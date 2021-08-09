Захист корінних народів - одна з пріоритетних тем "Кримської платформи", - МЗС

Захист прав корінних народів буде однією з пріоритетних тем "Кримської платформи", установчий саміт якої відбудеться 23 серпня.

Про це йдеться в коментарі МЗС до Міжнародного дня корінних народів, передає Цензор.НЕТ.

"Україна готова захищати свої корінні народи, зокрема працюючи над консолідацією міжнародного тиску на державу-агресора з метою протидії масовим порушенням прав людини на території тимчасово окупованого Криму", - йдеться в документі.

У відомстві впевнені, що "надмірна і маніпулятивна реакція Росії на цей український закон показова і доводить, що готовність України захищати права корінного кримськотатарського народу руйнує наративи російської пропаганди про нібито приналежність тимчасово окупованого українського Криму Росії".

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 липня підписав ініційований ним закон "Про корінні народи України" №1616-IX, який Верховна Рада прийняла 1 липня 2021 року.