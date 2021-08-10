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Зірвано спробу переправити в Румунію контрабандні сигарети за допомогою квадрокоптера, - ДПСУ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Прикордонники Чернівецького загону завадили переправці за допомогою безпілотного літального апарату тютюнової продукції в країни ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Зірвано спробу переправити в Румунію контрабандні сигарети за допомогою квадрокоптера, - ДПСУ 01

Прикордонникам вдалося запобігти порушенню повітряного простору на україно-румунському кордоні.

Правопорушники, за 4-5 кілометрів від кордону облаштували місце для злету і посадки безпілотного літального апарату, та підготували ящики до транспортування. Однак з появою правоохоронців особи вдалися до втечі автомобілем підвищеної прохідності. На місці події прикордонники виявили 6 ящиків з майже 3 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку України.

Також наряд виявив мультикоптер, потужність якого дозволяє транспортувати ящик вагою 17 кг.

Зірвано спробу переправити в Румунію контрабандні сигарети за допомогою квадрокоптера, - ДПСУ 02

Наразі безпілотний літальний апарат та сигарети доставили в прикордонний підрозділ для передачі співробітникам ДФС.

Також дивіться: СБУ викрила членів всесвітньої злочинної організації "Ндрангета" в Одесі: курирували контрабанду кокаїну в ЄС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
"Передали сигареты и коптер сотрудникам ГФС" - может у них получится переправить... ))
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10.08.2021 07:16
+2
Большие сомнения по поводу грузоподъемности этого аппарата
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10.08.2021 01:49
+2
У нас молдавські контрабандні сигарети продаються відкрито, купу ларьків понаставляли.
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10.08.2021 06:59
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Большие сомнения по поводу грузоподъемности этого аппарата
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10.08.2021 01:49 Відповісти
я б даже сказал шо сомнения смешные.... там и сомневаться нечего
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10.08.2021 01:56 Відповісти
количество впечатляет.... а проще пробовали? например тянуть верёвкой по одному блоку.......
а ещё когдато шпиёны одевали овечьи шкуры и вместе со стадом проскакивали... а если это
маловато то можно начать разводить слонов.....
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10.08.2021 01:55 Відповісти
Мущинско выглядит. Неуж то Унылый Волонтер приложился?
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10.08.2021 06:35 Відповісти
У нас молдавські контрабандні сигарети продаються відкрито, купу ларьків понаставляли.
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10.08.2021 06:59 Відповісти
12 ящиков это килограмм 25-30 ...
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10.08.2021 07:00 Відповісти
"Передали сигареты и коптер сотрудникам ГФС" - может у них получится переправить... ))
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10.08.2021 07:16 Відповісти
фуры проезжают с контрабандой а калек ловят
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10.08.2021 07:56 Відповісти
китай возит контрабас по всему миру поддерживая местного производителя. а в зебильной Украине, поддержка отечественного производства в ущерб других стран - это контрабанда. бред какой-то.
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10.08.2021 08:19 Відповісти
невже так вигідна ця контробанда ?
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10.08.2021 09:02 Відповісти
Настолько, что и не работают нигде
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10.08.2021 09:13 Відповісти
Типа они работают,шесть коробочек якобы сигарет нашли,а нам то что,никто из граждан Украины не пострадал бы,если бы они оказались у румына,нет пострадавших значит это не преступление,как с роттердамской аферой.
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10.08.2021 09:04 Відповісти
Выделить премию за инновацию. Кстати масса ПТРК Корсар 23 кг.
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10.08.2021 10:20 Відповісти
Себестоимость пачки сигарет фабричного производства 4 грн. Розничная цена 50 грн. НДС 20%. Акциз 20 грн. В чьем кармане еще 16 грн.?
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10.08.2021 11:19 Відповісти
 
 