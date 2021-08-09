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Новини
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В.о. голови "Укрзалізниці" Юрик вирішив звільнитися, наглядова рада рекомендує Кабміну призначити замість нього радника міністра інфраструктури Камишіна

В.о. голови

Наглядова рада АТ "Укрзалізниця" задовольнила заяву т. в. о. голови правління компанії Івана Юрика щодо увільнення його від виконання обов'язків голови правління УЗ.

Як зазначається в повідомленні на сайті "Укрзалізниці" в понеділок, упродовж вихідних 7-8 серпня Наглядова рада провела позачергове засідання і вирішила задовільнити заяву в. о. голови правління компанії щодо увільнення, передає Цензор.НЕТ.

Юрик продовжуватиме виконання своїх обов’язків на посаді члена правління, відповідального за фінанси. Наглядова рада рекомендує Кабінету Міністрів України задовольнити вказану вище заяву та схвалити відповідне рішення.

"Наглядова рада також взяла до відома рекомендацію, зазначену у рішенні Ради національної безпеки та оборони від 30 липня 2021, а також пов’язані з цим обговорення, включаючи доручення від Міністерства інфраструктури, основані на рішенні Кабінету Міністрів України, акціонера Укрзалізниці", - зазначається в повідомленні щодо рішення за заявою Юрика.

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Наглядова рада "Укрзалізниці" також подякував Юрику за те, що він уже вдруге за рік погодився прийняти виклик і очолити "Укрзалізницю".

"У світлі наведеного вище, Наглядова рада також розглянула рекомендацію Комітету з винагород і призначень та вирішила рекомендувати Кабінету Міністрів України погодити призначення Олександра Камишіна новим тимчасово виконуючим обов’язки голови правління на період до 31 грудня 2021 року або до обрання нового постійного голови правління, в залежності від того що настане раніше", - зазначається в повідомленні

Процес обрання постійного голови правління "Укрзалізниці" триває. Відбір консультантів з людських ресурсів для допомоги у цьому процесі має бути завершено вже на цьому тижні.

Автор: 

звільнення (2664) Укрзалізниця (6819) Іван Юрик (40)


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Топ коментарі
+1
Предлагаю вместо Юрика назначить Юзика А,то жиртресту нужно "дачный домик" достроить . Да и семейным Тойота уже третий год скоро, менять пора.
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09.08.2021 17:42
+1
Бедный Юрик, я знал его...©
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09.08.2021 17:43
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В заявлении так и написал: шакал я паршивый, все ворую и ворую.... Хватит, а то теща скоро в Форбс попадет....
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09.08.2021 17:25 Відповісти
а Юрик энтот откель родом то, че т фамилие знакомо..
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09.08.2021 17:27 Відповісти
Бедный Юрик, я знал его...©
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09.08.2021 17:43 Відповісти
почему знал!?))...почему он "нищеброд", а Сирожо Лещенко, уже млн. долларовый?))
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09.08.2021 18:00 Відповісти
Просто Шекспир вспомнился.
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09.08.2021 18:51 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/do-poryatunku-ukrzal-znic-v-d-bankrutstva-doluchilisya-rnbo-kabm-n-ta-sbu/119434#gsc.tab=0 В "Укрзалізниці" запровадили тимчасове керівництво на вимогу РНБО, аби врятувати компанію від банкрутства. Основними причинами проблем на залізниці експерти називають неефективне керівництво останніх років і корупцію.

Если Укрзализныцю собираются спасать всей зеленой шоблой, то за что, интересно, платили заоблачные бабки членам Набсовета?
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09.08.2021 17:30 Відповісти
У зеленых няней " Укрзалізниця " банкрот .
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09.08.2021 17:37 Відповісти
А может этот Юрик и не гад? Может понял ,что сотоварищи его скушают целиком и не подавятся? Там с давних времен такая непробиваемая стена?
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09.08.2021 17:32 Відповісти
Ушедшему золотой парашют миллионов триста,новоназначенному подъемные миллионов пятьсот,набсовету,за эти гениальные решения,по миллиарду каждому.
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09.08.2021 17:36 Відповісти
Предлагаю вместо Юрика назначить Юзика А,то жиртресту нужно "дачный домик" достроить . Да и семейным Тойота уже третий год скоро, менять пора.
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09.08.2021 17:42 Відповісти
 
 