УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13781 відвідувач онлайн
Новини Політика України Олімпіада в Ріо Олімпіада-2020
5 506 49
Олімпіада (580) приз (24) Олімпійські ігри-2016 (130) Беленюк Жан (57)

Українські спортсмени, які завоювали олімпійські медалі, сумарно отримають 1,84 млн доларів призових

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українські спортсмени, які завоювали олімпійські медалі, сумарно отримають 1,84 млн доларів призових

За здобуття медалей на Олімпіаді-2020 українським спортсменам передбачено преміальні. Вони будуть профінансовані з українського бюджету.

Перед початком Олімпійських Ігор у Токіо Суспільне Спорт зверталося у Міністерство молоді та спорту щодо суми призових для медалістів Олімпіади-2020. передає Цензор.НЕТ. Там повідомили, що сума залишилася незмінною з Олімпіади-2016 і нараховується в доларах: золото - 125 000 доларів (3.3 млн грн), срібло - 80 000 доларів (2.2 млн грн), бронза - 55 000 доларів (1,5 млн грн).

Хоча олімпійським чемпіоном став тільки Жан Беленюк, деякі його колеги по збірній отримають більше призових, оскільки завоювали більше нагород.

Так, Михайло Романчук (плавання) та Людмила Лузан (гребля) отримають по 135 000 доларів, оскільки завоювали срібло і бронзу.

Анастасія Савчук і Марта Фєдіна (артистичне плавання) - по 110 000 доларів - за дві бронзи.

Читайте також: Міністр спорту Гутцайт про Україну на Олімпіаді: 19 медалей - це успіх, хоча і майже без золота

Парвіз Насібов (греко-римська боротьба), Анжеліка Терлюга (карате), Анастасія Четверікова (веслування), Олександр Хижняк (бокс), Олена Старікова (велоспорт) отри мають по 80 000 доларів.

Дар'я Білодід (дзюдо), Ігор Рейзлін (фехтування на шпагах), Олена Костевич, Олег Омельчук (обидва - кульова стрільба), Еліна Світоліна (теніс), Алла Черкасова, Ірина Коляденко (обидві - жіноча боротьба), Станіслав Горуна (карате), Ярослава Магучіх (стрибки у висоту), Єлизавета Яхно, Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Катерина Резнік (усі - артистичне плавання) - по 55 000 доларів.

Таким чином, українським спортсменам буде виплачена сума у розмірі 1.84 мільйонів доларів. Що у перерахунку на гривні становить 49,57 мільйони.

У Ріо-де-Жанейро збірна України здобула 11 нагород - 2 золотих, 5 срібних та 4 бронзових. Враховуючи, що у доларовому еквіваленті призові за "золото", "срібло" та "бронзу" залишилися незмінними, тоді загальна сума виплат становила 1,165 мільйони доларів.

Також читайте: Україна у двадцятці найкращих на Олімпійських іграх у Токіо за загальною кількістю нагород серед 206 країн-учасниць, - Мінспорту (оновлено)
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
Можно не выдавать премии тем медалистам, кто "вне политики"? Украинские спортсмены, завоевавшие олимпийские медали, суммарно получат 1,84 млн долларов призовых - Цензор.НЕТ 1665
Пусть в рашке харчуются, их там с радостью примут Украинские спортсмены, завоевавшие олимпийские медали, суммарно получат 1,84 млн долларов призовых - Цензор.НЕТ 996
показати весь коментар
09.08.2021 21:35
+11
Краще родинам загиблих на війні ці гроші віддати,як на мене,користі від цих спартсменав-як з козла молока.
показати весь коментар
09.08.2021 21:52
+10
Ну теперь вперёд кацапов целовать! Для меня уже спортсмены шо клоуны -твари родства не помнящие...
показати весь коментар
09.08.2021 21:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можно не выдавать премии тем медалистам, кто "вне политики"? Украинские спортсмены, завоевавшие олимпийские медали, суммарно получат 1,84 млн долларов призовых - Цензор.НЕТ 1665
Пусть в рашке харчуются, их там с радостью примут Украинские спортсмены, завоевавшие олимпийские медали, суммарно получат 1,84 млн долларов призовых - Цензор.НЕТ 996
показати весь коментар
09.08.2021 21:35 Відповісти
Не "можна" а треба не видавати тим що поза політикою.
показати весь коментар
09.08.2021 22:16 Відповісти
тим передастам і передасткам які в обіймах з агресором ще й огризаються, ніяких преміальних - ще й з армії повиганяти.
показати весь коментар
09.08.2021 22:51 Відповісти
Ну если вы готовы встать с дивана и их всех заменить, тогда можно.
показати весь коментар
09.08.2021 23:34 Відповісти
А зачем их заменять? Вас реально радует, что какая-то "какаяразница" под флагом Украины получила медальку? Мне от этого ни тепло, ни холодно.
показати весь коментар
09.08.2021 23:47 Відповісти
Ну вам то все пох*р, іншим ні, то таке.
Давайте взагалі самоізолюємося від інших країн, а усіх спортсменів відправимо у Польшу раком лазити, клубніку збирати.
Щоб усі у світи забули навіть про існування України.
показати весь коментар
09.08.2021 23:51 Відповісти
достаточно просто насадить тебя на бутылку поплотнее, набутылочник украиномовный Українські спортсмени, які завоювали олімпійські медалі, сумарно отримають 1,84 млн доларів призових - Цензор.НЕТ 1471
показати весь коментар
10.08.2021 00:12 Відповісти
Бутылки то ваша расейская тема
показати весь коментар
10.08.2021 16:27 Відповісти
Зачем перекручиваете? Мне не все похер. Мне похер на спортсменов, которым похер на свою страну. Спорт высоких достижений - это на 100% политика. Азербайджан дает гражданство спортсменам, миллион у.е. и еще море всяких ништяков за золотую медаль. Пусть едут туда, а здесь они не нужны. Зачем стране военнослужащая ВСУ, которой идет военный стаж, которая занимается только физподготовкой за бюджетные деньги, и при этом устраивает обнимашки с представителями страны агрессора?
Финляндия заняла 85 место в медальном зачете, завоевав всего 2 бронзовых медали, Австрия 53-е, Тайланд 59-е, Саудовская Аравия - 77-е. Как думаешь, про них забудут? За медальки сильно переживают либо очень развитые страны, которым деньги не на что тратить, либо диктаторские режимы, которые пытаются доказать свое превосходство. Нас к кому причисляете?
А меня больше интересует общедоступный спорт для молодежи, а не спорт высоких достижений.
показати весь коментар
10.08.2021 00:41 Відповісти
Ви так кажете, начебто українські жіночки не зможуть народити, а тренери підготувати іще спортсменів та спортсменок замість дискваліфікованих, репресованих або навіть ліквідованих ворогів народу, агентів ворожих розвідок та іншої контри, що підняла голову при зеленому кловуні.
Незамінного людського ресурсу майже не існує. Принаймні у великому спірті - знайдуться нові, це 100%
показати весь коментар
10.08.2021 03:22 Відповісти
больше тебе скажу - я готов встать с дивана и насадить тебя на бутылку Українські спортсмени, які завоювали олімпійські медалі, сумарно отримають 1,84 млн доларів призових - Цензор.НЕТ 7665
показати весь коментар
10.08.2021 00:11 Відповісти
Результат Олимпиады в Токио для Украины простой - количество набранных медалей удовлетворительное, но с золотом проблема. Если бы не Жан Беленюк, то впервые в истории независимой Украины участия в летних Олимпийских Игр, остались бы без золота. А это уже бы был полный провал.
показати весь коментар
09.08.2021 21:39 Відповісти
количество набранных медалей удовлетворительное, но с золотом проблема Украинские спортсмены, завоевавшие олимпийские медали, суммарно получат 1,84 млн долларов призовых - Цензор.НЕТ 5623
В нашей школе мальчик в шахматы всех обыгрывает и мечтает сыграть с гроссмейстером.

Правда одно но, он не умеет ходить лошадью. Теперь директор школы ищет гроссмейстера который не умел бы ходить лошадью.
Золотая медаль показывает, может ли страна вырастить чемпиона. Остальные 2 медали - утешительные.
показати весь коментар
09.08.2021 22:08 Відповісти
Ну теперь вперёд кацапов целовать! Для меня уже спортсмены шо клоуны -твари родства не помнящие...
показати весь коментар
09.08.2021 21:44 Відповісти
Краще родинам загиблих на війні ці гроші віддати,як на мене,користі від цих спартсменав-як з козла молока.
показати весь коментар
09.08.2021 21:52 Відповісти
100% - деньги отдать семьям загиблых и в дет.дома..
от этих спортсменов в основном мы имеем позор и унижение
показати весь коментар
09.08.2021 21:55 Відповісти
Кто захочет, тот пожертвует куда надо. А привычка считать и распоряжаться чужими деньгами - дурная привычка. Зарабатывай и отдавай, тут никто против не будет.
показати весь коментар
09.08.2021 21:58 Відповісти
В смысле чужими?Это бюджетные деньги,то есть с твоих и моих налогов.
показати весь коментар
09.08.2021 22:04 Відповісти
Они их заработали. Это их деньги.
показати весь коментар
09.08.2021 22:05 Відповісти
Не-не это им квартиры подгоняют,и бабки дают,я на это согласия не давал.Тут детей полно с раком,которых лечить надо,так государству похеру на этих детей.
показати весь коментар
09.08.2021 22:08 Відповісти
Заработали бы они их на рынке! Участвуя в соревнованиях с первоначальным взносом от себя! А эти деньги они получили от государства, а не заработали! Українські спортсмени, які завоювали олімпійські медалі, сумарно отримають 1,84 млн доларів призових - Цензор.НЕТ 468
показати весь коментар
09.08.2021 22:31 Відповісти
і хто з них захоче? коли взнаєте одного дайте знати... здається мені, що треба буде чекати довго... а сім'ям загиблих гроші треба вже сьогодні.
показати весь коментар
09.08.2021 22:05 Відповісти
Риторика типичного дегенерата,то не чужіє деньгі,то мої деньгі,та сотень тисяч українців.
показати весь коментар
09.08.2021 22:18 Відповісти
За получение медалей на Олимпиаде-2020 украинским спортсменам предусмотрены премиальные. Они будут профинансированы из украинского бюджета. Источник: https://censor.net/ru/n3281759

"Ярослава, девочка наша, твой родной город никому не даст тебя в обиду. Ты можешь всегда рассчитывать как на меня, так и на Марину - руководителя федерации легкой атлетики, вырастившей такую звезду.Нет, не так. Звезду. Именно с большой буквы. Любим тебя. Днепр гордится тобой. И запомни в свои 19 лет одну простую истину - на дураков не обижаются. Источник: https://censor.net/ru/n3281571
Если бы мэр Днепра из своего фонда выделил бы денег дураки бы и слова не сказали. А так тратят деньги дураков.
показати весь коментар
09.08.2021 22:00 Відповісти
вот пост прямо про филатова..

Дмитро Корчинський

40 хв ·

У нашому маскульті, у засобах масінформу, у політиці й на державних посадах є багато тих, які ЗА українську державу, але без усього українського:

Без української мови, без українських національних героїв, без української історії, без української пам'яті, без української вдачі, і зрештою, бажано без українців.

Так ось, ті хто проти України не набагато гірші тих, хто проти українців, не зважаючи на те, що українцям ті, хто проти українців, але за Україну, іноді можуть здаватися союзниками.
показати весь коментар
09.08.2021 22:04 Відповісти
+++
показати весь коментар
09.08.2021 22:06 Відповісти
спортсмени - бідні, а сім'ї загиблих - "багаті"...а може дітям-сиротам гроші більш потрібні, ніж здоровим атлетам? при владі - пліснява, вона не дасть...
показати весь коментар
09.08.2021 22:09 Відповісти
Пожертвования - дело сугубо личное каждого человека, а отдавать честно заработанное трудом и потом по принуждению это удел Северной Кореи. Мое мнение.
показати весь коментар
09.08.2021 22:17 Відповісти
А коли люди свої зароблені тяжкою працею гроші на армію перераховують це також Північна Корея? Це також моя власна думка. А справді "бідних" спортсменів, які дійшли до рівня участі в Олімпіаді, практично не існує...
показати весь коментар
09.08.2021 22:25 Відповісти
С 5 лет пашут,чтобы поехать на Олимпиаду и опозорить всю страну обнимашками с вонючей русней.
показати весь коментар
09.08.2021 22:20 Відповісти
Так би винагороддували Захистників що нищать рашисстов *****.... але ні там штраф від янєлоха!!!
показати весь коментар
09.08.2021 22:17 Відповісти
Цікаво. Як обійматися з росіянами - то внє палітікі. А як гроші, то всі патріоти
показати весь коментар
09.08.2021 22:18 Відповісти
Ну зашибісь.
Українські спортсмени, які завоювали олімпійські медалі, сумарно отримають 1,84 млн доларів призових - Цензор.НЕТ 8209
показати весь коментар
09.08.2021 22:19 Відповісти
растоптать су ку и забыть...
показати весь коментар
09.08.2021 22:56 Відповісти
Интересно, сколько наша вонючка - попрыгучка получила от ФСБ за эту фотку? Больше, чем мы с вами заплатим ей за её медальку алюминиевую? Нормальное СБУ должно было бы "поработать" с ней, как с военнослужащей, на предмет контактов с масковией....
показати весь коментар
09.08.2021 22:57 Відповісти
Интересно получается, они не работают, занимаются херней, от слова "спортить", а им еще и миллионы денег.
показати весь коментар
09.08.2021 22:22 Відповісти
Магучіх та Горуні треба подарувати по прапору сРашки, а не по півсотні тисяч баксів.
показати весь коментар
09.08.2021 22:23 Відповісти
А подругому никак.Раз спорт(по их мнению)вне политики,то и вне бизнеса.Выдать по грамоте и "буденовку".Ну можно еще чемодан к вокзалу подвезти. Українські спортсмени, які завоювали олімпійські медалі, сумарно отримають 1,84 млн доларів призових - Цензор.НЕТ 6417
показати весь коментар
09.08.2021 23:05 Відповісти
На эти деньги можно закупить сотни дронов и камер наблюдения.От этого хоть будет толк-больше уничтоженных врагов и меньше потерь у ВСУ.А что толку от этих побрякушек у них на шее?
показати весь коментар
09.08.2021 22:25 Відповісти
А накуя могучіх і тому херові каратісту гроші від держави,тоість наші податки,вони ж поза політикою уроди кончені!!!!
показати весь коментар
09.08.2021 22:43 Відповісти


ШаЛєна Місія@dneprlena 23 ч

спорт внє палітікі? розкажіть це спецурі, яка підміняла сечу в пробах на допінг шоу внє палітікі? розкажіть це зеленському який жартував про "атадвігать граніцу чЮтьчЮть впірьод" медицина внє палітікі? розкажіть це розробниками "новічка" і "спутнікаV".

може, ще й армія внєпалітікі? молодший сержант отримує офіцерське звання за то, шо пропагандонами рашки фоточка поширюється про адіннарот і гражданскуювайну
тьху, виродки
показати весь коментар
09.08.2021 23:42 Відповісти
Ну чого ви так рознилися? 2 млн долярів спортсменам на премії,це копійки.Шмаркля із ******** за день набагато більше крадуть й медалі їм непотрібні.
показати весь коментар
09.08.2021 22:53 Відповісти
Та там половину сук треба позбавляти громадянства,а не мої гроші їм віддавати.
показати весь коментар
09.08.2021 23:59 Відповісти
о чем вообще спорить? посмотрите как у "девочки" называется акканунт в инстаграме:
https://www.instagram.com/rosya_dp/
показати весь коментар
10.08.2021 00:13 Відповісти
Ну росия, а дп что значит?
показати весь коментар
10.08.2021 08:53 Відповісти
Щось спортилось у нашому спорті. Бавовна на бавовні із бавовною цілується ротом... :с
показати весь коментар
10.08.2021 03:06 Відповісти
 
 