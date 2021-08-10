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США на Радбезі ООН при Путіні нагадали про агресивні дії РФ проти України в Чорному та Азовському морях

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США на Радбезі ООН при Путіні нагадали про агресивні дії РФ проти України в Чорному та Азовському морях

Агресивні дії Російської Федерації проти України в Чорному та Азовському морях тривають.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив під час засідання Радбезу ООН присвяченого безпеці судноплавства, яке пройшло віртуально під головуванням прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"У Чорному морі, у Керченській протоці, Азовському морі ми спостерігаємо продовження агресивних дій щодо України. Небезпечні зазіхання у морі та повітрянному просторі та агресивні дії щодо суден, які створюють перешкоди для торгівлі та доступу до енергоресурсів. Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, які поширюються на її територіальні води. Крим - це Україна. Коли країни ігнорують, або намагаються змінити кордони інших країн, на суходолі чи на морі, вони підривають суверенну рівність країн-членів, яка є наріжним принципом ООН", - сказав, серед іншого, у своєму виступі Блінкен.

Як повідомляється, у роботі засідання також взяв участь президент Росії Володимир Путін.

Читайте також: США продовжать підтримку суверенітету України перед лицем агресії Росії, що триває, - Блінкен
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09.08.2021 23:48 Відповісти
США на Совбезе ООН при Путине напомнили об агрессивных действиях РФ против Украины в Черном и Азовском морях - Цензор.НЕТ 6336
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09.08.2021 23:52 Відповісти
Все правильно...не українці, а жителі України.
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10.08.2021 07:38 Відповісти
А вони тії "жителі" - садомазохістию Їх ідуть "рятувати", а їм це подобається. А нікому не спадало на думку, що можна припинити бути рюзькоєзичним?
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10.08.2021 08:12 Відповісти
Крим це крадене в сусіда, з допомогою зброї та загрозою вбити !
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09.08.2021 23:53 Відповісти
Виртуально, ого! Тут или Путя звук выключил или Блинчик и не включал, а так, да - мощно массу потянул!
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09.08.2021 23:54 Відповісти
Уровень газификации в бункере явно поднялся после такого разговора. Где ********* и Сикелев с заявлениями об очередной победе подземного газогенератора?
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09.08.2021 23:58 Відповісти
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10.08.2021 00:34 Відповісти
Капитан Жеглов когда то сказал.....,Вор не должен сидеть в советской тюрьме...А Мародер типа Цап-Царапыч всея Срани РАБссиянской тем более... США на Радбезі ООН при Путіні нагадали про агресивні дії РФ проти України в Чорному та Азовському морях - Цензор.НЕТ 7685
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10.08.2021 04:01 Відповісти
США на Радбезі ООН при Путіні нагадали про агресивні дії РФ проти України в Чорному та Азовському морях - Цензор.НЕТ 278
Тайга сгорела! А значит может даже и гробов
не всем хватить в последний путь в паРашу.
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10.08.2021 05:46 Відповісти
 
 