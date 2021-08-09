Мета необґрунтованих заяв Лукашенка про Україну - відвернути увагу від внутрішніх подій у Білорусі, - прессекретар Зеленського Никифоров
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Заяви Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, у підготовці на території України бойовиків для відправки у Білорусь спрямовані на відволікання уваги від внутрішньополітичної ситуації в країні.
Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Президент наголошує на тому, що Україна бореться з бойовиками, а не тренує їх, як заявив Олександр Лукашенко. Заяви Олександра Лукашенка Володимир Зеленський називає безпідставними", - зазначив Никифоров під час поїздки у Миколаївську область.
На думку Никифорова, мета необґрунтованих заяв Лукашенка - відвернути увагу від внутрішніх подій у Білорусі.
"Кризу, що почалася після президентських виборів, можна розв'язати лише демократичним шляхом. Але Олександру Лукашенку забракло сміливості ним піти", - сказав прессекретар президента.
За його словами, Зеленський зазначає, що Україна залишається вірним другом білоруського народу, але не втручається в політичні процеси інших держав.
"Сподіваємося, що не буде недружніх кроків стосовно України з боку Олександра Лукашенка. Якщо ж будуть – це отримає негайну й потужну відповідь і нашої держави, і міжнародної спільноти", - зазначив Никифоров.
Нагадуємо, раніше Лукашенко заявив, що на території України відбувається підготовка бойовиків, яких у подальшому перекидають на територію Білорусі, а також звинуватив українську владу в нелегальних постачаннях зброї до Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
Чи це д'Єрмак блокує? Чи йому все пох, а Кулеба через голову фактичного керівника свого відомства перескочити не може?
Схоже... Бо і бубочка мовчить...
Новым главой "Укрзализныци" станет бывший топ-менеджер Ахметова (обновлено).
Прислушайтесь к моему утреннему совету о том, чтобы оставить Беларусь в покое.Вам же лучше будет. Вам же.
«…В Израиле узники концлагерей встречались с местными школьниками и рассказывали о Холокосте.
В общем рассказали, потом учитель школьников поднимает их и спрашивает, какие они выводы сделали. Те грамотно так отвечают, что мол, надо уважать людей, которые такие испытания пережили, ценить мир на земле и все такое.
Седенькая старушка, пережившая то ли Освенцим, то ли Майданек, вежливо кивала головой, а потом с горечью улыбнулась и сказала, что это все правильно конечно, но главный вывод должен быть совсем другой.
ЗАПОМНИТЕ НАВСЕГДА, сказала она, - что если кто-нибудь где-нибудь обещает вас убить - ПОВЕРЬТЕ ИМ. Не рассуждайте, как мы тогда, перед Холокостом, что это у них политика такая, а сами они хорошие и милые люди, что они это просто так говорят. Когда они перейдут от слов к делу, СТАНЕТ ПОЗДНО. Верьте тем, кто обещает вас убить. И, если у вас есть силы, берите в руки оружие и убейте их первыми, чтобы защитить себя и свои семьи, если нет - хватайте детей, что можете взять, и бегите оттуда, но только не рассуждайте о том, что говорят плохое, а думают хорошее".
Никифарав - дура, это понятно.
Лучше всего отвлекать от внутренних проблем "маленькой победоносной войной".
Доказано Уйлом!
В Белоруссии видны все признаки подготовки этого сценария.
А вы, как слепые зелёные котята ничего не видите и не готовитесь.
На заяву Президента країни (хоч і узурпувавшого владу) відповідає спрессекретар (навіть не МЗС). Це зневага. Зневага ніколи не приведе до покращення стосунків з країною.
Сценарій руйнування зв'язків на міжнародному рівні в дії. Це царина найвеличнішого, але наслідки всіх цих дій не на користь Україні.
"Хужє нє будєт"?
Не якийсь там прессекретар когось, а МЗС! То ж, тролю, не по темі заява
А зневага до Луки - то й так зрозуміло... АЛЕ!!! Є ПРОТОКОЛ!
Теж саме і в політиці. В ситуації з Лукою такого немає. Важілі впливу є, критичної ситуації немає, але протокол порушено. Іншими словами: людина стала злочинцем без нагальної на те потреби.
Від себе додам: ІМХО тому, що мізкі є, але розуму ніц немає.
Притримуючись цієї доктрини виграти можна, але довго.
І не можливо виграти, коли брехні підіграють ті, хто (начеб-то) на боці правди.
Можна й далі розводити тут філософічні роздуми та міркування, але те, що сталося вже не виправиш. На жаль...
Кремль последовательно раскачивает амплитуду реакций Лукашенко, которые не оставляют ему никакого выбора, кроме объятий Москвы.
К настоящему моменту почти достигнута такая степень конфронтации с Европой, что дальше - только война. На этом фоне появляются новые нотки в отношении Украины.
Лукашенко - последний, кто заинтересован в эскалации с Украиной, тем более - в военной.
Это очень напоминает очередной виток «торговой войны», которую Россия развязала против Украины летом 2013 года.
https://sprotyv.info/analitica/kak-putin-podtalkivaet-belarus-k-konfrontacii-s-ukrainoj
Про це повідомила пресслужба МЗС. Україна застерегла Мінськ від визнання Криму російським.
Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі Кирила Камишева, щоб висловити йому протест у зв'язку із заявами Олександра Лукашенка під час учорашньої пресконференції.
Дипломата попередили, що визнання російського суверенітету над тимчасово окупованим українським Кримом буде рівнозначним "співучасті у злочині Кремля проти територіальної цілісності і суверенітету України" та матиме міжнародно-правові наслідки.
Водночас МЗС запросило пояснення щодо того, чи допускала Білорусь "прокурорів" з тимчасово окупованого Луганська для допиту блогера Романа Протасевича. Лукашенко сказав, що вони "приїхали, допитали", але МЗС Білорусі раніше це категорично заперечувало.
Міністерство також заявило протест проти слів Лукашенка про "переправлення зброї" з України в Білорусь і підготовку Україною "бойовиків" для дій на території Білорусі.
Також дипломати звернули увагу на погрози Лукашенка "поставити на коліна" Україну, прикриваючись Володимиром Путіним. "Білоруському дипломатові вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили. Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому сподівання Лукашенка на нього є програшною ставкою", - йдеться в заяві МЗС.