Захист корінних народів - одна з пріоритетних тем "Кримської платформи", - МЗС
Захист прав корінних народів буде однією з пріоритетних тем "Кримської платформи", установчий саміт якої відбудеться 23 серпня.
Про це йдеться в коментарі МЗС до Міжнародного дня корінних народів, передає Цензор.НЕТ.
"Україна готова захищати свої корінні народи, зокрема працюючи над консолідацією міжнародного тиску на державу-агресора з метою протидії масовим порушенням прав людини на території тимчасово окупованого Криму", - йдеться в документі.
У відомстві впевнені, що "надмірна і маніпулятивна реакція Росії на цей український закон показова і доводить, що готовність України захищати права корінного кримськотатарського народу руйнує наративи російської пропаганди про нібито приналежність тимчасово окупованого українського Криму Росії".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 липня підписав ініційований ним закон "Про корінні народи України" №1616-IX, який Верховна Рада прийняла 1 липня 2021 року.
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и вооруженное освобождение Крыма
положат конец нарушению прав человека - кацапским бесправием ,
всё остальное бла- бла- бла !
Но под закон о коренных народах попадают цыгане, русины ... Когда будет им выделена автономия?