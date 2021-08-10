Пентагон планує запровадити обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для військовослужбовців

Щеплення проти COVID-19 стануть обов'язковими для військовослужбовців армії США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хочу, щоб ви знали, що домагатимуся схвалення президента рішення про те, щоб зробити щеплення обов'язковим не пізніше середини вересня або відразу після отримання ліцензії Управління контролю за продуктами та медикаментами США, залежно від того, що буде раніше", - зазначив він в опублікованому в понеділок посланні до військовослужбовців.

Міністерство оборони уважно стежитиме за рівнем захворюваності "і впливом, який він може здійснити на нашу боєготовність", сказав Остін.

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"Я без вагань діятиму раніше або рекомендуватиму президентові інший шлях, якщо відчую в цьому необхідність", - підкреслив міністр.

Повідомляється, що Байден схвально відреагував на звернення Остіна до військових.

"Я рішуче підтримую сьогоднішнє звернення міністра Остіна до військовослужбовців про план Міністерства оборони додати вакцину COVID-19 до переліку обов'язкових щеплень для наших військовослужбовців не пізніше середини вересня", - зазначив Байден.

За його словами, вакцинація дасть змогу військовослужбовцям "зберегти здоров'я, краще захистити свої сім'ї та забезпечити боєготовність наших сил до дій у будь-якій точці світу".

На сьогодні 73% військовослужбовців, що проходять дійсну службу, отримали принаймні одну дозу вакцини.