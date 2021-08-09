"Спільно з Росією можна поставити на коліна протягом доби", - Лукашенко про санкції щодо України

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що не має наміру вводити санкції щодо України.

Про це він сказав сьогодні під час "Прямої лінії", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Жодних ми санкцій щодо вас вводити не маємо наміру", - заявив Лукашенко, відповідаючи на питання українського журналіста.

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За його словами, якби було таке бажання, то спільно з Росією можна було б "поставити на коліна" протягом доби.