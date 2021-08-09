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"Спільно з Росією можна поставити на коліна протягом доби", - Лукашенко про санкції щодо України

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що не має наміру вводити санкції щодо України.

Про це він сказав сьогодні під час "Прямої лінії", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Жодних ми санкцій щодо вас вводити не маємо наміру", - заявив Лукашенко, відповідаючи на питання українського журналіста.

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За його словами, якби було таке бажання, то спільно з Росією можна було б "поставити на коліна" протягом доби.

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) санкції (11750) Україна (5857)


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Топ коментарі
+123
Брешет.Не смогли бы.Иначе бы давно поставили.
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09.08.2021 16:49
+69
По собі напевно знає - лиже дупу ***** на колінах.
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09.08.2021 16:49
+57
"Спільно з Росією можна поставити на коліна протягом доби", - Лукашенко про санкції щодо України - Цензор.НЕТ 2579 Тримайте обидва.
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09.08.2021 16:56
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білорусів ніколи і не було, це винахід більшовиків який вельми подобається калхозенфюреру...))
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09.08.2021 20:55 Відповісти
Лука хутинский пуесос. ПНХ
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09.08.2021 20:20 Відповісти
Два сапога - пара. Кто из них больший Ху*ло?
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09.08.2021 20:29 Відповісти
Нужно готовиться к большой войне с рф и Белорусью.Ракет должно быть в избытке Ольха м и Нептун.
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09.08.2021 21:11 Відповісти
Півні нехай кукурікають,а в Україні вже б мали давно перестати красти і зробити свою армію найсильнішою в Європі. Але як же складно виконати одну із заповідей!
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09.08.2021 21:33 Відповісти
бульбо-фюрер ласоснет тунца.
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09.08.2021 21:34 Відповісти
Іщо воно курить, коли таке мелить???
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09.08.2021 21:54 Відповісти
Лукашеску Пуйло два )(уйла в кучі.
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09.08.2021 21:58 Відповісти
А мы у Рашки и Бульбостана до сих пор электричество закупаем?
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09.08.2021 22:02 Відповісти
Не мы, а неЛОХ.
Не для нас, а для Бени.
Но, за наши деньги.
По этому, если Таракан обрежет провода, нам будет пофиг, а Бен взвоет
По этому неЛОХ МОЛЧА сидит обтекает от всего навоза, что на него Таракан льёт.
И молится, что бы Таракан не вспомнил про провода.
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09.08.2021 22:14 Відповісти
как вы надоели уже ,те которых когда то называли наши гныды
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09.08.2021 23:23 Відповісти
Аня, как оно сидеть на бутылке?
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10.08.2021 01:26 Відповісти
Аню чічи *******, а на бутилку її чоловіка саджають
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10.08.2021 13:21 Відповісти
Позу РАКА Лука наверное уже освоил, пора готовиться к позе Палка в СРАКЕ.
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09.08.2021 22:16 Відповісти
От него люди бегут тысячами, а он ставить на колени тут собрался.
Ему и невдомёк, какая эффективная стрельба с колена, особенно сочным ПТУРом.
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09.08.2021 22:21 Відповісти
Ще одне вусате ***** намалювалося, Гітлер №3
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09.08.2021 22:45 Відповісти
В чём я согласен с путенским жополизом, он о позе "на коленях" знает лучше всех.... Не один десяток лет его усы ласкают гениталию кремлёвской крысы...
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09.08.2021 23:18 Відповісти
...совместно с Россией...совместно с Россией...тьфу, гидота. Як шавка скавчить.
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09.08.2021 23:25 Відповісти
Мы пахали - я и трактор.
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10.08.2021 01:25 Відповісти
бо само воно ніхто і ніщо, воно тільки й гавкає, зза спини кацапії
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10.08.2021 13:23 Відповісти
Бацька Лука пра моцную мужчынскі дружбу з Пуціным:
"Калі мой адзіны і дарагі сябар Ўладзімір Ўладзіміравіч старанна і скурпулёзна ханінгует маю выхлапуху, салодкая пяшчота расцякаецца па ўсім маім арганізме. Гэты працэс не толькі надзвычай прыемны, але яшчэ і глыбока пазнавальны - аказваецца, бульба - гэта не толькі вельмі смачная і карысная гародніна. Бульба, толькі зялёная, надзімаецца з майога носа, калі Ўладзімір Ўладзіміравіч запраўляе мне ў маю выхлапуху сваю ханінгавальну галоўку".
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09.08.2021 23:36 Відповісти
Как путин подталкивает Беларусь к конфронтации с Украиной


Кремль последовательно раскачивает амплитуду реакций Лукашенко, которые не оставляют ему никакого выбора, кроме объятий Москвы.

К настоящему моменту почти достигнута такая степень https://sprotyv.info/analitica/ugroza-otkljucheniya-ot-swift-vse-yasnee-dlya-belarusi-mnenie конфронтации с Европой , что дальше - только война. На этом фоне появляются новые нотки в отношении Украины.
Лукашенко - последний, кто заинтересован в эскалации с Украиной, тем более - в военной.

Это очень напоминает очередной виток https://sprotyv.info/news/vlasti-minska-trebujut-ubrat-s-polok-magazinov-ukrainskie-tovary-podrobnosti «торговой войны» , которую Россия развязала против Украины летом 2013 года.

Накопление сигналов, когда https://sprotyv.info/news/shizofreniya-minska-i-neizbezhnyj-otvet-kieva трения с Украиной Лукашенко будет переводить на бытовой уровень - это создание условий для эскалации, которая сейчас выглядит просто невозможной…

сыль - https://sprotyv.info/analitica/kak-putin-podtalkivaet-belarus-k-konfrontacii-s-ukrainoj
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10.08.2021 00:08 Відповісти
Так что, кацап, нам пожалеть бульбофюрера раз его ***** куда то "подталкивает"?
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10.08.2021 01:30 Відповісти
Вот зачем ты портишь немногочиленный действительно умный комментарий? Думаю это просто зависть, одно дело дристать эмоциями как 90/ допысувачив, друго дело озвучивать действительно глубокие наблюдения. Не хохми попусту и умные люди к тебе потянуться.
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10.08.2021 09:01 Відповісти
Подтяните к лечению пациента герантологов, пожалуйста. дед уже бредит явно(
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10.08.2021 01:17 Відповісти
висновок про причини його марення можуть дати тільки патологоанатоми, нехай не затягує із зверненням до них
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10.08.2021 14:18 Відповісти
Уже пытались поставить ! И не раз ! Кто попытается снова - получит по морде ! По наглой усатой морде ! И дружок его тоже по морде ! По наглой брезгливой морде!
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10.08.2021 01:39 Відповісти
Доооооооо. Ставители очередные нашлись...
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10.08.2021 02:21 Відповісти
ПОДЛИЗА СТАРАЯ )))
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10.08.2021 03:53 Відповісти
Чечню два раза пытались... а зачищают до сих пор...стадо баранов
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10.08.2021 04:33 Відповісти
Кадыров не вечный, как только уйдет, ох чеченцы все вспомнят. Они народ не как мы- а что, а если, может не надо, давайте поговорим... Там люди гор, воевать как всем "колхозом" Рашисты еще хлебнут с ними лиха. А бульбашист только на язык строгий, и ментами людей гонять по площадям. (еще одно подтверждение словянской натуры - а может не будет, а может пройдет, он же немного хороший и т.д.)
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10.08.2021 04:54 Відповісти
8 августа 2008 года Грузию типа принуждение к Миру..смонтировали Фейк в ФСБшной лаборатории типа Саака напал на Цхинвали...,а дальше что по маслу.....раздача ксив РАБссиянских типа Ю.Осетия и Абхазия это тыритория РАБссии...Говноеды мавзолейные вы так баранами и подохнете...
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10.08.2021 04:37 Відповісти
Зато в донецке и лугандоне баранов набралось не одно стадо!!! Они же историю не учат, бегают с рашсткими паспортами, как дурни со ступой и довольные до одури!!! А орки и рады, еще кучу дебилоидов к себе заманили !!!
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10.08.2021 04:57 Відповісти
У картофельного старикана крыша, похоже, основательно поехала....
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10.08.2021 08:01 Відповісти
Та не, крыша у него давно и бесповоротно съехавши... Цэ вин шестерную перед пыней отрабатывает, на все 100%
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10.08.2021 11:58 Відповісти
Поїхала, не поїхала, це не головне. Видно санкції які ввела Україна неприємні. А головне він з хлом про те як поставити Україну на коліна говорили... Я б запитаву Луки своїми словами він що намагається напугати Україну...? Все Білорусь під кацапщиною а Луга під хлом. Жалко країну Білорусь...Була в зоні світла тепер буде в зоні темряви- в Ж
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10.08.2021 12:27 Відповісти
"Була в зоні світла"... - коли?
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10.08.2021 14:52 Відповісти
теперь четыре союзника есть у тебя, владиммирвладимирыч -:армия, флот, авиация и я...

"Спільно з Росією можна поставити на коліна протягом доби", - Лукашенко про санкції щодо України - Цензор.НЕТ 458
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10.08.2021 13:29 Відповісти
Шоб ти здох!(с) А.Папанов
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10.08.2021 14:16 Відповісти
Блин, где отечественные боевые дроны ? Ни одной разработки - дебилы.Россия хоть разведывательный сделала - летает на высоте 5000м делает фотки и видео наших укреплений и расположение войск - нечем сбить.Мы из за отсутствия одной разведки проиграем вчистую - они нас видят, а мы их нет.
Наши генералы - не профи, а просто болтуны не знающие даже в теории как вести войну.
И Лукашенко с Путиным об этом знают!



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10.08.2021 15:16 Відповісти
https://lb.ua/news/2021/08/10/491368_mzs_viklikalo_vo_posla_bilorusi.html МЗС викликало в.о. посла Білорусі через заяви Лукашенка на пресконференції
Про це повідомила https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly9tZmEuZ292LnVhL25ld3Mva29tZW50YXItbXpzLXVrcmF5aW5pLXNoY2hvZG8tdmlrbGlrdS1kby1tenMtdGltY2hhc292b2dvLXBvdmlyZW5vZ28tdS1zcHJhdmFoLXJlc3B1Ymxpa2ktYmlsb3J1cy12LXVrcmF5aW5p пресслужба МЗС . Україна застерегла Мінськ від визнання Криму російським.
Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі Кирила Камишева, щоб висловити йому протест у зв'язку із заявами https://lb.ua/file/person/2019_lukashenko_oleksandr_grigorovich.html Олександра Лукашенка під час учорашньої пресконференції.
Дипломата попередили, що визнання російського суверенітету над тимчасово окупованим українським Кримом буде рівнозначним "співучасті у злочині Кремля проти територіальної цілісності і суверенітету України" та матиме міжнародно-правові наслідки.
Водночас МЗС запросило пояснення щодо того, чи допускала Білорусь "прокурорів" з тимчасово окупованого Луганська для допиту блогера Романа Протасевича. Лукашенко сказав, що вони "приїхали, допитали", але МЗС Білорусі раніше це категорично заперечувало.
Міністерство також заявило протест проти слів Лукашенка про "переправлення зброї" з України в Білорусь і підготовку Україною "бойовиків" для дій на території Білорусі.
Також дипломати звернули увагу на погрози Лукашенка "поставити на коліна" Україну, прикриваючись Володимиром Путіним. "Білоруському дипломатові вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили. Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому сподівання Лукашенка на нього є програшною ставкою", - йдеться в заяві МЗС.
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10.08.2021 16:12 Відповісти
"Совмесно с росієй" протримаєтеся декілька днів, а самі може 24 годин і протягнуть!
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10.08.2021 16:29 Відповісти
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