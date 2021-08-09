РФ подала до Міжнародного суду ООН меморандум у відповідь у справі "Україна проти Росії"

Росія 9 серпня представила в Міжнародний суд ООН меморандум у відповідь у справі "Україна проти Російської Федерації".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС РФ.

"У своєму меморандумі наша країна представила фактологічні і правові докази неспроможності українських звинувачень і наполягає на тому, щоб Суд відхилив вимоги позивача за обома конвенціями.

За МКБФТ (Міжнародною конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму. - Ред.) спростовуються твердження Києва про нібито терористичну природу ДНР і ЛНР. Підкреслюється, що "антитерористичний" антураж потрібен Україні лише для того, щоб виправдати каральні заходи стосовно республік, а також підвести сфабриковані проти Росії звинувачення під юрисдикцію МС ООН.

За МКЛРД (Міжнародною конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. - Ред.) спростовуються українські інсинуації про нібито дискримінацію українців і кримських татар, які проживають у Криму, розкривається реальна обстановка у сфері міжнаціональних і міжетнічних відносин на півострові", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії про порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті до Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збивання літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя і Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік від Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української та кримськотатарської мов.

8 листопада 2019 року арбітраж оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.