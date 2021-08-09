В.о. голови "Укрзалізниці" Юрик вирішив звільнитися, наглядова рада рекомендує Кабміну призначити замість нього радника міністра інфраструктури Камишіна

Наглядова рада АТ "Укрзалізниця" задовольнила заяву т. в. о. голови правління компанії Івана Юрика щодо увільнення його від виконання обов'язків голови правління УЗ.

Як зазначається в повідомленні на сайті "Укрзалізниці" в понеділок, упродовж вихідних 7-8 серпня Наглядова рада провела позачергове засідання і вирішила задовільнити заяву в. о. голови правління компанії щодо увільнення, передає Цензор.НЕТ.

Юрик продовжуватиме виконання своїх обов’язків на посаді члена правління, відповідального за фінанси. Наглядова рада рекомендує Кабінету Міністрів України задовольнити вказану вище заяву та схвалити відповідне рішення.

"Наглядова рада також взяла до відома рекомендацію, зазначену у рішенні Ради національної безпеки та оборони від 30 липня 2021, а також пов’язані з цим обговорення, включаючи доручення від Міністерства інфраструктури, основані на рішенні Кабінету Міністрів України, акціонера Укрзалізниці", - зазначається в повідомленні щодо рішення за заявою Юрика.

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Наглядова рада "Укрзалізниці" також подякував Юрику за те, що він уже вдруге за рік погодився прийняти виклик і очолити "Укрзалізницю".

"У світлі наведеного вище, Наглядова рада також розглянула рекомендацію Комітету з винагород і призначень та вирішила рекомендувати Кабінету Міністрів України погодити призначення Олександра Камишіна новим тимчасово виконуючим обов’язки голови правління на період до 31 грудня 2021 року або до обрання нового постійного голови правління, в залежності від того що настане раніше", - зазначається в повідомленні

Процес обрання постійного голови правління "Укрзалізниці" триває. Відбір консультантів з людських ресурсів для допомоги у цьому процесі має бути завершено вже на цьому тижні.