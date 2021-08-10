Пентагон планує запровадити обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для військовослужбовців
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Щеплення проти COVID-19 стануть обов'язковими для військовослужбовців армії США.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я хочу, щоб ви знали, що домагатимуся схвалення президента рішення про те, щоб зробити щеплення обов'язковим не пізніше середини вересня або відразу після отримання ліцензії Управління контролю за продуктами та медикаментами США, залежно від того, що буде раніше", - зазначив він в опублікованому в понеділок посланні до військовослужбовців.
Міністерство оборони уважно стежитиме за рівнем захворюваності "і впливом, який він може здійснити на нашу боєготовність", сказав Остін.
"Я без вагань діятиму раніше або рекомендуватиму президентові інший шлях, якщо відчую в цьому необхідність", - підкреслив міністр.
Повідомляється, що Байден схвально відреагував на звернення Остіна до військових.
"Я рішуче підтримую сьогоднішнє звернення міністра Остіна до військовослужбовців про план Міністерства оборони додати вакцину COVID-19 до переліку обов'язкових щеплень для наших військовослужбовців не пізніше середини вересня", - зазначив Байден.
За його словами, вакцинація дасть змогу військовослужбовцям "зберегти здоров'я, краще захистити свої сім'ї та забезпечити боєготовність наших сил до дій у будь-якій точці світу".
На сьогодні 73% військовослужбовців, що проходять дійсну службу, отримали принаймні одну дозу вакцини.
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Планирует... это вам не Мавзолейный ПОНТЫгон КГБиста..типа Чечня наш,ю,Асэтия наш,а Абхэзия не наш,там рюсскае быдло не любють... а Цыгане Приднестровья строють свою Швейцарию...,ну типа кажный народ РАБссиянского Сарая имеет право на референдум и самоопределение,а выход из состава рюсскага Говна... Хмыри Путлерские тупорылые...я прав?
Не для всіх, звичайно - для особливо непокірних гоїв.
Вот ты ржёшь,а чип всё же придумали.Ознакомься.https://www.youtube.com/watch?v=RngkJS2T-5s
Видео смотрели,а ссылочку,которая прилагалась к видео открыть не догадались?
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9460389/Pentagon-scientists-invent-microchip-senses-COVID-19-body-symptoms.html
Если авторитетное британское издание Дейли Мэил для вас юмористический журнал типа 95-го квартала,то вашего образования явно недостаточно.
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