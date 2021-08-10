Зірвано спробу переправити в Румунію контрабандні сигарети за допомогою квадрокоптера, - ДПСУ. ФОТО
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Прикордонники Чернівецького загону завадили переправці за допомогою безпілотного літального апарату тютюнової продукції в країни ЄС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Прикордонникам вдалося запобігти порушенню повітряного простору на україно-румунському кордоні.
Правопорушники, за 4-5 кілометрів від кордону облаштували місце для злету і посадки безпілотного літального апарату, та підготували ящики до транспортування. Однак з появою правоохоронців особи вдалися до втечі автомобілем підвищеної прохідності. На місці події прикордонники виявили 6 ящиків з майже 3 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку України.
Також наряд виявив мультикоптер, потужність якого дозволяє транспортувати ящик вагою 17 кг.
Наразі безпілотний літальний апарат та сигарети доставили в прикордонний підрозділ для передачі співробітникам ДФС.
Будь ласка, зачекайте...
а ещё когдато шпиёны одевали овечьи шкуры и вместе со стадом проскакивали... а если это
маловато то можно начать разводить слонов.....