Ще одна європейська країна підтвердила участь у саміті Кримської платформи, - Кулеба
У саміті Кримської платформи візьмуть участь мінімум 34 країни. Сьогодні ще одна європейська країна підтвердила свою участь.
Про це повідомив у Твіттері голова МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще одна європейська країна щойно підтвердила свою участь у саміті Кримської платформи 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 34. Платформа продовжує отримувати підтримку, і ми продовжуємо працювати над залученням нових партнерів", - зазначив міністр.
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Іван Любко #487096
показати весь коментар09.08.2021 18:39 Відповісти Мені подобається 0
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