Автомобіль із двома кілерами, які їхали на справу, випадково зупинили івано-франківські поліцейські. ФОТО
Гвинтівка, пляшки з коктейлем Молотова і фальшиві номерні знаки лежали в кілерів прямо на задньому сидінні.
Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
Автомобіль правоохоронці зупинили в Івано-Франківську о 22:30. "Під час його поверхневої перевірки на задньому сидінні виявили зброю, пакети з пластиковими пляшками, наповненими легкозаймистою рідиною, GPS-трекер і два комплекти номерних знаків", - сказано в повідомленні.
З'ясувалося, що 26-річний уродженець Білорусі і 29-річний киянин їхали "на справу" - вбивати місцевого підприємця. Їм повідомили про підозру у підготовці до вбивства і незаконному поводженні зі зброєю.
Суд відправив підозрюваних під варту. Зараз слідчі з'ясовують, чи були в них спільники.
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в совке такие были только в спецназе...
і так способом зіскочили з обов'язку
- а куда вы ехали ?
- едим убивать одного предпренимателя
- та не, мы просто киллеры.
вспомним захват заложников, где сдавшегося один раз
спецназ "обезвреживал" на бис
И такое бывает!
Предпринимателю повезло......
Міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)» від 02.03.2000 р. № 1511-ІІІ, Правил дорожнього перевезення небезпечних
вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04.09.2018 №656 та пункту 22.6 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України «Про Правила дорожнього руху» від 10.04.2001 № 1306.
Транспортні засоби, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних
вантажів, повинні рухатися з увімкненим ближнім світлом фар, задніми
габаритними ліхтарями та розпізнавальними знаками, передбаченими п. 30.3
ПДР.
Абзац «д» п. 30.3 ПДР «Інформаційна таблиця небезпечного вантажу»: прямокутник
помаранчевого кольору зі світлоповертальною поверхнею та каймою чорного
кольору. Розміри знака, написи ідентифікаційних номерів виду небезпеки і
небезпечної речовини та його розміщення на транспортних засобах
визначаються ДОПНВ.
А, якщо щось таки витікло і не в'яжеться з нашим уявленням, "як воно мало бути" - то це ще не значить, що там був провал. Там, можливо - дозований злив, задля продовження операції.