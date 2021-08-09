Викрито масштабну корупцію на енергетичному держпідприємстві. Збиток від будівництва тільки одного об'єкта - 384 млн грн, - СБУ

Служба безпеки України викрила масштабну корупцію на провідному державному енергетичному підприємстві. За попередніми даними, при будівництві тільки одного з об'єктів даної спільноти зловмисники завдали збитків державі на суму близько 384 млн грн. Усе це - через свідомо завищену вартість робіт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до махінації причетні голова тендерного комітету державного підприємства та його заступник. Використовуючи своє службове становище, вони безпідставно відхилили найбільш економічно вигідну пропозицію на будівництво стратегічного об'єкта. Зате зловмисники допомогли виграти тендер іншій компанії.

За попередніми оцінками фахівців, сума державних збитків від таких дій становить понад 384 млн грн. На даний момент досудове розслідування завершено.

Обвинувальний акт стосовно посадових осіб направлено до суду. Вони звинувачуються за двома статтями Кримінального кодексу:

- ч. 2. ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією); - ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

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