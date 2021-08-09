Помер російський правозахисник Ковальов, який називав РФ "загрозою всьому світу", а окупацію Криму - "авантюрою"

Сергію Ковальову був 91 рік. Він називав окупацію Криму "авантюрою", мета якої - "не пустити Україну в Європу".

Про смерть Ковальова повідомило російське правозахисне товариство "Меморіал", інформує Цензор.НЕТ.

Ковальов народився на території нинішньої Сумської області, коли йому було 2 роки батьки переїхали в Москву. Він закінчив біофак МГУ, з 1968 року займався правозахисною діяльністю. Ковальов відбув 7 років позбавлення волі та 3 роки заслання за статтею про антирадянську агітацію і пропаганду.

У 1990 році став нардепом РРФСР, пізніше - депутатом Держдуми, був першим уповноваженим з прав людини в Росії.

У березні 2014 року Ковальов підписав звернення проти окупації Криму. У 2016 році на Кримському форумі у Львові він назвав Росію загрозою всьому світу: "Необхідно зрозуміти, що це небезпечно, що Росія - це загроза всьому світу. Анексія Криму свідомо була вирішена двома простими міркуваннями, які неможливо приховати, а чому не взяти те, що силою можна відібрати. А ще цей крок має на меті - не пустити Україну в Європу. Кримська авантюра Росії вирізняється нахабством, масштабністю, несподіванкою. Але це не нова для Росії стратегія, вона починається з 1917 року і до 2014-го, і кінця і краю їй не видно", - говорив Ковальов.

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