Викладача університету ім. Карпенко-Карого підозрюють у домаганнях до студенток: Мінкульт проведе розслідування
Міністерство культури та інформаційної політики проведе службове розслідування через звинувачення одного з викладачів Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенко-Карого в неприпустимій поведінці стосовно колишніх студенток.
Про це міністерство повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо ситуації, яка склалася в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого Міністерство культури і інформаційної політики глибоко стурбоване через звинувачення одного з викладачів у неприпустимій поведінці щодо колишніх студенток. Ми негайно почнемо службове розслідування", - йдеться в повідомленні.
У МКІП закликають керівництво університету сприяти оперативній і всебічній перевірці всіх наведених випускницями фактів.
Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що актора, зірку фільму "В бой идут одни "старики" - 75-річного Володимира Талашка - звинуватили в численних сексуальних домаганнях до молодих дівчат. За попередньою інформацією, знаменитість чіплялася до абітурієнтки і студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де працює.
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При этом сборища п.дорас.в это не пропаганда извращений - а свобода личности.
А с женщинами нельзя.
- ...уячечная! Это министерство культуры.
таксист, басист, но лишь бы не профессор".