Автомобіль із двома кілерами, які їхали на справу, випадково зупинили івано-франківські поліцейські. ФОТО

Гвинтівка, пляшки з коктейлем Молотова і фальшиві номерні знаки лежали в кілерів прямо на задньому сидінні.

Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Автомобіль правоохоронці зупинили в Івано-Франківську о 22:30. "Під час його поверхневої перевірки на задньому сидінні виявили зброю, пакети з пластиковими пляшками, наповненими легкозаймистою рідиною, GPS-трекер і два комплекти номерних знаків", - сказано в повідомленні.

З'ясувалося, що 26-річний уродженець Білорусі і 29-річний киянин їхали "на справу" - вбивати місцевого підприємця. Їм повідомили про підозру у підготовці до вбивства і незаконному поводженні зі зброєю.

Суд відправив підозрюваних під варту. Зараз слідчі з'ясовують, чи були в них спільники.

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