Війська РФ від початку доби відкривали вогонь біля Південного, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10", - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Південне противник обстріляв позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкрили вогонь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання і інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 22 гектари території і передали на знищення 70 вибухонебезпечних предметів.

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