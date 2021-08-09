Польща затримала на кордоні з Білоруссю рекордну кількість мігрантів
З п'ятниці з Білорусі до Польщі намагалися нелегально потрапити 349 жителів Іраку та Афганістану.
Про це повідомила у понеділок прикордонна служба Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
З п'ятниці прикордонники затримали 349 нелегальних мігрантів, які перетинали білоруський кордон. Мігранти, ймовірно, з Іраку та Афганістану.
Найбільша група з 85 осіб була затримана в суботу, 7 серпня, в Кузьниці.
Прессекретар прикордонної служби Анна Міхальська заявила, що кількість мігрантів, затриманих з п'ятниці, стала рекордною.
Цього року Підляське відділення прикордонної служби, яке працює на кордоні з Білоруссю, затримало 871 нелегала.
У 2020 році прикордонна служба затримала 122 нелегальних мігранти, які перетинали білоруський кордон.
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а единым пулеметом бундесвера был и пока есть мг3 под патрон 7,62×51 мм. но в германии мг3 уже не выпускают.
а что будет когда путнизм дойдет до черты?
все до сих пор думают, что легкие бабки сегодня не аукнуться расплатой кровью завтра