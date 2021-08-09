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Викладача університету ім. Карпенко-Карого підозрюють у домаганнях до студенток: Мінкульт проведе розслідування

Викладача університету ім. Карпенко-Карого підозрюють у домаганнях до студенток: Мінкульт проведе розслідування

Міністерство культури та інформаційної політики проведе службове розслідування через звинувачення одного з викладачів Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенко-Карого в неприпустимій поведінці стосовно колишніх студенток.

Про це міністерство повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо ситуації, яка склалася в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого Міністерство культури і інформаційної політики глибоко стурбоване через звинувачення одного з викладачів у неприпустимій поведінці щодо колишніх студенток. Ми негайно почнемо службове розслідування", - йдеться в повідомленні.

У МКІП закликають керівництво університету сприяти оперативній і всебічній перевірці всіх наведених випускницями фактів.

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що актора, зірку фільму "В бой идут одни "старики" - 75-річного Володимира Талашка - звинуватили в численних сексуальних домаганнях до молодих дівчат. За попередньою інформацією, знаменитість чіплялася до абітурієнтки і студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де працює.

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Міністерство культури (754) Університет (180)


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Топ коментарі
+9
И самое интересное, что пока были студентками - не жаловались, а сейчас "бывшие" студентки вспомнили о таком эпизоде в своей жизни. Скорее всего всполошились те, что так и не пробились на большую сцену.
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09.08.2021 17:01
+7
Начинается....тлетворное влияние запада.....
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09.08.2021 16:56
+4
І тут Поплавок( Юний орел ) напрягся... що це робиться? Так і "Кульок" можуть закрити!!!!
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09.08.2021 17:47
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Начинается....тлетворное влияние запада.....
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09.08.2021 16:56 Відповісти
И самое интересное, что пока были студентками - не жаловались, а сейчас "бывшие" студентки вспомнили о таком эпизоде в своей жизни. Скорее всего всполошились те, что так и не пробились на большую сцену.
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09.08.2021 17:01 Відповісти
Цікаво, чи це були дійсно сексуальні домагання, чи так звана "посткоітальна незгода", яка нині в тренді серед біснуватих фемок. "В 1985-му, після отримання головної ролі у фільмі, я зручно лежала на дивані, ласкаючи свої соски, а режисер силоміць робив мені кунілінгус. Після оргазму я не могла піднятись на ноги, так було добре. Пройшло 30 років, і я зрозуміла, що не згодна зі своїм тодішнім гонораром, і вирішила, що це було зґвалтування і насильницьке обмеження моєї свободи. Хто з адвокатів хоче захистити мої права?"
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09.08.2021 17:32 Відповісти
В Кременчугском Государственному Университете такое было - как порядок вещей! Но никто никого не насиловал, но "цену" давали...а ради хайпа (я трахалась с преподом) там особо отбоя и не было (кто хотел)!
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09.08.2021 16:58 Відповісти
Старая история и древняя как мир )) Если есть спрос на зачет,то есть способ его оплатить. У каждого свой путь продвижения.
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09.08.2021 17:00 Відповісти
Бывшие студентки такие нежные. Где он их искал?
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09.08.2021 17:01 Відповісти
Общественность доолжна взять под контроль кто и как срать ходит.

При этом сборища п.дорас.в это не пропаганда извращений - а свобода личности.
А с женщинами нельзя.
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09.08.2021 17:01 Відповісти
Я такое наблюдал в своем строительном ликбезе почти полстолетия назад.На экзаменах по Теормеху и сопромату девушек гладили вдоль и поперек преподы -любители клубнички.Старо ,как мир.Нехорошо,конечно,но не ЛГБТ всё-таки.Осуждать язык не подымается.
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09.08.2021 17:31 Відповісти
- алло, прачечная?
- ...уячечная! Это министерство культуры.
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09.08.2021 17:33 Відповісти
І тут Поплавок( Юний орел ) напрягся... що це робиться? Так і "Кульок" можуть закрити!!!!
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09.08.2021 17:47 Відповісти
В 75 лет? Не верю!!!!
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09.08.2021 18:08 Відповісти
Талашко? Вот это номер... Разочарована.
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09.08.2021 18:15 Відповісти
Вы сначала разберитесь, а потом разочаровывайтесь.
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09.08.2021 18:54 Відповісти
в искусстве - все через постель.....
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09.08.2021 19:34 Відповісти
Приставать может банный лист к заднице ,а в мире искусств постель - это путь к успеху! Кто не проходил этот путь? Известный сов . мэтр Пырьев дал дорогу в большой кинематограф целой плеяде , а отказницы годами не снимались. Живы традиции. ( в других странах такое же)
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09.08.2021 20:12 Відповісти
"епи студентку токарь, пекарь, слесарь,
таксист, басист, но лишь бы не профессор".
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10.08.2021 05:24 Відповісти
В театральному середовищі це давно звичне явище.
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10.08.2021 10:43 Відповісти
 
 