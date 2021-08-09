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Помер російський правозахисник Ковальов, який називав РФ "загрозою всьому світу", а окупацію Криму - "авантюрою"

Помер російський правозахисник Ковальов, який називав РФ

Сергію Ковальову був 91 рік. Він називав окупацію Криму "авантюрою", мета якої - "не пустити Україну в Європу".

Про смерть Ковальова повідомило російське правозахисне товариство "Меморіал", інформує Цензор.НЕТ.

Ковальов народився на території нинішньої Сумської області, коли йому було 2 роки батьки переїхали в Москву. Він закінчив біофак МГУ, з 1968 року займався правозахисною діяльністю. Ковальов відбув 7 років позбавлення волі та 3 роки заслання за статтею про антирадянську агітацію і пропаганду.

У 1990 році став нардепом РРФСР, пізніше - депутатом Держдуми, був першим уповноваженим з прав людини в Росії.

У березні 2014 року Ковальов підписав звернення проти окупації Криму. У 2016 році на Кримському форумі у Львові він назвав Росію загрозою всьому світу: "Необхідно зрозуміти, що це небезпечно, що Росія - це загроза всьому світу. Анексія Криму свідомо була вирішена двома простими міркуваннями, які неможливо приховати, а чому не взяти те, що силою можна відібрати. А ще цей крок має на меті - не пустити Україну в Європу. Кримська авантюра Росії вирізняється нахабством, масштабністю, несподіванкою. Але це не нова для Росії стратегія, вона починається з 1917 року і до 2014-го, і кінця і краю їй не видно", - говорив Ковальов.

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Автор: 

правозахисники (377) росія (64895) смерть (6739)


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Топ коментарі
+16
Хай спочиває з Богом.
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09.08.2021 18:00
+15
Конечно не Новодворская ....но тоже смел и честен человек.RIP
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09.08.2021 17:59
+9
Да!!!!! без таких людей Россия все глубже и глубже погружается в Гулаг!!!
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09.08.2021 18:43
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Мельдоний, полоний или новичок?
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09.08.2021 17:58 Відповісти
Просто 91 год.
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09.08.2021 18:09 Відповісти
Конечно не Новодворская ....но тоже смел и честен человек.RIP
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09.08.2021 17:59 Відповісти
Хай спочиває з Богом.
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09.08.2021 18:00 Відповісти
Под Лоханском погиб генарал РАБссиянской армии Ткаченков...ИХТАМНЕТ пля...
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09.08.2021 18:03 Відповісти
Дивне прізвище,"русифицирований" Ткаченко !!!)))
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09.08.2021 19:25 Відповісти
ЯКА СУМНА НОВИНА!!!
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09.08.2021 19:37 Відповісти
"...правозащитник Ковалев, называвший РФ "угрозой всему миру" - Точней констатировавший.
"...а оккупацию Крыма - "авантюрой" - Брехня! Это особо тяжкое преступление против Украины, международного права и человечности, а не какая-то там сраная авантюра.
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09.08.2021 18:05 Відповісти
RIP
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09.08.2021 18:34 Відповісти
Да!!!!! без таких людей Россия все глубже и глубже погружается в Гулаг!!!
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09.08.2021 18:43 Відповісти
человек имел позицию и мужество, плевал на режим путлера и на него самого.
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09.08.2021 18:44 Відповісти
це саме той росіянин з правнокую якого могла б й обійнятися українська спортсменка на оліміпаді , тим більш росіянка була навіть не під прапором країни-агресора ... Уявімо на хвилинку, а раптом це було саме так... А раптом росіянка сказала щось в осуд своєї країни ... тому обіймашка то помилка нашої , але не така страшна , як вислів каратиста про спорт ВНЕПАЛІТІКІ!!!
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09.08.2021 18:47 Відповісти
війна з рашистською імперією не привід перетоврюватися на їхніх **********
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09.08.2021 18:49 Відповісти
А раптом росіянка сказала щось в осуд своєї країни... ©
Наталія, не шукайте виправдань там, де їх нема. Вона була довіреною особою ВВХ на виборах 2018 року. Отже, поділяє його погляди (зокрема і на Україну) та захоплюється його діяльністю (зокрема, анексією Криму). Можна фантазувати далі: а раптом вона стала довіреною особою під примусом, а насправді ненавидить його і т.п. Але це буде лише нагромадження фантазій, яке нікому не потрібне.
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09.08.2021 20:20 Відповісти
Ковалёв был одним из максимум 10-15 хороших парашников. Его мне искренне жаль.

А вот смерти остальных >100 млн. можно будет поставить жирный лайк.
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09.08.2021 18:55 Відповісти
Отравили путинские фсбшники по любому.
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09.08.2021 19:09 Відповісти
Скорбим! Уходят последние ,у кого была совесть и честь.....
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09.08.2021 19:57 Відповісти
ВІЧНА ПАМЯТЬ . Патріотам України важливо памятати і підтримувати друзів України в путлеровській росії.Ці мужні люди заслуговують на повагу.
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09.08.2021 20:10 Відповісти
Еще Зорькина вспомним. Такой же правдоруб в кавычках.
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09.08.2021 20:54 Відповісти
Ковалев отбыл 7 лет лишения свободы и 3 года ссылки по статье об антисоветской агитации и пропаганде.

--------
Земля пухом хорошiй людинi
Це також могла бути моя стаття- багато говорив, як вони казали.
Зразу звiльнили з роботи та погрожували судом.
Знайшлись добрi люди -допомогли вчасно "зробити ноги" з того раю
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09.08.2021 21:59 Відповісти
Достойнейший Человек.
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10.08.2021 06:00 Відповісти
Розумний і мудрий чоловік - земля йому пухом!
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10.08.2021 21:53 Відповісти
 
 