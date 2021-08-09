Головні новини 9 серпня: нові командувачі ЗСУ, Лукашенко погрожує "поставити Україну на коліна"

Зеленський на острові Зміїний представляє нових командувачів ЗСУ і спостерігає за навчаннями, всі обговорюють фото української легкоатлетки Магучіх з російською спортсменкою, Лукашенко мріє про можливість "поставити Україну на коліна" - головні новини України і світу 9 серпня.

Нові командувачі ЗСУ

Президент Володимир Зеленський представив їх під час поїздки на острів Зміїний, де спостерігав за навчаннями. "Моїми указами призначено на посади: командувач Повітряних Сил - генерал-майор Микола Олещук, командувач Десантно-штурмових військ - полковник Максим Миргородський. ... Також я погодив, і наказом міністра оборони призначено на посади: командувача оперативного командування "Південь" – генерал-майора Андрія Ковальчука, командувача оперативного командування "Схід" - генерал-майора Олега Мікаца, командувача оперативного командування "Захід" - полковника Сергія Литвинова, заступника начальника Генерального штабу - полковника Володимира Коваля", - сказав Зеленський.

Трьох українців убили в колонії на Донбасі

Імена двох загиблих відомі - це чемпіон України, дзюдоїст із Запоріжжя Євген Сотников, який відбував покарання за вбивство 18-річного хлопця і Олександр Давидов. Про третього відомо тільки те, що він потрапив у реанімацію Донецька і там помер. Що стало причиною смерті всіх трьох ув'язнених - невідомо.

Свіжі рейтинги

Згідно з опитуванням "Соцісу", якби вибори президента відбулися в найближчу неділю, за Зеленського проголосували б 19,5% опитаних, за Порошенка - 14,3%. Тимошенко, Смешко і Бойко отримали б по 6,7% підтримки.

Рейтинг партій такий: "Слуга народу" - 18,6%, "ЄС" - 13,7%, ОПЗЖ - 11,5%, "Батьківщина" - 7,6%, "Сила і честь" - 5,7%.

Скандал із легкоатлеткою Магучіх

Всі продовжують обговорювати вчинок української легкоатлетки Магучіх, яка на вихідних сфотографувалася на Олімпіаді зі спортсменкою з РФ. За Магучіх різко заступився каратист Горуна і трохи менш різко - мер Дніпра Філатов. На самого Горуна вже знайшли компромат: у 2016 році він проводив семінари в Москві.

Відставка голови "Укрзалізниці"

В. о. голови правління компанії Іван Юрик вирішив покинути пост. Наглядова рада задовольнила його заяву. У найближчі кілька місяців компанією керуватиме тимчасовий голова - Олександр Камишин.

Лукашенко каже, що міг би "поставити Україну на коліна" впродовж доби

"Президент" Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, провів свій аналог путінської "прямої лінії" - вийшов "говорити з народом" у прямому ефірі і виступав понад 8 годин.

Наговорив багато цікавого (прессекретарка Тіхановської вважає, що "наговорив на Гаагу"). Так, він розповів, що в Мінську нібито "зупинили війну на Донбасі", а невдячна українська влада перекидає в Білорусь зброю і бойовиків (прессекретар президента спростовує). Білорусь, на думку Лукашенка, могла б ввести санкції проти України, і таким чином нашу країну "спільно з Росією можна поставити на коліна впродовж доби". Бойовики ПВК "Вагнера", говорить "президент", самі попросили відправити їх в РФ. А сам Лукашенко нібито "дуже скоро" збирається покинути свій пост.

Банки просять обмежити "5% -7% -9%"

Майже половину цих пільгових кредитів взяли стійкі й успішні підприємства агросектора, які не намагаються впоратися з наслідками локдауна, а хочуть легально зменшити свої витрати. Під листом з цією інформацією, адресованим Мінфіну і НБУ, підписалися 12 міжнародних банків, які працюють в Україні.