Мета необґрунтованих заяв Лукашенка про Україну - відвернути увагу від внутрішніх подій у Білорусі, - прессекретар Зеленського Никифоров

Заяви Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, у підготовці на території України бойовиків для відправки у Білорусь спрямовані на відволікання уваги від внутрішньополітичної ситуації в країні.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент наголошує на тому, що Україна бореться з бойовиками, а не тренує їх, як заявив Олександр Лукашенко. Заяви Олександра Лукашенка Володимир Зеленський називає безпідставними", - зазначив Никифоров під час поїздки у Миколаївську область.

На думку Никифорова, мета необґрунтованих заяв Лукашенка - відвернути увагу від внутрішніх подій у Білорусі.

"Кризу, що почалася після президентських виборів, можна розв'язати лише демократичним шляхом. Але Олександру Лукашенку забракло сміливості ним піти", - сказав прессекретар президента.

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За його словами, Зеленський зазначає, що Україна залишається вірним другом білоруського народу, але не втручається в політичні процеси інших держав.

"Сподіваємося, що не буде недружніх кроків стосовно України з боку Олександра Лукашенка. Якщо ж будуть – це отримає негайну й потужну відповідь і нашої держави, і міжнародної спільноти", - зазначив Никифоров.

Нагадуємо, раніше Лукашенко заявив, що на території України відбувається підготовка бойовиків, яких у подальшому перекидають на територію Білорусі, а також звинуватив українську владу в нелегальних постачаннях зброї до Білорусі.