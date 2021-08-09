Викладача університету ім. Карпенко-Карого підозрюють у домаганнях до студенток: Мінкульт проведе розслідування

Міністерство культури та інформаційної політики проведе службове розслідування через звинувачення одного з викладачів Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенко-Карого в неприпустимій поведінці стосовно колишніх студенток.

Про це міністерство повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо ситуації, яка склалася в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого Міністерство культури і інформаційної політики глибоко стурбоване через звинувачення одного з викладачів у неприпустимій поведінці щодо колишніх студенток. Ми негайно почнемо службове розслідування", - йдеться в повідомленні.

У МКІП закликають керівництво університету сприяти оперативній і всебічній перевірці всіх наведених випускницями фактів.

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що актора, зірку фільму "В бой идут одни "старики" - 75-річного Володимира Талашка - звинуватили в численних сексуальних домаганнях до молодих дівчат. За попередньою інформацією, знаменитість чіплялася до абітурієнтки і студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де працює.

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