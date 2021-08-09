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Посол Росії в Німеччині Нечаєв: Домовленість США і ФРН щодо "Північного потоку-2" не несе зобов'язань для РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посол Росії в Німеччині Нечаєв: Домовленість США і ФРН щодо

Домовленість Сполучених Штатів і Німеччини щодо "Північного потоку - 2" не є юридично зобов'язуючим документом для сторін, що його підписали.

Про це заявив посол РФ у Німеччині Сергій Нечаєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Росії.

"Перш за все, необхідно внести ясність у термінологію. США і ФРН не укладали угоду щодо "Північного потоку-2" (ПП-2). Йдеться про спільну заяву, яка не є юридично зобов'язуючим документом для сторін, що його підписали. Для Росії, яка не брала участі в його підготовці, ніяких конкретних зобов'язань він тим більше не несе. Виходимо з того, що німецько-американська домовленість не вплине на темпи спорудження і терміни завершення ПП-2. Будівельні роботи перебувають на фінальному етапі, до повного їх закінчення залишаються лічені тижні" , - заявив він в інтерв'ю російському виданню.

Також Нечаєв прокоментував подальший транзит газу через Україну: "Президент Російської Федерації В. В. Путін заявив про доцільність збереження цього маршруту надходження російського газу в країни ЄС на економічно обґрунтованих умовах. Хотів би також звернути увагу на висловлювання голови правління ПАТ "Газпром" А. Б.Міллера про те, що російський газовий концерн готовий навіть збільшити обсяги прокачується через Україну блакитного палива за наявності відповідного попиту. Тут багато що залежить від потреб і позиціонування наших європейських партнерів".

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Читайте також: Байден призначив активного критика "Північного потоку-2" Хохштейна відповідальним за реалізацію угоди з ФРН щодо газопроводу, - Axios
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Топ коментарі
+17
Для РФ ніякі домовленності нічого не значать...
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09.08.2021 22:38
+11
Посол России в Германии Нечаев: Договоренность США и ФРГ по "Северному потоку - 2" не несет обязательств для РФ - Цензор.НЕТ 9528
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09.08.2021 23:00
+7
Новина ні про що !!!)))
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09.08.2021 22:39
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дурні , мля
кацапи на них зароблять
їх і в'бють
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09.08.2021 22:34 Відповісти
Для РФ ніякі домовленності нічого не значать...
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09.08.2021 22:38 Відповісти
Новина ні про що !!!)))
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09.08.2021 22:39 Відповісти
Действительно, куча букв в бессвязном заявлении. Может у этого рашофашиста фамилия не Нечаев, а Неочемов?
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09.08.2021 22:50 Відповісти
звісно, це Меркель шось собі надумала щоб над Зелєю кепкувати
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09.08.2021 22:39 Відповісти
А кацапи щйно послали саме Байден. Особливо перед власним Конгресом. 😊
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09.08.2021 22:46 Відповісти
Посол России в Германии Нечаев: Договоренность США и ФРГ по "Северному потоку - 2" не несет обязательств для РФ - Цензор.НЕТ 9528
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09.08.2021 23:00 Відповісти
_Вот он показал что мир, ответственные лидеры должны сделать с фашистами. Но вместо лидеров сплошь пустозвоны и безответственные формалисты.
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09.08.2021 23:27 Відповісти
Точно як український президент: я вам нічого не винен . Вірити мордору себе не поважати це ж аксіома
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09.08.2021 23:09 Відповісти
Единственный раз, когда цапы не врут.
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09.08.2021 23:23 Відповісти
Трубу порізати на метал на 30 км від кордону з ***********. Систему перетворити на внутрішню. Назавжди забути про кацапський транзит, займатися енергозбереженням та альтернативною енергетикою. І ми на цьому в перспективі заробимо значно більше ніж на "трубі" при цьому всі ті проблеми з кацапами які мали ми перейдуть плавно і невідворотно європейцям - вони до цього вже давно готові. В результаті ********* залишиться з трубою на якій просто закрутять кран.
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10.08.2021 01:03 Відповісти
Посол России в Германии Нечаев: Ни один документ подлисанный РФ с кем либо не несет обязательств для РФ. Пишите-лохи
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10.08.2021 01:09 Відповісти
Договор США и Германии по «Северному потоку-2» ударил по экономике Украины

Соглашение США и Германии по российскому проекту «Северный поток-2» - «медвежья услуга» Украине, которая после запуска газопровода...Украина будет терять по 2 миллиарда долларов в год, очень необходимых для экономики страны.

Об этом пишет «Financial Times».
Издание пишет, что это соглашение ошибочно, потому что в нем нет четких обязательств по противодействию поведению РФ, а «зеленый фонд» не покроет убытки Украины.

https://sprotyv.info/news/dogovor-ssha-i-germanii-po-severnomu-potoku-2-udaril-po-ekonomike-ukrainy
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10.08.2021 01:11 Відповісти
Газовый шантаж начат рф еще до достройки сп2 и это заявление ярчайшее тому подтверждение. Русне дали палец лизнуть, а они по локоть отхватили.
Впрочем ничего нового (с)
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10.08.2021 05:17 Відповісти
 
 