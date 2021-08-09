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Ще одна європейська країна підтвердила участь у саміті Кримської платформи, - Кулеба

Ще одна європейська країна підтвердила участь у саміті Кримської платформи, - Кулеба

У саміті Кримської платформи візьмуть участь мінімум 34 країни. Сьогодні ще одна європейська країна підтвердила свою участь.

Про це повідомив у Твіттері голова МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна європейська країна щойно підтвердила свою участь у саміті Кримської платформи 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 34. Платформа продовжує отримувати підтримку, і ми продовжуємо працювати над залученням нових партнерів", - зазначив міністр.

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Європа (1785) Кулеба Дмитро (3604) Кримська платформа (320)


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Хм-м-м, якщо кожну країну-учасницю "Кримської платформи" рахувати за потужний пендель *****, то прийдеться на його сраку памперсів неміряно заготовляти, "Пронос" почнеться перманентний.
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09.08.2021 18:39 Відповісти
 
 