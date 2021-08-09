УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10630 відвідувачів онлайн
Новини
650 7

Захист корінних народів - одна з пріоритетних тем "Кримської платформи", - МЗС

Захист корінних народів - одна з пріоритетних тем

Захист прав корінних народів буде однією з пріоритетних тем "Кримської платформи", установчий саміт якої відбудеться 23 серпня.

Про це йдеться в коментарі МЗС до Міжнародного дня корінних народів, передає Цензор.НЕТ.

"Україна готова захищати свої корінні народи, зокрема працюючи над консолідацією міжнародного тиску на державу-агресора з метою протидії масовим порушенням прав людини на території тимчасово окупованого Криму", - йдеться в документі.

У відомстві впевнені, що "надмірна і маніпулятивна реакція Росії на цей український закон показова і доводить, що готовність України захищати права корінного кримськотатарського народу руйнує наративи російської пропаганди про нібито приналежність тимчасово окупованого українського Криму Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джапарова: Закон о коренных народах - это фундамент деоккупации Крыма и сигнал свободы

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 липня підписав ініційований ним закон "Про корінні народи України" №1616-IX, який Верховна Рада прийняла 1 липня 2021 року.

МЗС (4106) кримські татари (2002) Кримська платформа (320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Який статус етнічних українців в Україні?
показати весь коментар
09.08.2021 18:13 Відповісти
Рабів.Або навпаки,по ******** західних трендах білі пригноблювачі,які мають стояти на колінах.
показати весь коментар
09.08.2021 18:42 Відповісти
Таки slave...
показати весь коментар
09.08.2021 18:47 Відповісти
только экономическое удушение мордора,
и вооруженное освобождение Крыма
положат конец нарушению прав человека - кацапским бесправием ,
всё остальное бла- бла- бла !
показати весь коментар
09.08.2021 18:30 Відповісти
приоритетом не является освобождение украинского Крыма от рашистской оккупации ,но в замен "зе слуги" предлагают "размыть" оккупацию Крыма рашистом ,темой защиты коренных народов.на которую рашистский оккупант положил...
показати весь коментар
09.08.2021 19:30 Відповісти
Мені здається чи справді намагаються відірвати Крим як від росії так і від нас?
показати весь коментар
09.08.2021 21:45 Відповісти
Крым - татарская автономия. Это понятно.
Но под закон о коренных народах попадают цыгане, русины ... Когда будет им выделена автономия?
показати весь коментар
10.08.2021 09:41 Відповісти
 
 