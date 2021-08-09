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Польща затримала на кордоні з Білоруссю рекордну кількість мігрантів

Польща затримала на кордоні з Білоруссю рекордну кількість мігрантів

З п'ятниці з Білорусі до Польщі намагалися нелегально потрапити 349 жителів Іраку та Афганістану.

Про це повідомила у понеділок прикордонна служба Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

З п'ятниці прикордонники затримали 349 нелегальних мігрантів, які перетинали білоруський кордон. Мігранти, ймовірно, з Іраку та Афганістану.

Найбільша група з 85 осіб була затримана в суботу, 7 серпня, в Кузьниці.

Прессекретар прикордонної служби Анна Міхальська заявила, що кількість мігрантів, затриманих з п'ятниці, стала рекордною.

Цього року Підляське відділення прикордонної служби, яке працює на кордоні з Білоруссю, затримало 871 нелегала.

У 2020 році прикордонна служба затримала 122 нелегальних мігранти, які перетинали білоруський кордон.

Читайте також: Українець намагався забрати на польсько-білоруському кордоні кількох нелегалів, його затримали

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Білорусь (7922) мігранти (1105) нелегали (383) Польща (8472)


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Топ коментарі
+11
вы их не задерживайте , вы их не пускайте в страну .
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09.08.2021 20:01
+10
Кусок сала в зубы и обратно в Бульборейх. Пущай бацька не майданутого нарИда их в колхозы распределяет.
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09.08.2021 20:03
+8
Польша задержала на границе с Беларусью рекордное количество мигрантов - Цензор.НЕТ 9712
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09.08.2021 19:55
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Польша задержала на границе с Беларусью рекордное количество мигрантов - Цензор.НЕТ 9712
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09.08.2021 19:55 Відповісти
Польща затримала на кордоні з Білоруссю рекордну кількість мігрантів - Цензор.НЕТ 6682
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09.08.2021 20:44 Відповісти
а если перевезти их в Украину и выпустить на границе с рашкой указав рукой что им нужно туда?
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09.08.2021 20:00 Відповісти
За чей счёт? Мой и моего кума?
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09.08.2021 20:03 Відповісти
ну зачем же пусть толерантные леваки из евросоюза платят
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09.08.2021 20:07 Відповісти
Ага, они наплатят. Так наплатят шо потом их наплаченное на поля вывозить придётся.
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09.08.2021 20:57 Відповісти
они не идиоты . где их не выпускай а все равно пойдут в Европу . нах им эта Россия сдалась
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09.08.2021 20:12 Відповісти
штыком покорректировать направление
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09.08.2021 20:14 Відповісти
Так в 90-ті так і робили. Підвозили до Дністра, збирали з мігрантів бабло, саджали в лодки, переправляли в Молдову і говорили шо то Румунія. В Молдові тамтешні бандюки теж свою долю з них стригли...
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09.08.2021 20:15 Відповісти
вы их не задерживайте , вы их не пускайте в страну .
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09.08.2021 20:01 Відповісти
Так и прекрасно! "Бацьке"их в подарок. В случае попытки пересечь границу страны НАТО,применить пулемёты НАТО:- MG-53,он же MG-42,только калибр поменьше:7,62 вместо 7,92!
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09.08.2021 20:02 Відповісти
георг , калибр такой-же , а твое предложение норм , плюсую
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09.08.2021 20:05 Відповісти
Не тот,Андрей,не тот! Причина проста:калибр 7,92 не приводит к качественному изменению возможностей поражения(легкобронированной целей),зато ведёт к огромному перерасходу дорогостоящих материалов! Потому,калибр 7,92 в прошлом.
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09.08.2021 20:11 Відповісти
если не ошибаюсь, то югославская zactava (она же сербская "застава оружие") выпускала м53 (на основе мг42), который был единым пулеметом югославии, но под тот же маузеровский патрон 7,92×57мм.
а единым пулеметом бундесвера был и пока есть мг3 под патрон 7,62×51 мм. но в германии мг3 уже не выпускают.
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09.08.2021 20:35 Відповісти
Этот единый пулемет стоит на вооружении НАТО. Это правда.
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09.08.2021 20:56 Відповісти
Кусок сала в зубы и обратно в Бульборейх. Пущай бацька не майданутого нарИда их в колхозы распределяет.
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09.08.2021 20:03 Відповісти
сала ? мусульманам ?
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09.08.2021 20:13 Відповісти
к стати это было время .. праздник был курбан байрам.. этот пунктик не случаен.. я к тому вам это спел... что хоть волк был мусульманин но свиней всех нахрен сьел
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09.08.2021 20:31 Відповісти
Таки да а шо такое?
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09.08.2021 20:55 Відповісти
Снова у границы на стороне Белоруссии будут слышны одиночные выстрелы. Неужели не понятно?
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09.08.2021 20:15 Відповісти
Та хоть длинные пулемётные очереди.
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09.08.2021 20:56 Відповісти
Лукашеску по-другому не может, только по-скотски, потому что немощен делать дела, смотря в глаза, он трус, и делает соответственно: впустить к себе с хлебом-солью чурок из не особо развитых стран, дать каждому по 50 евро, шанс поиграть в перспективу стать европейцем и отправить через свою границу в сторону "гейропы", "на ЛЕВО": "Нате вам вот мусор человеческий, делайте с ним всё что хотите, вы же гуманисты, вы их ******* не будете, как я". И ребята соглашаются, идут, лезут через ограждения, им же в Беларуси сказали, что их в Европах золотом осыпят, потому что у них глаза красивые. "Ну и дура же ты, как я погляжу", - хотелось бы слышать от литовцев и поляков. Но они привыкли думать перед тем, как действовать, всё может еще растянуться
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09.08.2021 20:06 Відповісти
я так понял что Пуйло пару лет назад придумал и испытал новое гибридное оружие против ЕС -- мигранты из стран типа Сирии, Афганистана и т.д. ... Слышал что с недавнего времени они массово прилетают в Минск и оттуда прорываются в Прибалтику , Польшу... Думаю что это не просто так... К тому же это и нехилый бизнес для посредников-- с каждого беженца организаторы собирают тысячи долларов...
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09.08.2021 20:08 Відповісти
Этот метод с беженцами применил Мавзолейный Хмырь в Сирии в 2015 году,когда начал бомбить города Сирии ....Сунниты в Сирии аих большинство в стране,начали бежать в Европу...Ничего нового Путлер не придумал...
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09.08.2021 20:16 Відповісти
появились сообщения, что выросло количество авиарейсов из ирака в беларусь (как авиакомпании ирака, так и белавия). а незаконных мигрантов прикладами выгонять в беларусь.
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09.08.2021 20:19 Відповісти
Журналист Иван Яковина на радио НВ сегодня сообщил что в Белоруси появились партизаны...иабут ********* скаже это американские солдаты
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09.08.2021 20:24 Відповісти
сливной бачок еще несгораемые визитки Яроша найдет
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09.08.2021 20:36 Відповісти
Ніггери на Абрамсах ,які в 15 хв. польта від Беларусі !!!)))
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09.08.2021 20:47 Відповісти
Дмитро Черних,"Абрамси"не літають,але мають шкидкість згідно ТТХ щось коло 70ки/год. Кацапській танки приблизно таку ж. Але по совокупності характеристик кацапи дуже-дуже далеко...
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09.08.2021 21:03 Відповісти
Відносно "Абрамсв" це здається того року Мудіщев перл видав ,про вороже оточення Беларусі та "Абрамси" в 15 хв. польоту від Беларусі і що якщо він піде то Беларусі звіздець !!!))))
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09.08.2021 21:12 Відповісти
Стрелять на поражение. В плен не брать!
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09.08.2021 21:16 Відповісти
Кандалы нелегалам оденьте и пусть брусчатку в стране укладывают!
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09.08.2021 21:29 Відповісти
в сегодняшнем лукашенко виноваты вчерашние европейцы.
а что будет когда путнизм дойдет до черты?
все до сих пор думают, что легкие бабки сегодня не аукнуться расплатой кровью завтра
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09.08.2021 22:02 Відповісти
 
 