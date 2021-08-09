Посол Росії в Німеччині Нечаєв: Домовленість США і ФРН щодо "Північного потоку-2" не несе зобов'язань для РФ

Домовленість Сполучених Штатів і Німеччини щодо "Північного потоку - 2" не є юридично зобов'язуючим документом для сторін, що його підписали.

Про це заявив посол РФ у Німеччині Сергій Нечаєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Росії.

"Перш за все, необхідно внести ясність у термінологію. США і ФРН не укладали угоду щодо "Північного потоку-2" (ПП-2). Йдеться про спільну заяву, яка не є юридично зобов'язуючим документом для сторін, що його підписали. Для Росії, яка не брала участі в його підготовці, ніяких конкретних зобов'язань він тим більше не несе. Виходимо з того, що німецько-американська домовленість не вплине на темпи спорудження і терміни завершення ПП-2. Будівельні роботи перебувають на фінальному етапі, до повного їх закінчення залишаються лічені тижні" , - заявив він в інтерв'ю російському виданню.

Також Нечаєв прокоментував подальший транзит газу через Україну: "Президент Російської Федерації В. В. Путін заявив про доцільність збереження цього маршруту надходження російського газу в країни ЄС на економічно обґрунтованих умовах. Хотів би також звернути увагу на висловлювання голови правління ПАТ "Газпром" А. Б.Міллера про те, що російський газовий концерн готовий навіть збільшити обсяги прокачується через Україну блакитного палива за наявності відповідного попиту. Тут багато що залежить від потреб і позиціонування наших європейських партнерів".

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

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