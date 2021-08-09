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Автомобіль із двома кілерами, які їхали на справу, випадково зупинили івано-франківські поліцейські. ФОТО

Гвинтівка, пляшки з коктейлем Молотова і фальшиві номерні знаки лежали в кілерів прямо на задньому сидінні.

Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Автомобіль правоохоронці зупинили в Івано-Франківську о 22:30. "Під час його поверхневої перевірки на задньому сидінні виявили зброю, пакети з пластиковими пляшками, наповненими легкозаймистою рідиною, GPS-трекер і два комплекти номерних знаків", - сказано в повідомленні.

З'ясувалося, що 26-річний уродженець Білорусі і 29-річний киянин їхали "на справу" - вбивати місцевого підприємця. Їм повідомили про підозру у підготовці до вбивства і незаконному поводженні зі зброєю.

Суд відправив підозрюваних під варту. Зараз слідчі з'ясовують, чи були в них спільники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дружина найняла кілера для вбивства чоловіка на Донеччині, - Нацполіція. ФОТО

Автомобіль із двома кілерами, які їхали на справу, випадково зупинили івано-франківські поліцейські 01
Автомобіль із двома кілерами, які їхали на справу, випадково зупинили івано-франківські поліцейські 02

Івано-Франківськ (516) кілер (45) Нацполіція (15123)


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Топ коментарі
+37
бред какой то . да ещё и сразу признались в подготовке к заказному убийству
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09.08.2021 17:10
+29
вопрос
- а куда вы ехали ?
- едим убивать одного предпренимателя
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09.08.2021 17:15
+17
Что то тут не вяжется. С таким арсеналом они бы навряд ли остановились
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09.08.2021 17:09
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Что то тут не вяжется. С таким арсеналом они бы навряд ли остановились
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09.08.2021 17:09 Відповісти
их СЛУЧАЙНО остановили мусора
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09.08.2021 17:20 Відповісти
Та да. "Киллеры" еще те.
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09.08.2021 17:23 Відповісти
Автоматик редкий - называется АКМСЛ...
в совке такие были только в спецназе...
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09.08.2021 18:06 Відповісти
бред какой то . да ещё и сразу признались в подготовке к заказному убийству
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09.08.2021 17:10 Відповісти
И еще в десятках совершенных.
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09.08.2021 17:12 Відповісти
може не хотіли відпрацьовувати,
і так способом зіскочили з обов'язку
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09.08.2021 22:57 Відповісти
для этого вполне статьи за ствол хватит а вот брать на себя сразу тяжкую да и сдавая заказчика не кажется вам что это довольно экзотичный способ соскочить
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09.08.2021 23:30 Відповісти
Граница на замке.
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09.08.2021 17:10 Відповісти
Копы чуть не попали в халепу.
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09.08.2021 17:11 Відповісти
А на лобовом стекле авто - огромное фото будущей жертвы с нарисованным поверх прицелом, а ниже - круглая сумма в долларах!
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09.08.2021 17:13 Відповісти
Не надо ёрничать! Задержали и спасибо !
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09.08.2021 17:15 Відповісти
вопрос
- а куда вы ехали ?
- едим убивать одного предпренимателя
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09.08.2021 17:15 Відповісти
- а зачем вы его хотели убить? личная неприязнь?
- та не, мы просто киллеры.
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09.08.2021 17:21 Відповісти
мусора лошат лохов поверивших им ...
вспомним захват заложников, где сдавшегося один раз
спецназ "обезвреживал" на бис
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09.08.2021 17:16 Відповісти
Киллеры - лохи !
И такое бывает!
Предпринимателю повезло......
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09.08.2021 17:16 Відповісти
А причина остановки где?
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09.08.2021 17:16 Відповісти
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09.08.2021 17:22 Відповісти
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09.08.2021 20:17 Відповісти
Дорожнє перевезення небезпечних вантажів без додержання вимог Законів України «Про перевезення небезпечних вантажів» від 06.04.2000 № 1644-ІІІ, «Про приєднання України до Європейської угоди про
Міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)» від 02.03.2000 р. № 1511-ІІІ, Правил дорожнього перевезення небезпечних
вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04.09.2018 №656 та пункту 22.6 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України «Про Правила дорожнього руху» від 10.04.2001 № 1306.

Транспортні засоби, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних
вантажів, повинні рухатися з увімкненим ближнім світлом фар, задніми
габаритними ліхтарями та розпізнавальними знаками, передбаченими п. 30.3
ПДР.

Абзац «д» п. 30.3 ПДР «Інформаційна таблиця небезпечного вантажу»: прямокутник
помаранчевого кольору зі світлоповертальною поверхнею та каймою чорного
кольору. Розміри знака, написи ідентифікаційних номерів виду небезпеки і
небезпечної речовини та його розміщення на транспортних засобах
визначаються ДОПНВ.
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09.08.2021 21:00 Відповісти
А винтовка у них случайно не была привязана к багажнику на крыше???
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09.08.2021 17:20 Відповісти
волочилась на веревке за машиной.
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09.08.2021 17:24 Відповісти
Так и сказали: едем убивать бизнесмена
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09.08.2021 17:20 Відповісти
И предъявили удостоверения киллеров.
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09.08.2021 17:33 Відповісти
визитку киллера, со словами надо будет, обращайтесь.
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09.08.2021 22:19 Відповісти
в випадковість не вірю. Здали їх агенти в кримінальному середовищі. Все ж таки наші спецслужби вміють працювати на благо суспільства; вміють, коли захочуть.
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09.08.2021 17:21 Відповісти
Смешные какие-то киллеры .
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09.08.2021 17:22 Відповісти
Шо то за кіллери пішли… дітсадок яксь,напевно Зебіли ) от за часи Пороха були кіллери то кіллери !
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09.08.2021 17:26 Відповісти
да все киллеры чувствую себя у нас как дома - если сделали свое дело - повяжут других, если повязали, отпустят на "домашку", сказка, а не законы, песня, а не суд..., все для того чтобы убивать, насиловать, красть, а сидеть за это не надо или сидеть будут другие...
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09.08.2021 17:29 Відповісти
Звідки беруться такі тупі кілери??
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09.08.2021 17:31 Відповісти
З тупих мусорів,тупі та ще тупіші,маячня повна.
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09.08.2021 17:58 Відповісти
Розумні іншим заробляють.
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09.08.2021 17:59 Відповісти
театр а ля Бабченко?
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09.08.2021 17:52 Відповісти
ти вважаєш, що в таких "темних" справах ти маєш право знати все до дрібниць? А я вважаю, що в роботі справді пофесіональних спецслужб не повинно бути витоків інфи. Бо такі витоки, як правило є ознакою провалу спецоперації.
А, якщо щось таки витікло і не в'яжеться з нашим уявленням, "як воно мало бути" - то це ще не значить, що там був провал. Там, можливо - дозований злив, задля продовження операції.
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09.08.2021 17:59 Відповісти
очень странно что они выдали все свои планы прямо на месте или даже до стопа..
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09.08.2021 20:36 Відповісти
мож они думали что Пашинский их остановил
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09.08.2021 17:54 Відповісти
Вот именно что случайно Профи так бы не вляпались и не остановились - наверное гопники с Кривого Рога
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09.08.2021 18:04 Відповісти
тебе ж написали, был посланец усатого таракана(со спецзаданием) и киевлянин.
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09.08.2021 18:16 Відповісти
Обычно так ездят на рыбалку.
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09.08.2021 18:21 Відповісти
Какая причина остановки!?
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09.08.2021 18:28 Відповісти
Ехали по тротуару.
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09.08.2021 19:11 Відповісти
задним ходом
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09.08.2021 20:37 Відповісти
Слово "случайно " лишнее .
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09.08.2021 19:12 Відповісти
Автомобіль із двома кілерами, які їхали на справу, випадково зупинили івано-франківські поліцейські - Цензор.НЕТ 7431
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09.08.2021 20:17 Відповісти
раньше просто наркоту подбрасывали.... мир стал как то сложней
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09.08.2021 20:41 Відповісти
В мене тільки одна версія, що їх зупинили по оперативній інформації, у випадковість слабко віриться.
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09.08.2021 21:17 Відповісти
здесь не вся информация. В местных сми писали, что сразу после случайного задержания с оружием, проверили место их временного проживания и там обнаружились факты и материалы, указывающие на цель их пребывания в ИваноФранковске
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09.08.2021 21:23 Відповісти
П..деж! Их стопудово вели! А " реформированные"" только остановили, ест.-но по указке. А после будут останавливать всех без разбора,ТИПА:" МЫ киллеров выявляем,а может вы киллер"
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09.08.2021 21:33 Відповісти
Судя по всему это щелкунчики (эбальниками) ещё те - винтовку на сиденье могли увидеть в одну из видеокамер на автозаправке, или когда машина стояла на светофоре, или когда покупали сигареты - вот и ориентировка для остановки. Мододые шпитарасы упивались своим величем, не подозревая как выглядят со стороны.
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09.08.2021 21:52 Відповісти
Мог остановить, конечно, и бывалый профи с хорошей чуйкой - они чувствуют мандраж окружающих при виде полиции: выброс энергетики, напряжённость, и всё такое. Плюс возраст, фактура **********, тип автомобиля. А реакция обывателей - скучающее равнодушие и зевота.
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09.08.2021 21:54 Відповісти
.... наскільки остогидла ця ТУПОРИЛА легенда .. НІХТО вже НЕвірить ДИСТРОФІЧНО деградованим байкам .. .. мабуть ОДИН ланцюг "неутримання" .. БАНДИ при владі ...таке враження ...СТРАХ знищив залишки глузду ... жах
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09.08.2021 21:47 Відповісти
Не кипишуйте... 100% их вели... А "случайная" остановка - єто прикрытие оперативной разработки...
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09.08.2021 23:35 Відповісти
Что то я не понял, что ты хотел сказать...
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10.08.2021 00:09 Відповісти
 
 