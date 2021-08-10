Запаси вугілля на складах ТЕС критично на 36,4% менші за норму, - "Укренерго"
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За минулий тиждень запас палива зменшився на 2,7%, а загальна кількість тонн вугілля на 36,4% менше норми на 9 серпня.
Про це повідомляє Національна компанія "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС "залишається критичною", підкреслили в компанії. Зараз на складах зберігається 783 тис. тонн вугілля, що на 2,7% менше, ніж на початок попереднього тижня.
Відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС зберігається на 36,4% менше, ніж повинно бути на 9 серпня. За тиждень запаси тільки зменшилися з 2 серпня на 0,5% до 183 тис. тонн.
Топ коментарі
+13 18c49ed2
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+12 Дмитро Черних 794bd8a2
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+9 саша паламарчук
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Вована наш народ,
Он в светлое завтра проторит дорогу,
И жмых, и перловку пережует,
С Слугами народа шагаючи в ногу.
Нам солнца не нада нам Бубочка светит!
Ну да, ну да
ПОРОХ
I -у, ч.
1) Дрібні тверді частинки, які зависають у повітрі або осідають на поверхні чого-небудь; пил, курява. || Найдрібніші частинки чого-небудь, порошкоподібна маса. Стерти на порох.
2) перен. Що-небудь не варте уваги, таке, що не має справжньої цінності й значення. || рідко. Про людину - вживається перев., щоб підкреслити її тлінність або нікчемність.
3) Останки, рештки померлої людини; прах.II -у, ч.
Вибухова речовина, яку застосовують для стрільби з вогнепальної зброї та для виготовлення снарядів і патронів. || перен., розм. Про запас сили, енергії.
куда тичот ток
и куда бигут бабки
Як раз в Африці спалюють дохера вугілля, а ось деякі європейські країни взагалі від нього відмовилися. Вугілля - це ознака дикунства та відсталості.
Дайте людям отключиться и не вгоняйте в долги.
Люди, которым нечего терять, могут очень удивить.
"Національна енергетична компанія «Укренерго» - приватне акціонерне товариство зі 100% акцій у власності держави, що належить до сфери управління Міністерства фінансів України. Укренерго - оператор системи передачі України з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС), передачі електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж, а також адміністратора комерційного обліку та адміністратора розрахунків на ринку електричної енергії України."
Так НА КОГО они жалуются?????