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Головні новини 9 серпня: нові командувачі ЗСУ, Лукашенко погрожує "поставити Україну на коліна"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 9 серпня: нові командувачі ЗСУ, Лукашенко погрожує

Зеленський на острові Зміїний представляє нових командувачів ЗСУ і спостерігає за навчаннями, всі обговорюють фото української легкоатлетки Магучіх з російською спортсменкою, Лукашенко мріє про можливість "поставити Україну на коліна" - головні новини України і світу 9 серпня.

Нові командувачі ЗСУ

Президент Володимир Зеленський представив їх під час поїздки на острів Зміїний, де спостерігав за навчаннями. "Моїми указами призначено на посади: командувач Повітряних Сил - генерал-майор Микола Олещук, командувач Десантно-штурмових військ - полковник Максим Миргородський. ... Також я погодив, і наказом міністра оборони призначено на посади: командувача оперативного командування "Південь" – генерал-майора Андрія Ковальчука, командувача оперативного командування "Схід" - генерал-майора Олега Мікаца, командувача оперативного командування "Захід" - полковника Сергія Литвинова, заступника начальника Генерального штабу - полковника Володимира Коваля", - сказав Зеленський.

Трьох українців убили в колонії на Донбасі

Імена двох загиблих відомі - це чемпіон України, дзюдоїст із Запоріжжя Євген Сотников, який відбував покарання за вбивство 18-річного хлопця і Олександр Давидов. Про третього відомо тільки те, що він потрапив у реанімацію Донецька і там помер. Що стало причиною смерті всіх трьох ув'язнених - невідомо.

Свіжі рейтинги

Згідно з опитуванням "Соцісу", якби вибори президента відбулися в найближчу неділю, за Зеленського проголосували б 19,5% опитаних, за Порошенка - 14,3%. Тимошенко, Смешко і Бойко отримали б по 6,7% підтримки.

Рейтинг партій такий: "Слуга народу" - 18,6%, "ЄС" - 13,7%, ОПЗЖ - 11,5%, "Батьківщина" - 7,6%, "Сила і честь" - 5,7%.

Скандал із легкоатлеткою Магучіх

Всі продовжують обговорювати вчинок української легкоатлетки Магучіх, яка на вихідних сфотографувалася на Олімпіаді зі спортсменкою з РФ. За Магучіх різко заступився каратист Горуна і трохи менш різко - мер Дніпра Філатов. На самого Горуна вже знайшли компромат: у 2016 році він проводив семінари в Москві.

Відставка голови "Укрзалізниці"

В. о. голови правління компанії Іван Юрик вирішив покинути пост. Наглядова рада задовольнила його заяву. У найближчі кілька місяців компанією керуватиме тимчасовий голова - Олександр Камишин.

Лукашенко каже, що міг би "поставити Україну на коліна" впродовж доби

"Президент" Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, провів свій аналог путінської "прямої лінії" - вийшов "говорити з народом" у прямому ефірі і виступав понад 8 годин.

Наговорив багато цікавого (прессекретарка Тіхановської вважає, що "наговорив на Гаагу"). Так, він розповів, що в Мінську нібито "зупинили війну на Донбасі", а невдячна українська влада перекидає в Білорусь зброю і бойовиків (прессекретар президента спростовує). Білорусь, на думку Лукашенка, могла б ввести санкції проти України, і таким чином нашу країну "спільно з Росією можна поставити на коліна впродовж доби". Бойовики ПВК "Вагнера", говорить "президент", самі попросили відправити їх в РФ. А сам Лукашенко нібито "дуже скоро" збирається покинути свій пост.

Банки просять обмежити "5% -7% -9%"

Майже половину цих пільгових кредитів взяли стійкі й успішні підприємства агросектора, які не намагаються впоратися з наслідками локдауна, а хочуть легально зменшити свої витрати. Під листом з цією інформацією, адресованим Мінфіну і НБУ, підписалися 12 міжнародних банків, які працюють в Україні.
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Топ коментарі
+7
Сдохнет гнида усатая, и очень скоро...
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09.08.2021 22:07
+6
И Мускорта-жид.
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09.08.2021 22:11
+4
І прізвище в Порошенка єврейське , да? І в його діда та прадіда також? Ти від злості тільки не лусни.
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09.08.2021 22:24
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И Мускорта-жид.
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09.08.2021 22:11 Відповісти
Апередил (с).
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09.08.2021 22:29 Відповісти
о, Мускорта - жив еще старина?
давно не встречал, НО твои сведения не верны - только про Зе и частично Кличко правда..
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09.08.2021 22:12 Відповісти
Петушок, а ты, смотрю, живое ещё, как там на бутылке, не выскальзывает?
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09.08.2021 22:25 Відповісти
Главные новости 9 августа: новые командующие ВСУ, Лукашенко грозит "поставить Украину на колени" - Цензор.НЕТ 1262Главные новости 9 августа: новые командующие ВСУ, Лукашенко грозит "поставить Украину на колени" - Цензор.НЕТ 1262Главные новости 9 августа: новые командующие ВСУ, Лукашенко грозит "поставить Украину на колени" - Цензор.НЕТ 8772
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09.08.2021 22:27 Відповісти
Ну и ты жид ,наверно...Гитлер у тебя точно еврейскую кровь нашел,чтоб уморить.хотя...ему б и твоей кацапской хватило ,чтоб тебя изничтожить
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09.08.2021 22:13 Відповісти
Це представник окремої секти параноїків ,з якими навіть сперечатись западло !!!)))
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09.08.2021 22:16 Відповісти
А хто це такий?
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09.08.2021 22:21 Відповісти
эт точно
- национальность не имеет значения лишьбычеловекбылхорошим - какаяразницаГлавные новости 9 августа: новые командующие ВСУ, Лукашенко грозит "поставить Украину на колени" - Цензор.НЕТ 9435
а вот интересно, сколько в Израиле в правительстве, кнессете, премьер-министров было украинцев?
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09.08.2021 22:21 Відповісти
Мы с вами в 21м веке живём и если кто то полный идиот,плевать на национальность,то это наши проблемы и вина зесрани.А любителям украинцев президентов,типа Кошулинского ,я всегда говорю -удавите тягнибока.
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09.08.2021 23:12 Відповісти
Вже вважай прожив ,поки що живий та відносно здоров ,чого і тобі бажаю !!))))
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09.08.2021 22:24 Відповісти
А ты кто тогда?

Читай первоисточники и звизди.
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09.08.2021 22:14 Відповісти
зазвичай жидів б`ють щоб *спасать расссию*
і воно нам нада???? Главные новости 9 августа: новые командующие ВСУ, Лукашенко грозит "поставить Украину на колени" - Цензор.НЕТ 6016
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09.08.2021 22:23 Відповісти
І прізвище в Порошенка єврейське , да? І в його діда та прадіда також? Ти від злості тільки не лусни.
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09.08.2021 22:24 Відповісти
Це паранойя ,а маячня параноїків неосяжна та незбагненна !!)))
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09.08.2021 22:26 Відповісти
Сдохнет гнида усатая, и очень скоро...
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09.08.2021 22:07 Відповісти
кто грозится поставить на колени -
впоследствии сам сасьот
на них стоя Главные новости 9 августа: новые командующие ВСУ, Лукашенко грозит "поставить Украину на колени" - Цензор.НЕТ 4333
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09.08.2021 22:12 Відповісти
Дівчинка реально молоденька ,а от Горун,це кончений москаль !!!)))
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09.08.2021 22:14 Відповісти
калгасник вбив та закатував якусь кількість білоруських протестувальників і раптом відчув себе бульбонаполеоном
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09.08.2021 22:23 Відповісти
Потомственный колхозник в своем репертуаре!
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09.08.2021 22:24 Відповісти
Могутній гельмінт з московської дупи !!!)))
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09.08.2021 22:27 Відповісти
Ахаха!) Точно!)
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09.08.2021 22:29 Відповісти







Астронавт@WildAstronaut 39 мин

Лука: "Ми б це зробили протягом доби з Путіним".
Путін: "Слиш ти, не вийобуйся, більше не дам."
ЗМІ: "Срочьная новость: Лука там зовсім *****!".
Аналітики-портнікови: "Чєм атвєтіт Зєлємскій?"
Захід: "В любой нєпонятной сітуації санкції."
ЛОМи: "А шо, аліпміада уже закончілась?"
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09.08.2021 22:47 Відповісти
Лукашенко это кремлевская шавка , шакал Табаки . Он гавкает в угоду московскому хану , за финансовую помощь из которой основная доля идет на содержания силовых структур и карательных органов .По словам самого лукащрища он стоит на коленях и ползет в таком положении в расию . .
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09.08.2021 23:55 Відповісти
 
 