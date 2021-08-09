Українські спортсмени, які завоювали олімпійські медалі, сумарно отримають 1,84 млн доларів призових
Новини Цензор.НЕТ Політика України
За здобуття медалей на Олімпіаді-2020 українським спортсменам передбачено преміальні. Вони будуть профінансовані з українського бюджету.
Перед початком Олімпійських Ігор у Токіо Суспільне Спорт зверталося у Міністерство молоді та спорту щодо суми призових для медалістів Олімпіади-2020. передає Цензор.НЕТ. Там повідомили, що сума залишилася незмінною з Олімпіади-2016 і нараховується в доларах: золото - 125 000 доларів (3.3 млн грн), срібло - 80 000 доларів (2.2 млн грн), бронза - 55 000 доларів (1,5 млн грн).
Хоча олімпійським чемпіоном став тільки Жан Беленюк, деякі його колеги по збірній отримають більше призових, оскільки завоювали більше нагород.
Так, Михайло Романчук (плавання) та Людмила Лузан (гребля) отримають по 135 000 доларів, оскільки завоювали срібло і бронзу.
Анастасія Савчук і Марта Фєдіна (артистичне плавання) - по 110 000 доларів - за дві бронзи.
Парвіз Насібов (греко-римська боротьба), Анжеліка Терлюга (карате), Анастасія Четверікова (веслування), Олександр Хижняк (бокс), Олена Старікова (велоспорт) отри мають по 80 000 доларів.
Дар'я Білодід (дзюдо), Ігор Рейзлін (фехтування на шпагах), Олена Костевич, Олег Омельчук (обидва - кульова стрільба), Еліна Світоліна (теніс), Алла Черкасова, Ірина Коляденко (обидві - жіноча боротьба), Станіслав Горуна (карате), Ярослава Магучіх (стрибки у висоту), Єлизавета Яхно, Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Катерина Резнік (усі - артистичне плавання) - по 55 000 доларів.
Таким чином, українським спортсменам буде виплачена сума у розмірі 1.84 мільйонів доларів. Що у перерахунку на гривні становить 49,57 мільйони.
У Ріо-де-Жанейро збірна України здобула 11 нагород - 2 золотих, 5 срібних та 4 бронзових. Враховуючи, що у доларовому еквіваленті призові за "золото", "срібло" та "бронзу" залишилися незмінними, тоді загальна сума виплат становила 1,165 мільйони доларів.
Будь ласка, зачекайте...
Пусть в рашке харчуются, их там с радостью примут
Давайте взагалі самоізолюємося від інших країн, а усіх спортсменів відправимо у Польшу раком лазити, клубніку збирати.
Щоб усі у світи забули навіть про існування України.
Финляндия заняла 85 место в медальном зачете, завоевав всего 2 бронзовых медали, Австрия 53-е, Тайланд 59-е, Саудовская Аравия - 77-е. Как думаешь, про них забудут? За медальки сильно переживают либо очень развитые страны, которым деньги не на что тратить, либо диктаторские режимы, которые пытаются доказать свое превосходство. Нас к кому причисляете?
А меня больше интересует общедоступный спорт для молодежи, а не спорт высоких достижений.
Незамінного людського ресурсу майже не існує. Принаймні у великому спірті - знайдуться нові, це 100%
В нашей школе мальчик в шахматы всех обыгрывает и мечтает сыграть с гроссмейстером.
Правда одно но, он не умеет ходить лошадью. Теперь директор школы ищет гроссмейстера который не умел бы ходить лошадью.
Золотая медаль показывает, может ли страна вырастить чемпиона. Остальные 2 медали - утешительные.
от этих спортсменов в основном мы имеем позор и унижение
"Ярослава, девочка наша, твой родной город никому не даст тебя в обиду. Ты можешь всегда рассчитывать как на меня, так и на Марину - руководителя федерации легкой атлетики, вырастившей такую звезду.Нет, не так. Звезду. Именно с большой буквы. Любим тебя. Днепр гордится тобой. И запомни в свои 19 лет одну простую истину - на дураков не обижаются. Источник: https://censor.net/ru/n3281571
Если бы мэр Днепра из своего фонда выделил бы денег дураки бы и слова не сказали. А так тратят деньги дураков.
Дмитро Корчинський
40 хв ·
У нашому маскульті, у засобах масінформу, у політиці й на державних посадах є багато тих, які ЗА українську державу, але без усього українського:
Без української мови, без українських національних героїв, без української історії, без української пам'яті, без української вдачі, і зрештою, бажано без українців.
Так ось, ті хто проти України не набагато гірші тих, хто проти українців, не зважаючи на те, що українцям ті, хто проти українців, але за Україну, іноді можуть здаватися союзниками.
ШаЛєна Місія@dneprlena 23 ч
спорт внє палітікі? розкажіть це спецурі, яка підміняла сечу в пробах на допінг шоу внє палітікі? розкажіть це зеленському який жартував про "атадвігать граніцу чЮтьчЮть впірьод" медицина внє палітікі? розкажіть це розробниками "новічка" і "спутнікаV".
може, ще й армія внєпалітікі? молодший сержант отримує офіцерське звання за то, шо пропагандонами рашки фоточка поширюється про адіннарот і гражданскуювайну
тьху, виродки
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