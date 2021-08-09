Туреччина оснастить корвет для ВМС України американським ракетним комплексом і апаратами для європейських протичовнових торпед

Корвет класу Ada, що зараз будується в Туреччині для потреб Військово-морських сил України, оснастять протикорабельним ракетним комплексом, зенітно-ракетним комплексом, артилерійськими установками, кулеметами і торпедними апаратами.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України у відповідь на запит проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

Як ударна ракетна зброя передбачено протикорабельний ракетний комплекс Harpoon виробництва США.

Окрім цього, корвет мають озброїти зенітно-ракетним комплексом VL MIKA, артилерійськими установками OTO Melara Super Rapid(76-мм) і Millennium(35-мм), а також дистанційно керованими стабілізованими кулеметами(12,7-мм) Aselsan STAMP.

Мінно-торпедне озброєння корвету складатиметься з торпедних апаратів(324-мм) з протичовновими торпедами Murene 90 Impact.

Також у Міноборони пояснили, чому будівництво корвету для України розпочалось в 2021 році, хоча, згідно зі стратегією ВМС, кораблі такого класу мають надходити у військо не раніше від 2025-2030 років.

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"За світовим досвідом, термін будівництва кораблів класу "корвет" складає 3-6 років та потребує опанування його як бойової системи ще 1-2 роки і більше. Отже, повне набуття спроможностей першого корвету очікується не раніше за 2026 рік. Зважаючи на зазначене, у відповідності зі Стратегією ВМС, для забезпечення надходження корветів у ІІ етапі(2025-2030 роки – ред.), будівництво першого корабля цього класу було розпочато на І етапі", – вказано у листі.

Всього українські військові хочуть отримати чотири кораблі такого класу.

Нагадаємо, наприкінці липня міністр оборони Андрій Таран повідомив, що корвет має вийти на державні випробування у 2023 році. Будівництво відбуватиметься за формулою "50 на 50". Корпус корабля зберуть у Туреччині, а встановлювати озброєння і доводити до повної готовності хочуть вже в Україні.