Помер російський правозахисник Ковальов, який називав РФ "загрозою всьому світу", а окупацію Криму - "авантюрою"
Сергію Ковальову був 91 рік. Він називав окупацію Криму "авантюрою", мета якої - "не пустити Україну в Європу".
Про смерть Ковальова повідомило російське правозахисне товариство "Меморіал", інформує Цензор.НЕТ.
Ковальов народився на території нинішньої Сумської області, коли йому було 2 роки батьки переїхали в Москву. Він закінчив біофак МГУ, з 1968 року займався правозахисною діяльністю. Ковальов відбув 7 років позбавлення волі та 3 роки заслання за статтею про антирадянську агітацію і пропаганду.
У 1990 році став нардепом РРФСР, пізніше - депутатом Держдуми, був першим уповноваженим з прав людини в Росії.
У березні 2014 року Ковальов підписав звернення проти окупації Криму. У 2016 році на Кримському форумі у Львові він назвав Росію загрозою всьому світу: "Необхідно зрозуміти, що це небезпечно, що Росія - це загроза всьому світу. Анексія Криму свідомо була вирішена двома простими міркуваннями, які неможливо приховати, а чому не взяти те, що силою можна відібрати. А ще цей крок має на меті - не пустити Україну в Європу. Кримська авантюра Росії вирізняється нахабством, масштабністю, несподіванкою. Але це не нова для Росії стратегія, вона починається з 1917 року і до 2014-го, і кінця і краю їй не видно", - говорив Ковальов.
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"...а оккупацию Крыма - "авантюрой" - Брехня! Это особо тяжкое преступление против Украины, международного права и человечности, а не какая-то там сраная авантюра.
Наталія, не шукайте виправдань там, де їх нема. Вона була довіреною особою ВВХ на виборах 2018 року. Отже, поділяє його погляди (зокрема і на Україну) та захоплюється його діяльністю (зокрема, анексією Криму). Можна фантазувати далі: а раптом вона стала довіреною особою під примусом, а насправді ненавидить його і т.п. Але це буде лише нагромадження фантазій, яке нікому не потрібне.
А вот смерти остальных >100 млн. можно будет поставить жирный лайк.
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Земля пухом хорошiй людинi
Це також могла бути моя стаття- багато говорив, як вони казали.
Зразу звiльнили з роботи та погрожували судом.
Знайшлись добрi люди -допомогли вчасно "зробити ноги" з того раю