хоч би і https://www.mammoet.com/equipment/transport/self-propelled-modular-transporter/spmt/ цим або https://www.mammoet.com/equipment/transport/self-propelled-conventional-trailers/self-propelled-trailers/ оцим
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09.08.2021 22:30 Відповісти
Щоб його підняти з полу в цеху де лежать частини корвету потрібно кран а його вже продано і все обладнання теж.так що чекає його металобрухту база по частинах.
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09.08.2021 22:39 Відповісти
Я конечно не полководец Цицерон , но эти бы деньги , что на корветы будут потрачены, выделить бы Коростелеву на "Нептун" и на собственный зрк среднего радиуса действия. И на как можно быстрое насыщение этой техникой наших войск. Так же про "байрактары" не следует забывать , обычного и морского исполнения.
Корвет вещь не дешевая. А зрк , установленная на нем как то не впечатляет. Вбухать огроменные деньги в то , что может затонуть в течении каких то считанных минут. Ну как то не по хозяйски. Мягко говоря.
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09.08.2021 17:58 Відповісти
корабельных нептунов нет
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09.08.2021 18:25 Відповісти
Я конечно только за чтобы у нас сами строили корветы.Но как показывает практика
Для этого нужно долгосрочное планирование.В наших реалиях пусть лучше Турция строит,а то будет как с нашим корветом на предприятии Новинской суки,лет двадцать будут строить и потом выкинут в металлолом.Украине нужно начинать с катеров совместно с Британией и Франции тоже опыт понадобится по строительству для береговой охраны.
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09.08.2021 18:38 Відповісти
Кстати для Коростелев а Зе мог бы выделить деньги из более чем 100 млрд гривен которые Зе собирается списать за долги олигархам по газу, которые потом успешно добавят всем в платёжки и народ будет платить вместо олигархов.
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09.08.2021 18:45 Відповісти
одне іншому не завадить. Треба вчитись як НАТОвсбкому озброєнню так і підтягувати власний ВПК до цього рівня.
Для початку не завадило б використовувати протоколи сумісності з їхнім озброєнням та провести уніфікацію
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09.08.2021 22:33 Відповісти
ЗУР хороший выбор!
Максимальная дальность стрельбы, до км 30
Досягаемость по высоте, м 9000
Максимальная скорость полета ЗУР 3М
Масса боевой части, кг 12
Старт ракеты вертикальный
Двигатель ЗУР РДТТ
Длина ЗУР, мм 3100
Диаметр корпуса ЗУР, мм 160
Размах крыльев, мм 480
Стартовый вес ЗУР, кг 112
Пусковой контейнер: - длина, мм до 4000 - вес, кг 480

Туреччина оснастить корвет для ВМС України американським ракетним комплексом і апаратами для європейських протичовнових торпед - Цензор.НЕТ 1665
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09.08.2021 18:02 Відповісти
за відсутності ПВО країни та берегових ракет (Нептунів) корвет ще надто дорога забавка, яка не на часі !!!!!
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09.08.2021 18:41 Відповісти
Первые турецкие 50% сделают быстро. Вторые украинские 50%...... как-то даже прогноз не хочется делать.
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09.08.2021 19:19 Відповісти
Могли бы быстрее ,да ставить негде. Американцы два эсминца предлагали, а базы нет! Они нам сейчас ускоренно помогают соорудить хоть нечто похожее ,в двух экземплярах,но для кораблей малого тоннажа. Строить базу способную принять корабли длинной свыше 200 м это пока мечта.
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09.08.2021 21:02 Відповісти
Oliver hazard perry это разве эсминец))
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09.08.2021 23:52 Відповісти
 
 