Зірвано спробу переправити в Румунію контрабандні сигарети за допомогою квадрокоптера, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники Чернівецького загону завадили переправці за допомогою безпілотного літального апарату тютюнової продукції в країни ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Прикордонникам вдалося запобігти порушенню повітряного простору на україно-румунському кордоні.

Правопорушники, за 4-5 кілометрів від кордону облаштували місце для злету і посадки безпілотного літального апарату, та підготували ящики до транспортування. Однак з появою правоохоронців особи вдалися до втечі автомобілем підвищеної прохідності. На місці події прикордонники виявили 6 ящиків з майже 3 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку України.

Також наряд виявив мультикоптер, потужність якого дозволяє транспортувати ящик вагою 17 кг.

Наразі безпілотний літальний апарат та сигарети доставили в прикордонний підрозділ для передачі співробітникам ДФС.

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