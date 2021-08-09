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РФ подала до Міжнародного суду ООН меморандум у відповідь у справі "Україна проти Росії"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РФ подала до Міжнародного суду ООН меморандум у відповідь у справі

Росія 9 серпня представила в Міжнародний суд ООН меморандум у відповідь у справі "Україна проти Російської Федерації".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС РФ.

"У своєму меморандумі наша країна представила фактологічні і правові докази неспроможності українських звинувачень і наполягає на тому, щоб Суд відхилив вимоги позивача за обома конвенціями.

За МКБФТ (Міжнародною конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму. - Ред.) спростовуються твердження Києва про нібито терористичну природу ДНР і ЛНР. Підкреслюється, що "антитерористичний" антураж потрібен Україні лише для того, щоб виправдати каральні заходи стосовно республік, а також підвести сфабриковані проти Росії звинувачення під юрисдикцію МС ООН.

За МКЛРД (Міжнародною конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. - Ред.) спростовуються українські інсинуації про нібито дискримінацію українців і кримських татар, які проживають у Криму, розкривається реальна обстановка у сфері міжнаціональних і міжетнічних відносин на півострові", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії про порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті до Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збивання літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя і Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік від Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української та кримськотатарської мов.

8 листопада 2019 року арбітраж оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
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Топ коментарі
+18
Как бы мир отреагировал, если бы Гитлер в суд подал на Польшу или другую страну? А хутин подал. Это ржач
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09.08.2021 23:04
+11
Вор, убийца и садист в лице разбойной державы под названием РФ громче всех кричит - Держи Вора!
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09.08.2021 23:29
+9
Эти мрази кацапо-фашисты/убийцы/террористы не знают предела цинизма. РФ подала в Международный суд ООН ответный меморандум по делу "Украина против России" - Цензор.НЕТ 4976
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09.08.2021 23:42
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Ха-ха-ха, вот е----ые
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09.08.2021 23:01 Відповісти
чё ржать.с нашими клоунами прокатит нефиг делать.еще и должньі останемся
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09.08.2021 23:25 Відповісти
Вот путленфюрер опять сам себя высек... Что такое выполнение меморандумов сами же рашисты на деле показали.
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09.08.2021 23:03 Відповісти
Как бы мир отреагировал, если бы Гитлер в суд подал на Польшу или другую страну? А хутин подал. Это ржач
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09.08.2021 23:04 Відповісти
_Ржач это был бы если бы это было в кино или книге, а не в действительности. Ипанутый шызик и маньяк с кучей комплексов и ядерным оружием, способным за 30 минут ударить в любую точку планеты - это самое антисмешное что видело человечество доселе!
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09.08.2021 23:10 Відповісти
ти ще не врахував його здатність корумпувати всіх і вся. В т.ч. підкупити і суддів, і суди, і навіть президентів європейських країн.
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09.08.2021 23:32 Відповісти
Я это учитываю как факт действительности и важнейший фактор всегда по умолчанию.
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09.08.2021 23:39 Відповісти
Ну а понту з цього суда???)))
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09.08.2021 23:04 Відповісти
Та то такэ.. бла бла бла. Кацапня вже давно поклала на цівсі суди
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10.08.2021 07:21 Відповісти
_Отвечать на такое словами будет для мира огромной ошибкой. Правильный ответ - ликвидация путлера. Остальные сценарии ведут к ядерной Третьей Всемирной.
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09.08.2021 23:05 Відповісти
знищувати треба імперський кацапстан. Тому що знищити ***** - нічого не дасть. Вже 400 (чи не 500?: а, може, і більше...) років на місце кожного подохлого правителя-диктатора касапії приходить наступний з такою же манією імперської величності, як і попередній. Різниця між ними - лише в талантах "собирателя земель"; ну, і живучості. Буває, що наступним стає фактичний покійник, який доживає останні дні; але все-одно: від імперіалізму не відмовляється.
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09.08.2021 23:23 Відповісти
_Почему же не даст? Уже разве пробовали? Нет, не пробовали! Обезглавливать какое-либо движение, вражескую армию, вражеское государство или Медузу Горгону очень даже эффективно! Регулярный и неизбежный отстрел фюреров не только возможен - он необходим человечеству для выживания! Такие санитарные мероприятия хороши для профилактики появления новых фюреров, регулярная дрессировка даже у собак вырабатывает необходимые рефлексы.
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09.08.2021 23:36 Відповісти
Тут Володя Ульянов сказал правильно: "Это не наш путь, мы пойдем другим путем".
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09.08.2021 23:53 Відповісти
Хіба мало оті імперці самі себе постріляли? Пригадай, як прийшли до влади деякі супостати з сімейки романових, в 18 сторіччі. А в 19-му одного навіть народовольці прикончили.. А скільки прожили Черненко і Андропов?
Ото ж бо.
Стріляй їх, не стріляй - але, доти, допоки імперія існуватиме - не буде спокою в світі.
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09.08.2021 23:59 Відповісти
_Да понятно что в идеале надо уничтожить вообще само злокачественное образование. Но Запад не хочет этого, причём ожесточённо. Так что более практический и реальный вариант - регулярный профилактический отстрел фюреров.
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10.08.2021 00:14 Відповісти
Та вони притащать на трон іншого путена (!) не може кацапня без царябатюшки і не хоче
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10.08.2021 07:23 Відповісти
Ну и что? И его пристрелить.
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10.08.2021 10:18 Відповісти
Им дорога в Басманный суд. Там будет правильное решение вынесено, но абсолютно бесполезное, хотя, лаптям все равно, у них чемпионов олимпиады тоже суд назначает.
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09.08.2021 23:13 Відповісти
Вор, убийца и садист в лице разбойной державы под названием РФ громче всех кричит - Держи Вора!
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09.08.2021 23:29 Відповісти
Эти мрази кацапо-фашисты/убийцы/террористы не знают предела цинизма. РФ подала в Международный суд ООН ответный меморандум по делу "Украина против России" - Цензор.НЕТ 4976
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09.08.2021 23:42 Відповісти
быстро они реагируют)
всего то прошло почти три года)
видимо на юристах экономили и дали подавать заявку студенту))
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10.08.2021 06:12 Відповісти
Жительница Днепра вчера вечером скинула мне в Ютьюбе архивные данные по Екатеринославской губернии за 1903 год и далле по каждому году до самого распада СССр в 1991 году...,мы с женой и старшим сыном просто в шоке...,что творили Крысы Мавзолейные только в одной, бывшей Дпепропетровской области...просто ШОК... РФ подала до Міжнародного суду ООН меморандум у відповідь у справі "Україна проти Росії" - Цензор.НЕТ 803
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10.08.2021 06:18 Відповісти
Тыц😂😂🌷🌷×××
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10.08.2021 08:02 Відповісти
РФ подала до Міжнародного суду ООН меморандум у відповідь у справі "Україна проти Росії" - Цензор.НЕТ 6000
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10.08.2021 07:53 Відповісти
Формулировка нагло неправильная. Должно быть: " Украина против агрессора". Оккупировали часть Украины и обижаются, какой то нонсенс полный.
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10.08.2021 08:09 Відповісти
Думаю, що ветерани Вермахту вже можуть подавати до суду за вєраломний напад сєсєра на фашистську Німеччину.
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10.08.2021 10:22 Відповісти
 
 