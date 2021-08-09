УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6465 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниПодії Окуповані території - Крим і Донбас
3 735 17
вбивство (2874) Донбас (21732) Тристороння контактна група (826)

Вбивство трьох громадян України в колонії ОРДО обговорять на засіданні ТКГ, - представник української делегації Іванова

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Вбивство трьох громадян України в колонії ОРДО обговорять на засіданні ТКГ, - представник української делегації Іванова

Вбивство трьох громадян України в колонії, розташованій на непідконтрольній Україні частині Донецької області, буде розглянуто на найближчому засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Про це сьогодні в коментарі телеканалу "Дом" повідомила представниця окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) української делегації в ТКГ Тетяна Іванова, передає Цензор.НЕТ.

"Це велика трагедія, це громадяни України. І навіть якщо людина скоїла злочин, це не означає, що вона позбавлена або вражена у всіх інших цивільних правах. Крім того, що вона позбавлена волі. І за цих людей слід боротися теж", — впевнена Іванова.

Вона нагадала, що процес передачі засуджених осіб з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію зараз заблокований окупаційною владою.

Іванова не виключила, що це питання буде обговорюватися на найближчому засіданні підгруп Тристоронньої контактної групи, яке заплановане на 25 серпня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених громадян України. Імена двох відомі, інформацію про третього ретельно приховують, - радниця глави української делегації в ТКГ Різаєва

"Про те, щоб ці люди також були розглянуті для включення до списків [щодо передачі]. Я думаю, що це питання зараз буде актуальне, особливо після такого випадку", — сказала вона.

Є випадки, коли українська сторона отримує з ОРДЛО неправдиву інформацію про те, що люди відмовляються переміщатися відбувати покарання на підконтрольну Україні територію, додала Іванова.

"Тому, якщо є можливість зараз звернутися до родичів людей, які там відбувають покарання, я дуже прошу, щоб вони перевірили цю інформацію — чи дійсно їхні рідні не хочуть відбувати покарання на підконтрольній території. Оскільки я знаю, що дуже багато випадків, коли ця інформація є неправдивою. І нам її дають спеціально неправдиву, щоб ми не забирали на підконтрольну територію наших людей. І я прошу родичів: якщо ви знаєте про те, що ця інформація є неправдивою, зверніться до Координаційного центру, до СБУ для того, щоб ваших родичів включили в списки на обмін. Це може зберегти їм життя", — наголосила представниця української делегації в ТКГ.

Також Іванова висловила надію, що найближчим часом буде розблоковано процес обміну утримуваними особами.

9 серпня, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що в Кіровській виправній колонії №33 були вбиті троє громадян України. Ця колонія розташована на непідконтрольній Україні частини Донецької області в місті Хрестівка (колишнє Кіровське). Омбудсменка додала, що зараз переведення з колоній ОРДЛО на підконтрольну територію очікують 450 громадян України, серед них 70 засуджені на довічні терміни. Однак окупаційна влада заблокувала цей процес.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нашлась работа для трутней. 7 лет эти украинцы никого не интересовали а тут такой случай попиариться... на трупах.
показати весь коментар
09.08.2021 23:17 Відповісти
Більше нема про що говорити ???Дуже нагальна проблема !!!)))
показати весь коментар
09.08.2021 23:31 Відповісти
На окупованих територіях громадян України давно немає. Лишились тільки "недогромадяни" яким залишилось офіційно видати відповідні аусвайси.
показати весь коментар
10.08.2021 00:46 Відповісти
Не пишіть дурниць.
показати весь коментар
10.08.2021 08:39 Відповісти
Тим дітям яким було 10 тепер уже сімнадцять і вони, обдовбані вщент кацапською пропагандою, люто ненавидять Україну і все українське бо ми замість того щоб винищити кацапів та окупантів ... платимо їм пенсії... Більш того, там всіх українців вважають ідіотами саме за це...
показати весь коментар
10.08.2021 14:14 Відповісти
А кому було 30- то зараз 37.
показати весь коментар
10.08.2021 21:03 Відповісти
В 30 людина вже повністю сформована, має власні переконання і діє відповідно до них. В 10 років дитина ще "чистий лист" та не має права на власний вибір бо повністю залежить від батьків.
показати весь коментар
11.08.2021 03:07 Відповісти
"На окупованих територіях громадян України давно немає. Лишились тільки "недогромадяни" яким залишилось офіційно видати відповідні аусвайси".
То може не варто таке писати? Знаю людей, що живуть у Горлівці, Донецьку, які мають цілком проукраїнські погляди.
показати весь коментар
11.08.2021 03:26 Відповісти
Який сенс жити в абсолютно ворожому оточенні дорослій людині? Все ж просто - Україна поряд...
показати весь коментар
11.08.2021 03:37 Відповісти
У когось лише квартира у Донецьку, яку не продати. Хтось не бачить себе в іншому місці (дуже багато людей не виїзджали за межі Донецької області й до 2014). Згоден, що виїхало дуже багато. У мене є співробітники, що виїхали з ОРДЛО. І я скажу так- переїзд на неокуповані території не зробить патріотами тих, хто є ватою. Так само, як і проживання в окупації не зробить з патріотів вату.
показати весь коментар
11.08.2021 03:50 Відповісти
Кожен на себе приміряє і я не виняток. Ну от як терпіти поряд з собою агресивне прокацаплене падло? І це ж не один день до вечора! Це роки! А коли воно в більшості і озброєне то шансів вижити не так вже й багато і виникає питання "а на фіга це терпіти"? По селам безліч пустих хат які коштують копійки...
показати весь коментар
11.08.2021 06:03 Відповісти
Типа Путлер введи ...бегало с плакатами по Донекцу Луганску немало идиотов...,а Витя Илюкович даже личное послание Путлеру 1 марта 2014 года оправил...,типа Вова памаги грабють... Вбивство трьох громадян України в колонії ОРДО обговорять на засіданні ТКГ, - представник української делегації Іванова - Цензор.НЕТ 7917 Вбивство трьох громадян України в колонії ОРДО обговорять на засіданні ТКГ, - представник української делегації Іванова - Цензор.НЕТ 2552
показати весь коментар
10.08.2021 04:31 Відповісти
Не знаю як щодо двох вбитих, але спортсмен Сотніков, який у 2009 просто так тупо застрелив 18-річного хлопця - щодо його смерті висловлюю стурбованість. Глибоку. Бо туди бидлану й дорога.
Розповідав знайомий із органів ще у нульових - був у них на районі юний спортсмен-гопнік, КМС з якогось єдиноборства, який щовечора просто так калічив людей і відчавлював гроші/мобіли, ще й зухвало хизуючись "а терпилам вообще ничего не принадлежит! я сильнее и по праву сильного тупо забираю своё!" Тримав у вужасі район, аж одного вечора напав на закохану пару, що удвох дивилися щось у модному на той час телефоні - хлопця "боєць" покалічив, а дівчинку забив насмерть. Дали вилупкові 15 років, але після вироку не прожив і тижня. Зеки спитали з відморозка по повній і забили насмерть одразу, як заїхав до колонії.
С - справедливість
показати весь коментар
10.08.2021 08:36 Відповісти
Як виявляється,в Україні,треба бути злочинцем чи зрадником,щоб держава за тебе піклувалась.Молодці ...
показати весь коментар
10.08.2021 09:48 Відповісти
Це спадок жидобільшовизму - всі злочинці "соціально близькі" пролетаріату і таким же кримінальним жидобільшовикам - "паразит паразиту друг, товариш і брат!".
показати весь коментар
10.08.2021 14:18 Відповісти
 
 