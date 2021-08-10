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Пентагон планує запровадити обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для військовослужбовців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пентагон планує запровадити обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для військовослужбовців

Щеплення проти COVID-19 стануть обов'язковими для військовослужбовців армії США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хочу, щоб ви знали, що домагатимуся схвалення президента рішення про те, щоб зробити щеплення обов'язковим не пізніше середини вересня або відразу після отримання ліцензії Управління контролю за продуктами та медикаментами США, залежно від того, що буде раніше", - зазначив він в опублікованому в понеділок посланні до військовослужбовців.

Міністерство оборони уважно стежитиме за рівнем захворюваності "і впливом, який він може здійснити на нашу боєготовність", сказав Остін.

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"Я без вагань діятиму раніше або рекомендуватиму президентові інший шлях, якщо відчую в цьому необхідність", - підкреслив міністр.

Повідомляється, що Байден схвально відреагував на звернення Остіна до військових.

"Я рішуче підтримую сьогоднішнє звернення міністра Остіна до військовослужбовців про план Міністерства оборони додати вакцину COVID-19 до переліку обов'язкових щеплень для наших військовослужбовців не пізніше середини вересня", - зазначив Байден.

За його словами, вакцинація дасть змогу військовослужбовцям "зберегти здоров'я, краще захистити свої сім'ї та забезпечити боєготовність наших сил до дій у будь-якій точці світу".

На сьогодні 73% військовослужбовців, що проходять дійсну службу, отримали принаймні одну дозу вакцини.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
гудбай америка !!! я всегда чет догадывался что демы-леваки ее похоронят .... ********..
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10.08.2021 01:05
+3
наслухалися рожевого орангутанга та брехунів з FOX? ви хоча знаєте, як американська система виборів працює? а по пошті в Штатах голосують десятиліттями, це не новина... не треба писати того, чого не знаєте...
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10.08.2021 06:38
+3
Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 9602 Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 7963
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10.08.2021 06:49
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гудбай америка !!! я всегда чет догадывался что демы-леваки ее похоронят .... ********..
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10.08.2021 01:05 Відповісти
непонятки на выборах с какими-то новыми голосованиями почтой Америка проглотила и непроведение расследования тоже проглотила.И при этом остались гордиться Конституцией? Точно , что похоже на гудбай.
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10.08.2021 06:26 Відповісти
наслухалися рожевого орангутанга та брехунів з FOX? ви хоча знаєте, як американська система виборів працює? а по пошті в Штатах голосують десятиліттями, це не новина... не треба писати того, чого не знаєте...
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10.08.2021 06:38 Відповісти
Да уж, сильная ***** - посмотрим чем это обернётся для обороноспособности США.
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10.08.2021 01:13 Відповісти
Хе-хе. А у кацапов без вакцин по 800 ковидных жмуров в день Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 2094

"Естественная убыль" кацапов увеличилась на 60% в сравнении с прошлым годом! Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 7620
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10.08.2021 01:21 Відповісти
Пентагон много чего п
Планирует... Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 4280это вам не Мавзолейный ПОНТЫгон КГБиста..типа Чечня наш,ю,Асэтия наш,а Абхэзия не наш,там рюсскае быдло не любють... Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 4280а Цыгане Приднестровья строють свою Швейцарию...,ну типа кажный народ РАБссиянского Сарая имеет право на референдум и самоопределение,а выход из состава рюсскага Говна... Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 4280Хмыри Путлерские тупорылые...я прав?
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10.08.2021 03:03 Відповісти
Правильно. Военных чипировать в первую очередь.
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10.08.2021 06:17 Відповісти
Ой, як же так? Знову Білл Гейтс всіх чіпує? Біда, та й годі... Зі сміху померти можна. Скільки ж параноїків у світі...
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10.08.2021 06:43 Відповісти
В СРСР практикувались уколи солей важких металів, що сповільнюють розумовий розвиток.
Не для всіх, звичайно - для особливо непокірних гоїв.
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10.08.2021 09:08 Відповісти
Знову Білл Гейтс всіх чіпує? Біда, та й годі... Зі сміху померти можна. Скільки ж параноїків у світі...

Вот ты ржёшь,а чип всё же придумали.Ознакомься.https://www.youtube.com/watch?v=RngkJS2T-5s
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10.08.2021 09:24 Відповісти
ніколи так не сміялася... це 95 квартал чи якесь інакше українське шоу?
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11.08.2021 06:48 Відповісти
У тебя что-то не в порядке с умственным развитием.Займись самообразованием.Может поможет.
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12.08.2021 20:10 Відповісти
Та ні, "образованія" мені хватає. Дякую. Диплом медицини з України, диплом медицини з Канади, PhD in medicine з Університета Торонто, постдокторат в Штатах (Maio Clinic, може чули). Далі 20 років роботи в Toronto General Hospital, 48 наукових публікацій, робота з мед студентами і т.д і т.п. Навчилася у своєму житті. Тому і сміюся з вашого відео.......
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13.08.2021 03:27 Відповісти
Та ні, "образованія" мені хватає. Тому і сміюся з вашого відео

Видео смотрели,а ссылочку,которая прилагалась к видео открыть не догадались?
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9460389/Pentagon-scientists-invent-microchip-senses-COVID-19-body-symptoms.html

Если авторитетное британское издание Дейли Мэил для вас юмористический журнал типа 95-го квартала,то вашего образования явно недостаточно.
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18.08.2021 20:41 Відповісти
А ви колись були у Британії? А може спілкувалися з британцями? То запитайте їх, що таке Daily Mail... Жовта преса... Знаєте, що це таке? Довіряти їм можна тільки у деяких випадках. У більшості, британці читають це видання, коли вже все правдиве перечитали і бажається якогось гумору. Так що від 95 кварталу недалеко... Trash, як брити кажуть... А за мою освіту вже не арабескам переживати. Самі вибрали таке "погоняло", чи хтось порадив? ))))))
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19.08.2021 01:56 Відповісти
А сайт Колумбийского института в Нью-Йорка тоже относится к жёлтой прессе? Пентагон планує запровадити обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для військовослужбовців - Цензор.НЕТ 6843
Крошечные беспроводные чипы для инъекций используют ультразвук для мониторинга процессов в организме
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05.09.2021 20:34 Відповісти
А що спільного це має з вакциною? Всі вакцини зараз у широкому доступі по всьому світу. Всі організації і секретні служби всіх країн можуть їх дослідити. І може хтось знайшов чіпи у вакцині? А всього навсього треба мікроскоп згідно цієї статті. І згідно цієї статті, також, ці розробки є тільки для виміру температури тіла. Та й то, поки що в дослідженнях на рівні тварин... Знайти щось у вакцині дуже легко з технологією, що маємо зараз. Один масспектрометер зробить справу за декілька хвилин. Так що не треба знову розводити паранойю. Антиваксери такі параноїдальні... )))))
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06.09.2021 05:26 Відповісти
Шариковых на РАБссии начали чипировать 26 октября 1917 года...,а 7 декабря было создано ВЧК,для контроля над БЫДЛОМ... Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 1047 Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 3433
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10.08.2021 06:40 Відповісти
Пентагон планирует накормить рюсскае быдло тушонкой Рузвельта и Ножкамии Буша-старшего,ибо это быдло вечно жрет американский хлеб и даже Кукурузу Никиты Хрущева вначале 60-х годов.. Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 6688Стадо баранов хочет ЖРАТЬ..
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10.08.2021 06:45 Відповісти
Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 9602 Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 7963
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10.08.2021 06:49 Відповісти
Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 8839 Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 2920США ограбили РАБссию до нитки...
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10.08.2021 06:51 Відповісти
А МОНА ВСТАВИТЬ ФОТО МИН.ОБОРОНЫ США И НАПИСАТЬ,ЧТО СОБРАЛИСЬ В США ВСЕХ ВОЕННЫХ ВАКЦИНИРОВАТЬ,И ДАВАЙ НАШИХ СОЛДАТ ЗАСТАВЛЯТЬ ВСЕХ ВАКЦИНИРОВАТЬ ШМУРДЯКОМ.ИБО СТАТИСТИКУ НУЖНО ПОДГОНЯТЬ.
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10.08.2021 07:38 Відповісти
 
 