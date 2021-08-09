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Новини Агресія Росії проти України
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Лукашенко про затримання "вагнерівців" у Білорусі: Самі попросили відправити їх у Росію

Лукашенко про затримання

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що так звані "вагнерівці" після затримання попросили їх відправити в Росію, а оскільки там більшість була саме громадян РФ, то інакше він вчинити не міг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Українці почали вимагати видати їх. Росіяни дзвонять – ні в якому разі, там російські громадяни. Там, по-моєму, троє було українців, а інші росіяни. Я, по-моєму, прийняв мудре рішення: я доручив Генеральній прокуратурі запросити для переговорів генпрокурорів з Росії та України, і сядьте втрьох і визначтеся, як вчинити. Ніхто не приїхав. Тоді я запросив свого старшого сина, він був помічником з нацбезпеки. Кажу: "Постав їм, від мого імені, одне питання – Ви куди хочете поїхати?" Вони всі сказали "Тільки в Росію", - розповів білоруський диктатор.

За його словами, ніякого "зливу" спецслужбам не було. А про так званих "вагнерівців" повідомив білорус, який побачив підозрілих чоловіків. Після того білоруські силовики начебто взяли їх на контроль. А невдовзі їх затримали, оскільки вони поводились "нахабно, не ховалися".

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Водночас, Лукашенко всіляко заперечує, що Росія якось причетна до його рішення відправити їх в РФ. Він стверджує, що це було суто рішення найманців. А оскільки ні українські представники, ні російські, "не проявили інтерес" до затриманих, тому рішення білоруської влади було начебто зумовлене лише суто бажанням самих затриманих.

До кордону їх начебто повіз син Лукашенка – Віктор. Там вже їх зустріли росіяни.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

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19 травня, Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також ухвалила рішення надіслати запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція щодо затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК займатиметься в липні-серпні.

Автор: 

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) росія (64895) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+37
Население Беларуси просило тебя пойти нахер, почему же ты его не послушал, а междунарожныъ террористов послушал?
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09.08.2021 17:43
+26
Совравши не раз- кто же тебе поверит??
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09.08.2021 17:37
+21
Конечно-конечно, это не Гундосик с Ермаком слили операцию - её вообще сначала "не было", а потом она сама слилась
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09.08.2021 18:11
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Совравши не раз- кто же тебе поверит??
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09.08.2021 17:37 Відповісти
Старий казьол брехать не вміє.
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09.08.2021 18:28 Відповісти
Вряд ли хоть 5% из тех кто прочтет = поймет, что твоя фраза = переиначенная с Булгакова.
Это печально.
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09.08.2021 21:02 Відповісти
Булгаков автором не был ,он использовал давнюю пословицу. Я чуть переиначил...
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09.08.2021 21:05 Відповісти
Вижу, что переиначил.
Что до "древней пословицы" = врядли она была именно так произнесена ("господин соврамши").
Потому к Булгакову причислил высказывание.
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09.08.2021 21:10 Відповісти
Правильно : - Один раз совравши ,кто тебе поверит?
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09.08.2021 21:15 Відповісти
Я по памяти, гуглом не пользовался)
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09.08.2021 21:16 Відповісти
ЦІКАВО ХТО З НИХ БРЕШЕ,ЗЕ ЧИ ЛУКА.
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09.08.2021 21:21 Відповісти
ОБА!
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09.08.2021 21:31 Відповісти
Що, знову вихід фільму від Bellingcat відкладується? Грозєву тепер потрібно буде проінтерв'ювати Луку?
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09.08.2021 17:39 Відповісти
если бы у Грозева были факты слива этой операции, то он бы это сделал, он не побоялся пуйло в деле синих трусов, а луку или зелю тем более, скорее всего бытовая тупость спец служб всех стран, или человеческий фактор. лично мое мнение все же наши спецслужбы слили, у нас много до сих пор гэбни в сбу сидит.
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09.08.2021 17:47 Відповісти
У Грозева есть факты. На все случаи. Но... троллинг никто не отменял. Да, зеля?!)
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09.08.2021 18:04 Відповісти
я не отрицаю существование операции!!! если бы я знал подробности, то не писал бы свои предположения)
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09.08.2021 18:20 Відповісти
Операцию слил тот, кто знал только первый её этап, а это те кто присутсвовал в ОП, и те кто решил её "отложить". Если бы операцию слил кто-то из спецслужб - вагнеровцев ФСБ в Беларусь не пустило бы.
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09.08.2021 18:26 Відповісти
Тут особо в догадки и не нужно играть - разведчики пришли к верховному главнокомандующему за формальным разрешением на проведение завершающей стадии международной спецоперации по захвату 28 террористов, которые сами рассказали о своих преступлениях и сами же помогали собрали подтвердительную базу. До начала операции оставалось несколько часов. Гундосик задёргался, боясь обидеть *****. Перенос операции был равносилен провалу. Ещё не известно сколько агентов пострадали из-за этого неожиданного предательства. Какая ещё правда нужна?
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09.08.2021 18:44 Відповісти
правда нужна адекватная, а не "правда" от адептов говна, ой шоколада.
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09.08.2021 20:22 Відповісти
шо ж ты такое жрешь в лахте, если вкус шоколада у тебя ассоциируется с говном, чисто по Фрейду: что кацапа ощущает в головешке - то и и на языке (о том оно и орёт))
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09.08.2021 20:25 Відповісти
почитай сверху кто про говно мне несколько раз подряд писал, вот тогда и поймешь, это у вас лахтинцев все из дерьма)
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09.08.2021 20:37 Відповісти
тримай. заслужив.

Лукашенко про затримання "вагнерівців" у Білорусі: Самі попросили відправити їх у Росію - Цензор.НЕТ 6233
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09.08.2021 20:33 Відповісти
Тебе Нелох своими словами сказал, шо он позвонил бульбофюреру и предупредил.
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09.08.2021 20:46 Відповісти
Меня устраивает правда такая какая она есть, если Вы ищете правду удобную для Вас - удачи.
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09.08.2021 20:50 Відповісти
сер ви обісрались... не чуєте свій сморід?
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09.08.2021 18:45 Відповісти
а бесноватый вовка-шут утверждает что ЛИЧНО звонил лукашенко, и сам сообщил ему о вагенровцах.. после чего они были задержаны беларусами)

п.с. до интервью клоуна ВСЕ зебилы год орали что "никакой операции не было, вывсеврете!"))
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09.08.2021 20:23 Відповісти
а ты не прочитал то что я не сомневался в этой операции? я говорил что рано или поздно мы узнаем кто слил! а всякое дерьмо (порохосрани) начали меня приплетать к зеленому дерьму. так ясно?
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09.08.2021 20:40 Відповісти
я в сортах дерьма не хочу разбираться, что коричневое, что зеленое, жрать его будут те, кто здесь больше всех переживает за двух последних ************.
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09.08.2021 20:42 Відповісти
Хто злив - історія скаже. У всяк випадку ФБР знає всю правду. І МІ-6 - також. І розвідка Ердогана - також.
А Грозєв, видать , вичікує зручного моменту...
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09.08.2021 18:07 Відповісти
Конечно-конечно, это не Гундосик с Ермаком слили операцию - её вообще сначала "не было", а потом она сама слилась
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09.08.2021 18:11 Відповісти
та самоубейся уже чмо недоделанное, хвате вже муйню тут писати - читати гидко
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09.08.2021 18:46 Відповісти
самоубиться можешь только ты! ты кто такой чучело, высраное на огороде ежиком!
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09.08.2021 20:18 Відповісти
Так ,лять,зелупа сам всем рассказал,что слил операцию!где вас таких находят -в тундре?
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09.08.2021 18:19 Відповісти
Где же вы набираетесь зтой бредятиной? Звонил после задержания. Вот статя на Цензоре об этой беседе https://censor.net/ru/news/3212058/zelenskiyi_lukashenko_nadeyus_na_peredachu_nam_vagnerovtsev_prichastnyh_k_terrorizmu_v_ukraine
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09.08.2021 20:20 Відповісти
это после того как сам зеленский и весь его офис ГОД орали что "никакой операции с вагнеровцами не было"?))
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09.08.2021 20:29 Відповісти
Не надо спрыгивать с темы, где "самоличное признание " Зели, что он слил операцию?
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09.08.2021 20:43 Відповісти
Посмотри в словаре значение слова "предупредил".
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09.08.2021 20:47 Відповісти
Где, когда, поднимите мне веки. Только не надо манипулировать вырваными из контекста фразами.
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09.08.2021 21:06 Відповісти
В своем интервью на г+г. Дословно..."Раз мы говорим о "вагнеровцах", это то, где я был вовлечен, в эту тему. Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил и сказал, что готов передать полную информацию относительно этих людей. Мы уже понимали, какие там фамилии, мы понимали, кто они такие … Я был уверен, что он передаст нам этих убийц", - сказал Зеленский.

А теперь начинай отрабатывать пайку и подними визг про явамниверю и вывсеврети.
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09.08.2021 21:17 Відповісти
Если Вам зе6ледент авторитет, а не факты, то нахрена Вы приличным людям выносите мозг своими воплями. Хотя если оплата за высеры почасовая, тогда да, работа такая, понимаю.
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09.08.2021 20:48 Відповісти
Это из серии - Украина поставляет в Беларусь боевиков и оружие. Хотя, и Зеля - мудак, что слил операцию таракану.
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09.08.2021 17:40 Відповісти
Лука сдал Зелёнского с потрохами , сказав , что ,, сами попросили"👍🏼🤣
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09.08.2021 17:42 Відповісти
Никто не приехал. Тогда я пригласил своего старшего сына, он был помощником по нацбезопасности. Говорю: "Задай им, от моего имени, один вопрос - Вы куда хотите убыть?" Все сказали: "Только в Россию", - рассказал белорусский диктатор.Источник: https://censor.net/ru/n3281712
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09.08.2021 17:43 Відповісти
Ну тогда расскажи зачем зекрыса сам себя обрехал,сказав шо сам усатому звонил на счёт вагнеровцев?
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09.08.2021 18:18 Відповісти
Население Беларуси просило тебя пойти нахер, почему же ты его не послушал, а междунарожныъ террористов послушал?
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09.08.2021 17:43 Відповісти
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09.08.2021 17:48 Відповісти
лука мудіщев прикриває агента фсб клоуна!
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09.08.2021 17:43 Відповісти
Що Зєля, що Лукашенко обидва вороги своїх країн.
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09.08.2021 17:47 Відповісти
і з яких це часів у підозрюваних- затриманих(громадян інших держав) питають "куда вас отпустить?" отак без розслідування і вияснення причини їхнього прибування у країні. і бульбенфюрер ще щось може говорити, про верховенство права у Білорусії?
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09.08.2021 17:47 Відповісти
слышь ты, сраный троль, ты не слышал, что их обвиняли в военных преступлениях на Донбассе?
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09.08.2021 18:54 Відповісти
И спросили у Чикатило:" Куда тебе?" И ответил он:"Домой везите!" Ну, домой, так домой.
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09.08.2021 18:00 Відповісти
а ежели анальный дружок твоего ко-ко коленьки окажется гражданином паРаши и в порыве страсти разорвет ему его сладкую попку на британский флаг, ты таки тоже отпустишь его на паРашу, потому как он об это попросит? вот ты же гнида, вонючий колхозный таракан...



Лукашенко о задержании "вагнеровцев" в Беларуси: Сами попросили отправить их в Россию - Цензор.НЕТ 4675
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09.08.2021 18:02 Відповісти
Лживая усатая ТВАРЬ
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09.08.2021 18:08 Відповісти
это как анекдот, на нет - и суда нет...
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09.08.2021 18:11 Відповісти
))))то есть зекрыса себя прилюдно обрехала?нда...если усатый пытается обелить зелупу -это не очень "хороший" знак...представляю шо оно ещё в кегебе докладывает
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09.08.2021 18:16 Відповісти
Тролль недалекий ,отбелить лукасвинью уже никто не сможет . Что оно там говорило на прессконференции никого не интересует . Передай лукасвинье чтобы он сдох в муках и чем быстрее тем лучше .
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09.08.2021 18:51 Відповісти
слышаль он сюда как его папаня на Берлин в Сувалках в 41м собрался
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09.08.2021 18:30 Відповісти
Чтобы смотреть пресконференцию шизофреника надо иметь огромную силу воли чтобы не разбить монитор . Лукасвинья , поганый путинский холуй , убица мирных граждан . Он сам наполовину еврей .
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09.08.2021 18:40 Відповісти
Лукашенко не политик . Лукашенко кровавый диктатор поддерживаемый московской мафией , захвативший власть в стране , репрессиями и убийствами удерживающий диктатуру . ему быть повешенным , а не прессконференции проводить .
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09.08.2021 18:53 Відповісти
тебе за пост сколько ОАЦ платит ?
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09.08.2021 18:54 Відповісти
Странно, что они не попросились в Украину.
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09.08.2021 18:37 Відповісти
Если лукасвинья открывает рот то значит он лжет и неважно о чем он будет говорить .
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09.08.2021 18:37 Відповісти
https://mobile.twitter.com/AlexZevs4

https://mobile.twitter.com/AlexZevs4 Alex Zevs https://mobile.twitter.com/AlexZevs4 @AlexZevs4 https://mobile.twitter.com/AlexZevs4/status/1424684905125011457 5 ч

в принципе у них всё готово... дороги для танков насыпаны... войска орков в стране... Украина обвинена в поставке оружия... граница со стороны Беларуссии закрыта... не хватает маленького конфликта на границе.
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09.08.2021 19:11 Відповісти
Отмазывает агента Ермака.
Ещё и самому агенту напоминает, что на него есть компромат.
Ждут от него плюшек и сливов по переговорам с Байденом.
Иначе какая причина сейчас вспоминать дело "вагнеровцев"?
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09.08.2021 19:21 Відповісти
А о так называемых "вагнеровцах" сообщил белорус, который увидел подозрительных мужчин, разве "украинский зе .през ужо белорус"???
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09.08.2021 19:36 Відповісти
Та мало ли у него паспортов. Там гражданства на все случаи жизни
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09.08.2021 21:13 Відповісти
це піз,,ць для криворогого
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09.08.2021 19:41 Відповісти
Врет ,гадюка!
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09.08.2021 20:50 Відповісти
Колгоспник у своєму дірявому репертуарі
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09.08.2021 21:03 Відповісти
Лукашенко про затримання "вагнерівців" у Білорусі: Самі попросили відправити їх у Росію - Цензор.НЕТ 8262
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09.08.2021 21:07 Відповісти
У деда сегодня обострение. Дайте ему успокоительное, пожалуйста. Пусть отдохнет сам от себя и мы от его бреда)
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09.08.2021 21:12 Відповісти
Где? Где я вас спрашиваю санитары? А если серьёзно, то как его птн ручным сделал! Классика! И все эти " народные волнения" (заведомо провальные) наверняка птн и организовал.
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09.08.2021 22:10 Відповісти
гнида лицемарная=)
Лука Мудищев, ты куда хочешь кол осиновый? В задницу или в рот твой поганый?
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09.08.2021 22:37 Відповісти
А то никто не помнит его визжание по поводу российского спецназа, отправленного "старшим братом" для дестабилизации обстановки после выборов. Угрожал, ******, самому Пу. Правда затем сделали отвлекающую информационную диверсию в которую втянули Украину. А в Украине, что бы не оставалось времени на расследование обстоятельств показательного наказания украинцев в Мариинском парке (Мирна хода), показательного расстрела "Добробатов" в Иловайске, сдача Дебальцево и т.д.. Вагнеровцы оказывается главным "порожняком" которым сейчас полоскают мозги украинцам. За Жизневского - низкий поклон белорусскому народу, жаль, что таких ребят вы дали на растерзание душевнобольному, который утверждает что он президент. Прийдет время и будут хоронить таких диктаторов на "бис", каждый месяц в течение многих лет, даже если и сгорят от "стыда". Когда же Мир наберется мужества называть черное - черным, и плевать на толерантных и кране озабоченных.
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09.08.2021 23:29 Відповісти
когда зельц играл на пианино с опущенными штанами это было прикольно --- но здесь у бульбафюрера намного круче ---- убийц ***** . которые убивали в УКРАИНЕ спросил .. куда вас отдать . что еще ждать от *********** подкаблучника . скоро крым признает за пару милиардов кредита территорией бензоколонки . а когда ***** нападет на нас из беларуси ляксандр григорович будет ***** патроны подносить саюзничек гребанный
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10.08.2021 07:02 Відповісти
 
 